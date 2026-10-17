Nhận định NEOM vs Al-Ettifaq: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc tiếp đón Al-Ettifaq là cơ hội để họ củng cố vị thế đó. Trận đấu diễn ra lúc 22h40 ngày 17/10/2026 tại King Khalid Sport City Stadium. Hiện NEOM đứng hạng 5 với 16 điểm, hơn Al-Ettifaq ở hạng 7 đúng 4 điểm.

NEOM giữ nhịp tốt ở nhóm đầu

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của NEOM. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm thất bại. Đáng chú ý, họ vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, sau một trận hòa ngay trước đó.

Chuỗi kết quả này giúp NEOM duy trì vị trí thứ 5 với 16 điểm. Với đội bóng đang cạnh tranh ở nhóm đầu, việc giữ được sự đều đặn như vậy có giá trị không kém những chiến thắng đơn lẻ.

Al-Ettifaq bền bỉ nhưng thiếu sức bật

Al-Ettifaq cũng chưa thua trong 5 trận gần nhất, với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Đội vừa thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó có chuỗi 3 trận hòa liên tiếp.

Tích lũy 12 điểm, Al-Ettifaq đang đứng thứ 7 và kém NEOM 4 điểm. Những trận hòa khiến họ giữ được sự ổn định về kết quả, song cũng là lý do khoảng cách với nhóm trên chưa được thu hẹp.

Hai lần chạm trán gần nhất đều hòa

Hai đội từng gặp nhau 2 lần gần đây và cả hai đều kết thúc với kết quả hòa. NEOM không thắng trận nào, Al-Ettifaq cũng vậy. Điều này cho thấy các cuộc đối đầu thường cân bằng, ít bên nào tạo được ưu thế rõ rệt.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội cùng bất bại trong 5 trận gần nhất, nên bài toán lớn nhất là ai chịu mạo hiểm trước. NEOM có lợi thế về điểm số và thứ hạng, cùng mạch phong độ tích cực hơn. Một chiến thắng sẽ giúp họ bám chắc nhóm đầu và nới rộng khoảng cách với đối thủ.

Ngược lại, Al-Ettifaq có thể coi đây là dịp để rút ngắn khoảng cách. Sau chuỗi trận hòa, đội cần sự quyết đoán hơn ở khâu hoàn tất tình huống để biến thế trận cân bằng thành điểm số.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, NEOM nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và sự bền bỉ của Al-Ettifaq khiến trận đấu khó ngã ngũ sớm. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang giữ phong độ ổn định, nơi những chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt.

Bảng xếp hạng

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)