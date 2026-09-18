Nhận định Newcastle vs Hull: St James' Park thử độ lì của tân binh bất bại

Thông tin trận đấu Newcastle vs Hull hôm nay 19/9/2026

Trong lịch thi đấu Newcastle, Hull là đối thủ tiếp theo của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh tại vòng 5.

Nhận định thắng thua Newcastle vs Hull

Newcastle mới giành 5 điểm sau 4 vòng và chưa đạt được sự ổn định mà người hâm mộ chờ đợi. Bảy bàn thắng cho thấy hàng công vẫn tạo ra được cơ hội, nhưng 8 lần thủng lưới lại phản ánh vấn đề lớn ở phía sau.

Trận thua 1-4 trước Leeds là lời cảnh báo rõ nhất. Newcastle gặp nhiều khó khăn khi đối phương tăng tốc trong các pha chuyển trạng thái và thường để lộ khoảng trống sau tuyến tiền vệ.

HLV Matthias Jaissle vì thế cần tìm lại sự cân bằng. Nếu tiếp tục đẩy quá nhiều cầu thủ lên phía trên mà không có lớp bảo vệ phù hợp, Newcastle có thể gặp đúng kiểu đối thủ khiến họ khó chịu.

Khả năng phòng ngự có tổ chức đang trở thành nền tảng lớn nhất của Hull. Đội bóng này không cần kiểm soát bóng quá lâu nhưng biết cách thu hẹp không gian, đưa đối thủ ra biên trước khi tìm thời điểm chuyển trạng thái.

Trận hòa 2-2 với Chelsea cho thấy Hull không chỉ biết chống đỡ. Mohamed Belloumi có thể tạo ra khác biệt khi được trao khoảng trống, trong khi những cầu thủ phía trên thường tăng tốc rất nhanh sau khi đội nhà giành lại bóng.

Lợi thế của đội chủ nhà vẫn nằm ở St James' Park và chất lượng nhân sự. Newcastle có nhiều cầu thủ đủ khả năng tạo ra tình huống đột biến cá nhân hơn, đồng thời có thể duy trì sức ép liên tục nếu kiểm soát được khu trung tuyến.

Tuy nhiên, việc thiếu Anthony Elanga cùng một số nhân sự khác khiến chiều sâu đội hình của Jaissle bị ảnh hưởng. Chính HLV Newcastle cũng đã cập nhật tình hình Elanga trước cuộc tiếp đón Hull.

Newcastle có thể là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng đây khó trở thành một trận đấu một chiều. Hull càng giữ được tỷ số cân bằng lâu, sức ép tâm lý dành cho đội chủ nhà càng lớn.

Dự đoán số bàn thắng Newcastle vs Hull

Newcastle ghi 9 bàn trong 5 trận gần nhất nhưng cũng thủng lưới 7-8 lần tùy mốc thống kê. Đây là dấu hiệu của một đội bóng có khả năng tấn công nhưng chưa đủ an toàn khi mất bóng.

Hull chỉ ghi 4 bàn trong 5 trận gần nhất, song khả năng phòng ngự tốt giúp họ thường giữ trận đấu trong tầm kiểm soát.

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội cũng không tạo ra quá nhiều bàn thắng.

Kịch bản bàn thắng: khoảng 2-3 bàn.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Hull

Newcastle thiếu một số cầu thủ quan trọng vì chấn thương, trong đó Anthony Elanga là tổn thất đáng chú ý trên hàng công.

Hull cũng không có lực lượng mạnh nhất khi một loạt cầu thủ vẫn chưa thể trở lại.

Phong độ gần đây Newcastle vs Hull

Phong độ tổng thể của Newcastle tốt hơn con số tại Premier League, nhưng thất bại trước Leeds khiến hàng thủ trở thành dấu hỏi lớn.

Hull lại bước vào trận đấu với sự tự tin của một đội chưa thua tại giải quốc nội.

Đội hình Newcastle vs Hull dự kiến

Newcastle: Hornicek; Hall, Botman, Thiaw, Dedic; Bamba, Miley; Barnes, Fernandez-Pardo, Murphy; Wissa.

Hull: Tzolakis; Ajayi, Egan, Herrington, Coyle; Crooks, Slater; Giles, Belloumi; McBurnie, Stroud.

Dự đoán tỷ số Newcastle vs Hull

Hull đủ khả năng gây khó khăn bằng cấu trúc phòng ngự thấp và những pha phản công nhanh. Newcastle vì thế cần kiên nhẫn thay vì đẩy trận đấu vào trạng thái quá hỗn loạn.

Nếu cải thiện được khâu phòng ngự và tận dụng tốt ưu thế sân nhà, Newcastle vẫn có nhiều phương án hơn để giải quyết trận đấu ở giai đoạn cuối.

Dự đoán: Newcastle 2-1 Hull.