Manchester United hành quân tới Bồ Đào Nha trong hoàn cảnh đầy khó khăn. Thất bại nặng nề trước Liverpool ở Ngoại hạng Anh khiến HLV Mauricio Pochettino chịu sức ép ngay sau trận đầu tiên dẫn dắt Quỷ đỏ. Trong khi đó, Sporting CP vừa có 5 chiến thắng liên tiếp và sẵn sàng tận dụng lợi thế sân nhà.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm thi đấu Sporting CP vs MU

Xem trực tiếp Sporting CP vs MU ở đâu?

Trận Sporting CP vs MU được phát sóng trên TV360 lúc 03h00 ngày 26/11 theo giờ Việt Nam.

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Nhận định Sporting CP vs MU: Đội khách khó tìm lại niềm vui

MU bước vào lượt trận thứ 5 Champions League sau thất bại 0-4 trước Liverpool tại Anfield. Trận thua diễn ra trong ngày HLV Mauricio Pochettino ra mắt, khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ sớm và khiến kế hoạch của đội khách đổ vỡ.

Sau 11 vòng Ngoại hạng Anh, MU mới giành được 8 điểm và đứng thứ 19. Hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm, trong khi những thay đổi trên băng ghế huấn luyện chưa đủ thời gian phát huy hiệu quả.

Tại Champions League, MU có 6 điểm sau 4 trận. Quỷ đỏ thắng cả hai trận sân nhà nhưng thất bại trong hai chuyến làm khách trước Atletico Madrid và Como. Đáng chú ý, họ chưa thắng 6 trận sân khách gần nhất tại đấu trường này.

Sporting CP đang có tình hình thuận lợi hơn. Đại diện Bồ Đào Nha giành 9 điểm sau 4 lượt trận Champions League, trong đó có chiến thắng 1-0 trước Shakhtar Donetsk ở lượt gần nhất.

Đội bóng do HLV Paulo Fonseca dẫn dắt vừa thắng 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Khả năng phòng ngự chắc chắn cùng phong độ ghi bàn của Luis Suárez giúp Sporting có nhiều cơ sở để tự tin.

Một chi tiết đáng chú ý là Bruno Fernandes sẽ có dịp trở lại sân của đội bóng cũ. Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng khoác áo Sporting trước khi gia nhập MU năm 2020. Trong bối cảnh đội khách thiếu một số cầu thủ tấn công, vai trò của Fernandes càng trở nên quan trọng.

Siêu máy tính Opta đánh giá đây là trận đấu tương đối cân bằng. Sporting có 39,5% khả năng chiến thắng, MU đạt 35,7%, còn xác suất hòa là 24,8%.

Kết quả 5 trận gần nhất của Sporting CP

Sporting toàn thắng cả 5 trận gần nhất, giữ sạch lưới 4 trận và đang có sự chuẩn bị tốt trước cuộc tiếp đón MU.

Kết quả 5 trận gần nhất của MU

MU chỉ thắng một, hòa một và thua ba trong 5 trận vừa qua. Đội bóng thành Manchester nhận tới 15 bàn thua, cho thấy những vấn đề lớn ở hàng phòng ngự.

Ngày ở hai bảng phong độ được ghi theo lịch thi đấu địa phương tại châu Âu.

Kết quả đối đầu Sporting CP vs MU gần nhất

Hai đội từng gặp nhau 4 lần ở các giải đấu chính thức của UEFA. MU thắng 3 trận, Sporting giành một chiến thắng và chưa có trận hòa.

Ở hai lần gặp nhau gần nhất tại vòng bảng Champions League 2007/08, MU đều giành chiến thắng. Cristiano Ronaldo ghi bàn trong cả hai trận, giúp Quỷ đỏ vượt qua đội bóng cũ.

Dù vậy, lịch sử từng chứng kiến Sporting tạo nên bất ngờ lớn khi thắng MU 5-0 trên sân nhà ở Cúp C2 châu Âu mùa 1963/64.

Thông tin lực lượng Sporting CP vs MU

Sporting CP đang theo dõi tình trạng thể lực của Zeno Debast và Nuno Santos, những cầu thủ gặp vấn đề về cơ bắp. Ngoài hai trường hợp này, HLV Paulo Fonseca có trong tay phần lớn lực lượng chủ chốt.

Bên phía MU, Matheus Cunha không thể thi đấu do án treo giò tại Champions League. Benjamin Sesko, Manuel Ugarte và Carlos Baleba cũng vắng mặt vì chấn thương.

Khả năng ra sân của Luke Shaw và Marcus Rashford chưa chắc chắn. Trong khi đó, Leny Yoro vẫn đủ điều kiện thi đấu tại Champions League dù nhận thẻ đỏ trước Liverpool ở Ngoại hạng Anh.

Đội hình xuất phát Sporting CP vs MU dự kiến

Sporting CP (4-3-3): Rui Silva; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Silas Andersen, Sergi Altimira, Issa Doumbia; Geny Catamo, Luis Suárez, Nestory Irankunda.

MU (4-2-3-1): Senne Lammens; Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Leny Yoro, Diogo Dalot; Youri Tielemans, Kobbie Mainoo; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo.

Đội hình trên mang tính dự kiến và có thể thay đổi trước giờ thi đấu.

Dự đoán tỷ số Sporting CP vs MU

Sporting có lợi thế sân nhà, phong độ tốt và sự ổn định trong lối chơi. Trong khi đó, MU đang gặp khó khăn ở hàng thủ, đồng thời phải thích nghi với những yêu cầu chiến thuật của HLV Pochettino.

Quỷ đỏ vẫn có khả năng ghi bàn nhờ Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo, nhưng việc giữ sạch lưới trước Sporting sẽ là thử thách lớn.

Nếu tiếp tục duy trì khả năng tận dụng cơ hội như những trận gần đây, Sporting có thể giành chiến thắng sát nút.

Dự đoán tỷ số: Sporting CP 2-1 Manchester United.