Sevilla1 - 2BarcelonaHiệp 2 — phút 68'

68'Trận đấu đang diễn ra

Tỷ số hiện tại: Sevilla 1 - 2 Barcelona.

61'Barcelona làm chủ khu trung tuyến

Sau hơn một giờ thi đấu, Barcelona vẫn kiểm soát hoàn toàn cục diện trên sân với thời lượng cầm bóng vượt trội 65% so với 35% của Sevilla. Đội khách liên tục vây hãm khung thành đối phương khi tung ra tới 12 pha dứt điểm (Sevilla chỉ có 4 lần), qua đó bảo toàn vững chắc lợi thế dẫn trước 1-2.

59'Sevilla làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 59, Sevilla quyết định thay đổi nhân sự khi tung Chidera Ejuke vào sân thế chỗ Felix Correia. Đang bị dẫn 1-2 ngay trên sân nhà, đội bóng xứ Andalusia buộc phải tăng cường sức ép để nuôi hy vọng lật ngược tình thế trước Barcelona.

59'Barcelona điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 59, Barcelona thực hiện sự thay đổi người khi Gerard Martín được tung vào sân thay thế cho Andreas Christensen. Đội khách đang dẫn trước 1-2 và sự điều chỉnh này có thể nhằm gia cố tuyến phòng ngự để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

52'Raphael Dias Belloli đưa Barcelona vượt lên dẫn trước

Phút 52, đón đường chuyền dọn cỗ từ Lamine Yamal, Raphael Dias Belloli dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 1-2 cho Barcelona. Bàn thắng giúp đội khách hoàn tất màn lội ngược dòng để tạm thời chiếm thế thượng phong ngay trên sân Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

49'Barcelona áp đảo thế trận đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Barcelona tiếp tục nắm hoàn toàn quyền chủ động với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 63% so với 37% của Sevilla. Đội khách đã tung ra tổng cộng 10 cú dứt điểm so với 4 của đội chủ nhà, song sự hiệu quả vẫn đang cân bằng khi số lần sút trúng đích của hai bên là 2 - 2 và tỷ số vẫn giữ ở mức 1-1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

37'Barcelona kiểm soát bóng vượt trội

Sau hơn nửa giờ thi đấu với tỷ số hòa 1-1, Barcelona đang là đội chủ động cầm trịch trận đấu khi kiểm soát bóng tới 62% so với 38% của Sevilla. Đội khách liên tục tổ chức hãm thành và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (5-2), trong khi Sevilla chủ động chơi lùi sâu để chờ đợi thời cơ phản công.

25'Barcelona nhỉnh hơn về thế trận

Sau 25 phút thi đấu với tỷ số hòa 1-1, Barcelona đang là đội chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn với thời lượng 58% so với 42% của Sevilla. Đội khách cũng nhỉnh hơn đôi chút ở các pha hãm thành khi tung ra số lần dứt điểm 2-3 (trúng đích 1-2), buộc thủ môn đối phương đã phải có 1 lần cứu thua.

22'Raphael Dias Belloli nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho Barcelona

Chỉ 3 phút sau bàn thua, Raphael Dias Belloli đã kịp thời lên tiếng ở phút 22 để quân bình tỷ số 1-1 cho Barcelona. Bàn gỡ chớp nhoáng giúp đội khách sớm lấy lại thế cân bằng tại sân Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

19'Youssouf Fofana mở tỷ số cho Sevilla

Phút 19, Youssouf Fofana tỏa sáng giúp Sevilla vươn lên dẫn trước 1-0 ngay trên sân Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Bàn mở tỷ số quý giá mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho đội chủ nhà trước đối thủ đang đứng đầu bảng xếp hạng là Barcelona.

13'Barcelona kiểm soát thế trận trên sân Sevilla

Sau gần 15 phút đầu trận, Barcelona là đội chủ động nắm giữ thế trận với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 59% so với 41% của Sevilla. Đội khách cũng đã tung ra pha dứt điểm trúng đích duy nhất tính đến thời điểm này (tổng số cú sút 0 - 1), buộc thủ thành đối phương phải có 1 lần cứu thua để giữ tỷ số 0-0.

0'Trận đấu bắt đầu

Sevilla tiếp đón Barcelona.

Cập nhật lúc 03:30 20/09/2026

Trận so tài giữa Sevilla và Barcelona diễn ra vào lúc 02:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Đây là cuộc đối đầu thu hút nhiều sự quan tâm khi cả hai đội bóng đều đang thể hiện phong độ thi đấu rất cao và cùng góp mặt ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Barcelona duy trì mạch trận thăng hoa trên ngôi đầu

Barcelona bước vào chuyến làm khách với màn trình diễn ấn tượng bậc nhất giải đấu. Đội bóng đang nắm giữ vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng với 18 điểm sau chuỗi thành tích toàn thắng cả 5 trận đấu gần nhất.

Sự ổn định xuyên suốt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp giúp Barcelona duy trì phong độ vượt trội. Lối chơi hiệu quả cùng sự tập trung cao độ ở các tuyến đang là điểm tựa vững chắc để đội bóng này tiếp tục hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi đầu.

Sevilla ổn định phong độ và bám đuổi quyết liệt

Ở phía đối diện, Sevilla cũng cho thấy sự vào phom không hề kém cạnh. Đội chủ sân Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán hiện đứng ở vị trí thứ 5 với 13 điểm, bám sát nhóm dẫn đầu với khoảng cách chỉ là 5 điểm so với chính đối thủ.

Trong 5 trận đấu gần nhất, Sevilla đã giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại. Chuỗi kết quả tích cực này phản ánh khả năng duy trì nhịp độ thi đấu bền bỉ và sự tự tin lớn của đội bóng xứ Andalusia trước các trận cầu lớn.

Thế trận chặt chẽ tại Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Cuộc đối đầu giữa Sevilla và Barcelona mang tính chất của một màn đọ sức cân bằng về mặt phong độ. Lợi thế sân nhà Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán sẽ tiếp thêm động lực cho Sevilla thiết lập thế trận phòng ngự chủ động nhằm phong tỏa các mũi tấn công của đối thủ.

Trong khi đó, Barcelona với chuỗi trận toàn thắng vẫn sẽ kiểm soát nhịp độ thi đấu để tìm kiếm sơ hở bên phía hàng phòng ngự chủ nhà. Khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì sự ổn định và đạt điểm rơi phong độ tốt, thế trận trên sân hứa hẹn diễn ra giằng co với tính kỷ luật chiến thuật được đặt lên hàng đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)