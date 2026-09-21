Nhận định nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan, 17h30 ngày 21/9: Tất cả vì vé tứ kết

Nhận định trước trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan

Chiến dịch Asiad 2026 đang mang lại thử thách khắc nghiệt cho đoàn quân áo đỏ. Đội rơi vào bảng đấu quy tụ những đối thủ tầm cỡ châu lục và cho tới hiện tại chưa thể bứt phá. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã phải nếm trải cảm giác cay đắng sau trận thua tiếc nuối trước Đài Bắc Trung Hoa ở ngày ra quân, trước khi nhận thất bại nặng nề 0-8 trước một đội tuyển nữ Nhật Bản quá vượt trội về đẳng cấp.

Trận thua đậm ấy giáng đòn mạnh vào tâm lý của các cầu thủ, song may mắn thay, cánh cửa hy vọng của tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Nhờ việc đại kình địch Thái Lan cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi thảm bại trước các đối thủ hàng đầu nên Việt Nam vẫn tạm thời nắm giữ vị trí thứ 3 bảng E nhờ hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng - bại.

Theo điều lệ môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao châu Á 2026, bên cạnh hai đội nhất, nhì ở mỗi bảng, ban tổ chức sẽ chọn thêm 2 trong 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào chơi tứ kết. Điểm tựa thuận lợi cho chúng ta nằm ở cục diện bảng F, nơi tuyển nữ Myanmar và tuyển nữ Bangladesh cũng đều chưa có được điểm số nào sau hai lượt trận.

Cả hai đội bóng này đều đang sở hữu những chỉ số phụ rất thấp, lần lượt là -13 và -16, kém xa so với thông số của các cô gái Việt Nam. Như vậy, tuyển nữ Việt Nam chỉ cần thắng Thái Lan là gần như chắc chắn tiến vào vòng trong.

Việt Nam thắng Thái Lan thì gần như chắc chắn sẽ đi tiếp

Lợi thế tính toán càng lộ rõ khi trận quyết đấu giữa Myanmar và Bangladesh tại bảng F diễn ra vào lúc 14h00, tức là kết thúc trước thời điểm tuyển nữ Việt Nam bước ra sân gặp Thái Lan vào lúc 17h30. Nếu cặp đấu sớm đó bất phân thắng bại, họ sẽ tự níu chân nhau và chỉ có vỏn vẹn 1 điểm; khi ấy thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn đoạt vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến hiệu số phụ.

Còn nếu trận đấu đó phân định được thắng thua, đội giành chiến thắng sẽ vươn lên mốc 3 điểm và đội thứ ba của bảng G cũng chắc chắn vượt mốc 1 điểm. Ở kịch bản này, tuyển nữ Việt Nam buộc phải hướng đến một chiến thắng trọn vẹn trước người Thái để tự định đoạt số phận của mình.

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan

Xét về phong độ gần đây, cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều trải qua cú sốc nặng nề phải đụng độ những "ngọn núi lớn" ở đấu trường châu lục. Vấn đề lớn nhất của các cô gái Việt Nam sau hai trận vừa qua là sự mất tập trung ở hàng phòng ngự trong các thời điểm then chốt và khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công còn khá vội vàng.

Hậu quả là trước sức ép nghẹt thở của Nhật Bản, khối đội hình đã bị xé toang. Còn ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, hàng loạt pha xử lý vội vàng đã khiến đội không thể tìm được bàn san bằng tỷ số.

Bên kia chiến tuyến, bóng đá nữ Thái Lan cũng đang chững lại đáng kể, bộc lộ nhiều điểm yếu cố hữu ở khả năng bọc lót của cặp trung vệ cũng như sự thiếu kết dính nơi hàng tiền vệ khi gặp đối thủ chơi áp sát nhanh.

Dẫu vậy, khi đưa lên bàn cân đối đầu, lịch sử lại đang đứng hoàn toàn về phía tuyển nữ Việt Nam. Kể từ chiến tích đoạt vé dự World Cup cho đến các kỳ SEA Games hay AFF Cup, bóng đá nữ Việt Nam đã thiết lập được thế thống trị gần như tuyệt đối trước người Thái.

Trong 4 lần chạm trán chính thức gần nhất, các cô gái áo đỏ đều ca khúc khải hoàn nhờ lối chơi kiên trì, kỷ luật và khả năng chớp thời cơ sắc bén. Sự áp đảo về tâm lý đối đầu này là một vũ khí vô giá. Dù Thái Lan sở hữu thể hình và nền tảng kỹ thuật cá nhân tương đối đồng đều, nhưng mỗi khi bước vào trận derby với Việt Nam, họ thường bộc lộ sự nôn nóng và đánh mất bản lĩnh ở các tình huống then chốt. Đó là lý do 4 trận gần nhất Thái Lan toàn thua Việt Nam và chỉ ghi tổng cộng... 1 bàn. Nhìn xa ra thì 12 năm qua, tuyển nữ Việt Nam cũng chưa từng thua Thái Lan.

Chuỗi chiến thắng liên tiếp trong quá khứ là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy mục tiêu khuất phục người Thái hoàn toàn nằm trong tầm tay của tuyển nữ Việt Nam. Vấn đề là đội tuyển phải bình tĩnh và siết lại đội hình sau những kết quả chưa như ý vừa qua.

Đội hình dự kiến nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến. Nữ Thái Lan: Sodchuen, Jiratanaphibun, Sornsai, Rodthong, Intaraprasit, Chetthabutr, Phomsri, Kaewanta, Sontisawat, Jinantuya, Mongkoldee.

Dự đoán tỷ số: nữ Việt Nam 2-1 nữ Thái Lan