Trước vòng 11 Ngoại hạng Anh, Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng với 27 điểm sau 10 trận (thắng 9, thua 1), tạo khoảng cách 5 điểm với đội xếp thứ hai là Brighton. Đội bóng thành London đang duy trì chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, đồng thời giữ sạch lưới ở cả 4 vòng đấu gần nhất tại giải quốc nội. Sau 10 vòng, Arsenal ghi được 15 bàn thắng và mới để thủng lưới 5 lần — thành tích phòng ngự tốt nhất giải tính đến hiện tại.

Ở chiều ngược lại, Newcastle United đang gặp nhiều khó khăn khi thi đấu trên sân nhà St. James' Park. Đội bóng vùng Đông Bắc toàn thua 2 trận sân nhà gần nhất cùng với tỷ số 0-1 (trước Aston Villa và Everton) và không ghi được bàn thắng nào. Tính rộng hơn, Newcastle đã nhận 4 thất bại trong 6 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường.

Thống kê từ 55 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường cho thấy ưu thế nghiêng về phía Arsenal với 36 chiến thắng, 10 trận hòa và 9 thất bại. Trong 3 lần đụng độ gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đội bóng của HLV Mikel Arteta đều giành trọn 3 điểm (thắng 1-0 vào tháng 5/2025, 2-1 vào tháng 9/2025 và 1-0 vào tháng 4/2026).

Newcastle có thể tạo ra sức ép nhờ lợi thế sân nhà.

Tại sân St. James' Park, Arsenal có 14 chiến thắng, 8 trận hòa và 9 thất bại sau 31 lần làm khách trong kỷ nguyên Premier League. Tuy nhiên, Newcastle vẫn có điểm tựa đáng chú ý khi từng giành chiến thắng ở 3 trong 4 lần gần nhất tiếp đón Arsenal trên sân nhà tính trên mọi đấu trường.

Các thống kê chuyên môn cho thấy những cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội thường diễn ra quyết liệt ở khu vực trung tuyến, với tổng cộng 30 thẻ phạt được rút ra trong 6 lần chạm trán gần nhất.

Theo đánh giá từ các chuyên trang thể thao, thế trận tại St. James' Park nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ và không có nhiều bàn thắng. Với hàng phòng ngự đang giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh cùng bản lĩnh ở các trận cầu lớn, Arsenal được dự đoán đủ khả năng kiểm soát thế trận và giành chiến thắng tối thiểu trước đội chủ nhà đang gặp bế tắc trên hàng công.

Tình hình lực lượng

Cả hai đội đều bước vào trận đấu với những tổn thất về mặt nhân sự:

Newcastle: Tiền vệ Joelinton và Ewen Jaouen vắng mặt do chấn thương. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà đón sự trở lại của Jacob Ramsey sau án treo giò, Joe Willock khỏi ốm và Tino Livramento bình phục chấn thương.

Arsenal: Tiền đạo Bukayo Saka không thể thi đấu vì chấn thương cơ đùi, Max Dowman vắng mặt do án treo giò, trong khi khả năng ra sân của tiền vệ Martin Zubimendi còn bỏ ngỏ. Trung vệ William Saliba đã bình phục chấn thương lưng nhưng chưa chắc suất đá chính.

Đội hình dự kiến

Newcastle (4-2-3-1): Hornicek; Dedic, Thiaw, Burn, Hall; Steur, L. Miley; Murphy, Willock, Barnes; Wissa.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Dự đoán tỷ số: Newcastle 0-1 Arsenal.