Nhận định Nottingham Forest vs Arsenal, 22h30 ngày 18/10: Pháo thủ thẳng tiến

Nhận định Nottingham Forest vs Arsenal

Nottingham Forest hiện mới có 5 điểm sau 6 trận. Đáng chú ý, Forest tạo ra số cơ hội tương đối tốt nhưng chưa thể tận dụng hiệu quả. Theo thống kê, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội bóng là 10,3, cao hơn đáng kể so với số bàn thắng thực tế. Điều đó cho thấy các chân sút của đội chủ nhà đang thiếu sự sắc bén trong những tình huống quyết định.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất của Forest là hiệu suất tấn công tại City Ground. Đội bóng chưa ghi được bàn thắng nào trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này trước cuộc tiếp đón Arsenal. Khi phải đối đầu một đối thủ có khả năng kiểm soát bóng tốt và tổ chức phòng ngự chặt chẽ, nhiệm vụ tìm đường vào khung thành đối phương càng trở nên khó khăn.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Arsenal đã giành 15 điểm sau sáu vòng đấu. Sau cú sảy chân với thất bại 0-3 trước Brighton, Arsenal nhanh chóng tìm lại nhịp độ bằng chiến thắng 2-1 trước Leeds United tại Ngoại hạng Anh. Tiếp đó, đại diện thành London đánh bại Lille với tỷ số 3-0 ở Champions League, qua đó củng cố sự tự tin trước chuyến làm khách đến Nottingham.

Điểm tích cực của Arsenal nằm ở khả năng tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành. Bukayo Saka có thể tạo khác biệt nhờ tốc độ, kỹ thuật và những pha đi bóng từ cánh phải. Martin Odegaard đảm nhiệm vai trò tổ chức, còn Kai Havertz đem đến sự nguy hiểm trong những tình huống xâm nhập vòng cấm và không chiến. Bên cạnh đó, Declan Rice là mắt xích quan trọng ở tuyến giữa. Khả năng thu hồi bóng và phân phối bóng của tiền vệ người Anh giúp Arsenal duy trì sức ép, hạn chế nguy cơ bị đối thủ phản công khi dâng cao đội hình.

Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi trong cách Arsenal tạo ra bàn thắng. Thay vì chỉ trông chờ vào những tình huống cố định, Pháo thủ ngày càng cho thấy khả năng phối hợp và xuyên phá hàng thủ đối phương từ bóng sống. Điều này giúp đội bóng có thêm nhiều lựa chọn, nhất là trước những đối thủ chủ động lùi sâu phòng ngự.

Nottingham Forest nhiều khả năng lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên bảo vệ khu vực trung lộ và hạn chế khoảng trống trước vòng cấm. Với khả năng kiểm soát bóng tốt của Arsenal, việc cố gắng chơi đôi công có thể khiến đội chủ nhà gặp bất lợi.

Dù hai lần làm khách gần nhất tại City Ground đều khép lại với tỷ số 0-0, Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và phong độ hiện tại. Nottingham Forest có thể gây khó khăn trong một số thời điểm, nhưng nếu không cải thiện hiệu suất dứt điểm, đội chủ nhà sẽ khó tạo ra bất ngờ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nottingham Forest vs Arsenal

Phong độ của Nottingham Forest trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Arsenal trong 5 trận đấu gần nhất.

Trong 11 lần gặp nhau gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Pháo thủ giành tám chiến thắng, hòa hai và chỉ một lần nhận thất bại. Dù vậy, City Ground vẫn là nơi Arsenal cần đặc biệt thận trọng. Hai lần làm khách gần nhất của Pháo thủ tại sân đấu này đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Nottingham Forest chưa ghi bàn vào lưới Arsenal ở bất kỳ đấu trường nào kể từ tháng 1/2024.

Thông tin lực lượng Nottingham Forest vs Arsenal

Nottingham Forest không có sự phục vụ của Danilo, Willy Boly và Ibrahim Sangare do chấn thương.

Bên phía Arsenal, Saliba nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương lưng.

Đội hình dự kiến Nottingham Forest vs Arsenal

Nottingham Forest: Sels; Murillo, Ousmane Diomande, Aina; Neco Williams, McAtee, Schlager, Munoz; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

Arsenal: Raya; Calafiori, Gabriel, Konsa, White; Lewis-Skelly, Rice; Madueke, Odegaard, Saka; Havertz.

Dự đoán tỷ số Nottingham Forest 0-1 Arsenal