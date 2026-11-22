Sau 7 vòng đấu, SHB Đà Nẵng mới có 9 điểm, đứng thứ 9 trên BXH. Đáng chú ý, sau thất bại 0-1 trước đội cuối bảng Đồng Nai ở vòng đấu trước, đội bóng sông Hàn có sự thay đổi ở vị trí thuyền trưởng.

HLV Lee Young Jin được lựa chọn thay thế HLV Lê Đức Tuấn, với kỳ vọng giúp SHB Đà Nẵng cải thiện thành tích và xây dựng một tập thể có tính tổ chức tốt hơn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng là trợ lý số một của HLV Park Hang Seo tại các đội tuyển Việt Nam, vì vậy ông không xa lạ với bóng đá Việt Nam cũng như môi trường V-League.

Sự xuất hiện của HLV Lee Young Jin được kỳ vọng mang đến những thay đổi tích cực về chiến thuật, tinh thần và cách tổ chức lối chơi. Tuy nhiên, tân HLV trưởng người Hàn Quốc cũng cần thời gian để hiểu rõ năng lực từng cầu thủ, tìm ra bộ khung phù hợp và truyền tải triết lý bóng đá của mình.

SHB Đà Nẵng không được đánh cao bằng Ninh Bình.

Trận gặp Ninh Bình vì thế sẽ là bài kiểm tra chất lượng với năng lực cầm quân của HLV Lee Young Jin. SHB Đà Nẵng có lợi thế sân nhà, nhưng điều quan trọng hơn là họ phải tìm lại sự gắn kết sau màn trình diễn thiếu thuyết phục trước Đồng Nai.

Bên kia chiến tuyến, Ninh Bình dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm được đánh giá là một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch mùa này. Ở vòng đấu gần nhất, đội bóng Cố đô Hoa Lư đánh bại Bắc Ninh 2-1. Nguyễn Lê Phát là người ghi bàn quyết định, tiếp tục cho thấy tiềm năng của tiền đạo trẻ này.

Ninh Bình sở hữu đội hình có chiều sâu với nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng cũng có điểm yếu. Họ từng đánh rơi điểm số ở những thời khắc quyết định, trong đó có thất bại trước CA TPHCM và Hà Nội FC. Nếu rút các bài học và có sự chuẩn bị tốt nhất, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm được dự đoán giành ít nhất 1 điểm trong chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 22/11, CA TPHCM được đánh giá cao hơn Hà Tĩnh, nhưng đội khách không thể chủ quan bởi đối thủ của họ gây ra nhiều bất ngờ ở giải đấu năm nay.