Nhận định Pháp vs Italy (1h45 ngày 3/10), UEFA Nations League 2026-2027

Tuyển Pháp hướng đến 3 điểm

Tuyển Pháp đang có khởi đầu thuận lợi tại UEFA Nations League 2026-2027 dưới sự dẫn dắt của HLV Zinedine Zidane khi toàn thắng cả hai trận trước Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ.

Tuyển Pháp đặt mục tiêu 3 điểm trước Italy.

Sau hai lượt trận đầu tiên, “Gà trống Gaulois” giành trọn 6 điểm và tạm dẫn đầu bảng. Đáng chú ý, cả hai chiến thắng của Pháp đều có cùng tỷ số 1-0 và họ vẫn chưa để thủng lưới.

Dù chưa tạo ra những chiến thắng cách biệt, Pháp vẫn cho thấy sự chắc chắn trong cách vận hành. Đồng thời, đây cũng là khởi đầu tốt của Les Bleus dưới thời tân HLV Zinedine Zidane.

Dấu ấn nổi bật nhất của HLV Zinedine Zidane ở tuyển Pháp cho đến thời điểm hiện tại nằm ở cách sử dụng nhân sự. Ở cuộc đọ sức với Bỉ, ông đã thay tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáng nói, dù thực hiện rất nhiều sự thay đổi nhưng điều này không làm Pháp mất đi tính ổn định. Điều đó chứng tỏ họ đang sở hữu dàn nhân sự có chất lượng rất cao và năng lực đồng đều.

Ở trận đấu với Italy, HLV Zidane sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Kylian Mbappe vì chấn thương. Đây là tổn thất rất lớn với Pháp, đặc biệt khi Mbappe là chân sút số một của đội trong nhiều giải đấu gần đây.

Dù vậy, Pháp vẫn còn nhiều phương án chất lượng trên hàng công, có thể kể đến Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue hay Rayan Cherki. Trong đó, Dembele có thể được sử dụng ở vị trí cao nhất khi Mbappe vắng mặt.

Cuộc đối đầu Italy cũng là trận đấu trên sân nhà đầu tiên của Pháp dưới thời HLV Zidane tại UEFA Nations League mùa này. Sau hai chuyến làm khách toàn thắng, đây sẽ là cơ hội để Les Bleus chứng minh sự tiến bộ trước một đối thủ có chất lượng cao.

Trước màn so tài này, Pháp đã 41 lần chạm mặt Italy và chỉ giành được 12 chiến thắng cùng 10 kết quả hòa. Đồng thời, nhà cựu vô địch World Cup đã phải nhận đến 19 thất bại trước đối thủ.

Tuy nhiên, trong 10 lần chạm trán gần nhất, cán cân lại nghiêng về Pháp khi họ giành 5 chiến thắng, hòa 3 và chỉ thua 2 trận.

Italy đi tìm sự ổn định

Bên phần sân đối diện, Italy đang trải qua những trận đấu đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của HLV Roberto Mancini.

Tuyển Italy sẵn sàng cho trận gặp Pháp.

Khác với Pháp, “Azzurri” khởi đầu UEFA Nations League 2026-2027 không thuận lợi khi để thua Bỉ 0-2 ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, Italy nhanh chóng tìm lại sự tự tin ở lượt trận thứ hai bằng chiến thắng 4-1 trên sân Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáng chú ý, hàng công Italy đã có màn trình diễn hoàn toàn khác so với trận ra quân khi Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode và Pio Esposito cùng nhau ghi bàn, giúp đội bóng áo thiên thanh giành 3 điểm đầu tiên.

Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Mancini có 3 điểm, ghi 4 bàn và nhận 3 bàn thua. Khoảng cách với Pháp lúc này là 3 điểm và trận đấu tới sẽ mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Điểm mạnh của Italy nằm ở khu vực giữa sân với những cầu thủ giàu sức chiến đấu như Sandro Tonali, Davide Frattesi hay Nicolo Barella.

Tuy nhiên, điều Italy vẫn còn thiếu trong nhiều năm trở lại đây là sự ổn định về mặt phong độ. Đồng thời, đưa đội bóng trở lại đỉnh cao cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV Mancini lúc này.

Ở trận đấu với Pháp, Italy nhiều khả năng sẽ chủ động đá phòng ngự và chờ thời cơ để phản đòn. Nhưng theo đánh giá, đây sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn với Tonali cùng đồng đội.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Italy. Đội hình dự kiến Pháp: Maignan; Kalulu, Upamecano, Lacroix, Truffert; Cherki, Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Doue. Đội hình dự kiến Italy: Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Fagioli, Tonali; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi.