Barcelona làm khách trước Sabah tại lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League 2026/27. Đội bóng Tây Ban Nha đang có phong độ ấn tượng với bốn chiến thắng liên tiếp, trong khi đại diện Azerbaijan gặp nhiều khó khăn tại đấu trường châu Âu.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm thi đấu Sabah vs Barcelona

Xem trực tiếp Sabah vs Barcelona ở đâu?

Trận Sabah vs Barcelona diễn ra lúc 00h45 ngày 26/11 theo giờ Việt Nam, được phát sóng trên nền tảng TV360.

Người hâm mộ có thể theo dõi qua website TV360 hoặc ứng dụng trên điện thoại và Smart TV. Việc xem trực tiếp tùy thuộc vào gói dịch vụ và lịch phát sóng của nhà cung cấp.

Nhận định Sabah vs Barcelona: Chủ nhà khó tạo bất ngờ

Barcelona hành quân đến Azerbaijan với mục tiêu giành trọn ba điểm để tiếp tục cuộc đua vào nhóm 8 đội dẫn đầu Champions League. Sau bốn lượt trận, đội bóng của HLV Hansi Flick có 9 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Phong độ gần đây của Barca khá thuyết phục. Đội bóng xứ Catalunya vừa ngược dòng đánh bại Villarreal 3-2, trước đó lần lượt vượt qua Atletico Madrid 2-1, Aston Villa 3-0 và Alaves 6-1.

Hàng công Barcelona đang duy trì hiệu suất ghi bàn tốt với 14 bàn trong bốn trận gần nhất. Raphinha, Karim Adeyemi và Anthony Gordon mang đến nhiều phương án tấn công, giúp Hansi Flick có thể xoay tua lực lượng mà vẫn giữ được sức ép lên đối thủ.

Tuy nhiên, Barca sẽ không có Lamine Yamal ở trận đấu này. Ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha ở lại Barcelona để điều trị vấn đề ở mắt cá chân. Hansi Flick nhiều khả năng điều chỉnh hàng công và trao cơ hội cho những cầu thủ ít được đá chính.

Phía bên kia, Sabah đang đứng thứ 31 tại Champions League với 3 điểm sau bốn lượt trận. Đại diện Azerbaijan mới giành một chiến thắng trước Slavia Prague, còn lại thua MU, Dortmund và Viking.

Thất bại 1-4 trước Viking ở lượt trận gần nhất cho thấy những hạn chế trong khả năng phòng ngự của Sabah. Đội bóng do HLV Valdas Dambrauskas dẫn dắt thường gặp khó khi đối đầu các đối thủ có tốc độ luân chuyển bóng cao.

Dẫu vậy, Sabah vừa thắng Sumqayit 5-1 tại giải vô địch Azerbaijan. Kết quả này phần nào giúp đội chủ nhà lấy lại sự tự tin trước cuộc tiếp đón Barcelona.

Với lợi thế sân nhà, Sabah nhiều khả năng lựa chọn cách chơi thận trọng, tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, nếu Barcelona ghi bàn sớm, đội chủ nhà sẽ gặp khó trong việc duy trì thế trận.

Kết quả 5 trận gần nhất của Sabah

Sabah thắng một, hòa hai và thua hai trong năm trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng Azerbaijan ghi 10 bàn nhưng cũng để thủng lưới 10 lần.

Kết quả 5 trận gần nhất của Barcelona

Barcelona thắng bốn và thua một trong năm trận gần nhất. Hàng công ghi 15 bàn, trung bình 3 bàn mỗi trận.

Lịch sử đối đầu Sabah vs Barcelona

Sabah và Barcelona chưa từng gặp nhau ở một trận đấu chính thức trước cuộc đối đầu ngày 26/11/2026.

Đây là lần đầu tiên đại diện Azerbaijan chạm trán đội bóng Tây Ban Nha tại Champions League. Sabah đang có mùa giải đầu tiên góp mặt ở vòng phân hạng giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ.

Thông tin lực lượng Sabah vs Barcelona

Sabah không có sự phục vụ của hậu vệ Aden McCarthy do án treo giò. Khả năng ra sân của Veljko Simic còn bỏ ngỏ.

Đội chủ nhà vẫn có những gương mặt đáng chú ý như Orphé Mbina, Christian Nwachukwu, Kaheem Parris và tiền vệ Umarali Rakhmonaliev.

Barcelona thiếu Lamine Yamal vì vấn đề ở mắt cá chân. Andreas Christensen, Xavi Espart, Rodri và Roony Bardghji cũng không thể thi đấu.

Dù vậy, HLV Hansi Flick vẫn có nhiều lựa chọn chất lượng trong danh sách hành quân đến Baku. Raphinha, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López và Karim Adeyemi đều sẵn sàng.

Đội hình xuất phát Sabah vs Barcelona dự kiến

Sabah (4-3-3): Pokatilov; Zedadka, Daşdəmirov, Solvet, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica, Du Queiroz; Parris, Mbina, Nwachukwu.

Barcelona (4-3-3): Joan García; Koundé, Frenkie de Jong, Gerard Martín, Balde; Marc Bernal, Gavi, Fermín López; Adeyemi, Raphinha, Anthony Gordon.

Đây là đội hình dự kiến trước trận. Barcelona có thể điều chỉnh một số vị trí tùy theo phương án xoay tua của HLV Hansi Flick.

Dự đoán tỷ số Sabah vs Barcelona

Barcelona vượt trội về chất lượng đội hình và phong độ. Dù thiếu Lamine Yamal, đội khách vẫn sở hữu đủ phương án để kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Sabah có lợi thế sân nhà và vừa giành chiến thắng đậm tại giải quốc nội. Tuy nhiên, những hạn chế ở hàng phòng ngự khiến đại diện Azerbaijan khó đứng vững nếu Barca duy trì sức ép liên tục.

Với tương quan hiện tại, Barcelona có nhiều khả năng giành chiến thắng cách biệt. Sabah vẫn có cơ hội ghi bàn từ những tình huống phản công hoặc cố định.

Dự đoán tỷ số: Sabah 1-3 Barcelona.