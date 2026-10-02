Nhận định Thái Lan vs Philippines, 16h00 ngày 2/10: Dưỡng sức cho chung kết

Nhận định trước trận Thái Lan vs Philippines

Thái Lan đã vượt qua cửa ải nặng ký nhất ở bảng đấu là Việt Nam. Ở trận đó, thầy trò HLV Hudson không cần cầm bóng nhiều nhưng vẫn đánh bại kình địch với tỷ số 2-0. Hai người ghi bàn cho Thái Lan là Sarach Yooyen và Otton.

Sau 2 trận, "Voi chiến" giành trọn vẹn 6 điểm và hơn Việt Nam thành tích đối đầu. Thành tích đó giúp Chanathip và các đồng đội đặt chân vào trận chung kết FIFA ASEAN Cup sớm một lượt đấu. Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi với HLV Hudson khi ông có một trận thủ tục để trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị, qua đó chuẩn bị thêm phương án để đá chung kết với Indonesia.

Ở chiều ngược lại, Philippines vẫn còn hy vọng đứng nhì bảng và được chơi ở trận tranh hạng ba. Để làm được điều này, Philippines phải thắng Thái Lan, giành tổng 4 điểm sau 3 trận tại vòng bảng. Tiếp đó, Philippines phải đợi Pakistan đánh bại Việt Nam. Nếu Việt Nam hòa Pakistan, cơ hội của Philippines chấm dứt vì họ thua thầy trò HLV Kim Sang-sik thành tích đối đầu.

Thái Lan sẽ chơi với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Supachok, Teerasak, Soonsup-Bell, Teerapat và Seksan đã sẵn sàng đá chính cho "Voi chiến". Tất cả đều cần có thêm thời gian ra sân để "làm nóng", đồng thời giúp HLV Hudson thử nghiệm các chiến thuật mới nhằm gây bất ngờ cho Indonesia.

Ngay cả khi Thái Lan tung các cầu thủ dự bị vào sân, họ vẫn được đánh giá mạnh hơn Philippines. Cùng chờ xem dàn sao nhập tịch của Philippines với 19 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài có giành chiến thắng đầu tay tại FIFA ASEAN Cup hay không.

Thái Lan hoàn thành mục tiêu đánh bại Việt Nam. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Phong độ, thành tích đối đầu Thái Lan vs Philippines

Xét về lịch sử đối đầu, "Voi chiến" luôn là nỗi ám ảnh lớn của Philippines. Trong 10 lần đụng độ gần nhất kể từ năm 2014, Thái Lan đã giành tới7 chiến thắng, hòa 2 và chỉ để sẩy chân duy nhất một lần. Ngay tại ASEAN Cup hồi tháng 8 năm 2026, Thái Lan cũng vượt qua đối thủ với tỷ số sát nút 1-0 nhờ pha lập công muộn ở phút 84, tiếp tục khẳng định vị thế cửa trên của mình.

Phong độ gần đây của hai đội cũng có sự phân hóa rõ rệt. Thái Lan đang duy trì màn trình diễn ấn tượng khi liên tiếp đánh bại các đối thủ sừng sỏ như Việt Nam và Malaysia với cùng tỷ số 2-0 để sớm giành vé đi tiếp.

Trái ngược với sự thăng hoa của nhà đương kim vô địch, Philippines lại tỏ ra khá chật vật khi để thua tối thiểu trước cả Việt Nam lẫn Malaysia. Với lối chơi áp sát khoa học và dàn nhân sự đồng đều, Thái Lan được dự đoán sẽ tiếp tục có một trận đấu dễ dàng để giành trọn 3 điểm trước Philippines.

Đội hình dự kiến: Thái Lan : Saranon Anuin, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Nicholas Mickelson, Kritsada Kaman, Suphanan Bureerat, Seksan, Kakana Khamyok, Soonsup-Bell, Supachok, Teerasak.



Philippines: Kevin Ray Mendoza Hansen, Paul Tabinas, Amani Aguinaldo, Jesper Nyholm, Jefferson David Tabinas, Randy Schneider, Sandro Reyes, Oskari Kekkonen, Zico Bailey, André Leipold, Martin Kristensen. Dự đoán tỷ số: Thái Lan 1-0 Philippines.