Nhận định Stuttgart vs Atletico Madrid, 02h00 ngày 21/10: Cá lớn nuốt cá bé

Nhận định Stuttgart vs Atletico Madrid

Hai chiến thắng liên tiếp trước Viking FK và Slovan Bratislava giúp đại diện nước Đức giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận đầu tiên tại Champions League. Đội chủ sân MHPArena sở hữu lối chơi giàu năng lượng, chủ động gây sức ép và có khả năng tổ chức tấn công với tốc độ cao. Tuy nhiên, phong độ của Stuttgart tại Bundesliga lại không mang đến nhiều sự lạc quan. Thất bại 0-1 trước Hamburger SV ở vòng đấu gần nhất khiến họ phải nhận trận thua thứ ba trong bốn vòng đấu gần đây tại giải quốc nội. Đây là kết quả đáng thất vọng, nhất là khi đối thủ đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Ở phía đối diện, Atletico Madrid đang có được sự tự tin rất lớn trước chuyến hành quân đến Đức. Sau thất bại 1-2 trước Liverpool ở lượt trận mở màn Champions League, thầy trò Diego Simeone đã nhanh chóng lấy lại phong độ và thắng liền sáu trận trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, chuỗi chiến thắng này không chỉ phản ánh hiệu quả trong khâu tấn công mà còn cho thấy sự cải thiện đáng kể về khả năng phòng ngự. Atletico giữ sạch lưới bốn trận, ghi 14 bàn và chỉ để lọt lưới hai lần trong sáu chiến thắng gần nhất. Những con số này cho thấy đội bóng Tây Ban Nha đang vận hành khá hiệu quả ở cả hai đầu sân.

Chiến thắng 2-0 trước Manchester United tại Champions League là một trong những kết quả nổi bật của Atletico trong giai đoạn vừa qua. Đội bóng của Simeone cho thấy họ có thể trừng phạt những sai lầm dù là nhỏ nhất của đối thủ. Không giống Stuttgart, Atletico sở hữu nhiều kinh nghiệm hơn ở đấu trường châu Âu. Họ không nhất thiết phải kiểm soát bóng vượt trội để tạo ra lợi thế. Thay vào đó, đại diện La Liga có thể chủ động giữ đội hình thấp, thu hẹp khoảng trống và chờ đợi thời cơ phản công.

Đây là cách tiếp cận đặc biệt phù hợp trước một Stuttgart có xu hướng chơi chủ động trên sân nhà. Nếu đội bóng Đức đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, Atletico sẽ có thêm khoảng trống để triển khai những pha lên bóng trực diện. Xét về phong độ hiện tại và chất lượng đội hình, Atletico vẫn có nhiều cơ sở để tự tin về việc sẽ rời MHPArena với 3 điểm.

Phong độ, lịch sử đối đầu Stuttgart vs Atletico Madrid

Phong độ của Stuttgart trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Atletico Madrid trong 5 trận đấu gần nhất.

Stuttgart và Atletico Madrid không có nhiều cơ hội chạm trán nhau trong các trận đấu chính thức. Hai đội chỉ gặp nhau trong một trận giao hữu vào năm 2018.

Stuttgart từng gặp nhiều khó khăn khi đối đầu các câu lạc bộ Tây Ban Nha tại cúp châu Âu. Trong 17 lần chạm trán với các đội bóng đến từ La Liga, họ chỉ thắng 4 lần và đã nhận tới 9 thất bại, lọt lưới 26 lần Champions League. Trong khi đó, Atletico Madrid giành chiến thắng 23/50 trận đấu với các đại diện Bundesliga.

Tuy nhiên, Atletico Madrid cũng tồn tại một điểm yếu đáng lưu ý khi thi đấu trên sân khách tại Champions League trước các đội bóng của Đức. Đoàn quân của Simeone đã thua năm chuyến làm khách liên tiếp gần nhất trước các đại diện Bundesliga. Đây là chi tiết khiến cuộc đối đầu tại MHPArena trở nên khó lường hơn. Dù vậy, thống kê quá khứ chỉ mang tính tham khảo. Với phong độ hiện tại, Atletico vẫn có cơ hội vượt qua bất lợi sân khách.

Thông tin lực lượng Stuttgart vs Atletico Madrid

Stuttgart không có sự phục vụ của Mittelstadt, Nikolas Nartey, Al Dakhil, Tiago Tomas, Dan-Axel Zagadou, Justin Diehl vì chấn thương.

Atletico Madrid có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Stuttgart vs Atletico Madrid

Stuttgart: Bredlow; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Promel, Stiller; El Khannouss, Undav, Fuhrich; Pejcinovic.

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Romero, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Barrios, Cardoso, Baena; Lee, Alvarez.

Dự đoán tỷ số Stuttgart 1-2 Atletico Madrid