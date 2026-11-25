MU khởi đầu chiến dịch Champions League bằng chiến thắng tưng bừng trước Sabah, nhưng niềm vui đó giờ trở thành ký ức xa vời với người hâm mộ Quỷ đỏ.

Quỷ đỏ chỉ thắng 1/12 trận tiếp theo, với đỉnh điểm là thất bại 0-4 trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

MU vừa thua thảm 0-4 trên sân Liverpool - Ảnh: PL

Màn ra mắt của Pochettino tại Anfield không thể tồi tệ hơn. Thế nên, MU không được đặt niềm tin trong chuyến làm khách Sporting, khi tân HLV Paulo Fonseca khởi đầu ấn tượng cùng đội bóng Bồ Đào Nha.

Leny Yoro bị đuổi khỏi sân ngay phút thứ 8 khiến MU phải chịu trận thua tan nát trước Liverpool và tình hình khó mà cải thiện ngay lập tức tại Lisbon.

Sporting từng lọt vào tứ kết Champions League mùa trước, đánh bại PSG 2-1 ở vòng phân hạng, rồi tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục trước Bodo Glimt ở vòng 1/8, dù để thua 0-3 trận lượt đi.

Arsenal cũng phải rất chật vật mới vượt qua Sporting 1-0 tại tứ kết. Đại diện Lisbon giành 3 chiến thắng trong 4 lượt trận đầu tiên mùa năm nay.

Sporting lần lượt đánh bại Galatasaray 3-1, Lens 2-0 và Shakhtar Donetsk 1-0. Thất bại 2-3 trước LASK hồi tháng trước là vết gợn trong bảng thành tích sân nhà đáng nể của đội bóng này.

Tại Ngoại hạng Anh, chỉ đội bét bảng Crystal Palace để thủng lưới nhiều hơn con số 23 bàn thua của Quỷ đỏ. Hàng phòng ngự MU cũng liên tục bị xé toang trong 3 trận gần nhất tại Champions League.

MU nhận bàn thua ngay phút đầu tiên trước Atletico Madrid hồi tháng 10, trước khi thủng lưới phút thứ 2 trong thảm bại 1-4 trước Como lượt trận thứ 3.

MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn

Đến lượt đấu thứ 4, Roma dễ dàng vươn lên dẫn trước 2-0 ngay 17 phút đầu tiên, nhưng cú đúp muộn của Matheus Cunha giúp MU ngược dòng giành chiến thắng 3-2.

Tuy nhiên, Cunha bị truất quyền thi đấu vì nhận hai thẻ vàng, thêm một minh chứng cho xu hướng tự làm khó mình của MU. Trận thua tan nát hôm Chủ nhật chắc chắn cũng để lại những hệ lụy nặng nề về cả thể lực lẫn tinh thần đối với Quỷ đỏ.

Thế nên, đội trưởng Bruno Fernandes nhiều khả năng sẽ có chuyến trở về không mấy vui vẻ khi đối đầu đội bóng cũ.

Dự đoán: MU thua 1-2

Thông tin lực lượng

Sporting Lisbon: Zeno Debast và Nuno Santos chấn thương.

MU: Manuel Ugarte, Carlos Baleba, Benjamin Sesko, Marcus Rashford, Luke Shaw vắng mặt vì chấn thương. Matheus Cunha bị treo giò.

Đội hình dự kiến

Sporting Lisbon: Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Altimira, Doumbia; Catamo, Zalazar, Goncalves; Suarez.

MU: Lammens; Yoro, Maguire, Martinez; Dalot, Mainoo, Tielemans, Dorgu; Mbeumo, Fernandes; Zirkzee.