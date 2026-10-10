Nhận định Nam Định vs Ninh Bình: Đại chiến tại Thiên Trường

Nam Định đối mặt bài toán lực lượng

Thép Xanh Nam Định bước vào cuộc tiếp đón Ninh Bình trên sân Thiên Trường với không ít áp lực. Sau thất bại 0-3 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 2, đội bóng thành Nam cần nhanh chóng cải thiện phong độ để tránh bị các đối thủ trong nhóm đầu bỏ xa.

Thép Xanh Nam Định quyết tâm tận dụng lợi thế sân Thiên Trường để giành chiến thắng trước Ninh Bình.

Trận thua vừa qua bộc lộ những hạn chế trong hệ thống phòng ngự, đặc biệt ở khả năng duy trì cự ly đội hình và tổ chức chống phản công. Bên cạnh đó, hàng công chưa tạo được sự hiệu quả cần thiết trong những tình huống quyết định.

Khó khăn càng gia tăng khi Nam Định thiếu vắng tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son vì chấn thương, dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng hai tháng. Ngoài ra, Da Silva và Văn Kiên cũng không thể góp mặt do án treo giò.

Những tổn thất này buộc ban huấn luyện phải tính toán lại phương án nhân sự và cách tiếp cận trận đấu. Trên hàng công, Tuấn Hải được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả Thiên Trường là điểm tựa để Nam Định hướng tới kết quả tích cực. Tuy nhiên, đội chủ nhà cần ưu tiên sự chắc chắn, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến trước đối thủ có khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Ninh Bình quyết tâm nối dài mạch thắng

Trái ngược với Nam Định, Ninh Bình đang có khởi đầu thuận lợi tại V.League 2026-2027. Hai chiến thắng liên tiếp trước Hải Phòng và Thanh Hóa giúp đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm duy trì sự tự tin trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Ninh Bình hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp khi làm khách trước Nam Định tại vòng 3 V.League.

Đội khách sở hữu lực lượng tương đối đầy đủ, đặc biệt là sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức sau chấn thương. Khả năng điều tiết nhịp độ, kiểm soát bóng và tổ chức tấn công của cầu thủ này được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt ở khu vực trung tuyến.

Trước một Nam Định thiếu hụt nhân sự, Ninh Bình có cơ hội khai thác những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương. Những tình huống phối hợp nhanh và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công có thể trở thành phương án tiếp cận khung thành hiệu quả.

Dù được đánh giá nhỉnh hơn về phong độ và lực lượng, Ninh Bình vẫn cần thận trọng trước quyết tâm của đội chủ nhà. Với tính chất quan trọng của trận đấu, cuộc so tài tại Thiên Trường được dự báo sẽ diễn ra quyết liệt, trong đó khả năng tận dụng cơ hội và sự tập trung của hàng phòng ngự có thể quyết định kết quả chung cuộc.

Đội hình dự kiến: Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Đặng Văn Tới, Giáp Tuấn Dương, Félix Eboa, Nguyễn Văn Vĩ, Caio César, Rômulo, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Xuân Son. Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Dụng Quang Nho, Lucas Turci, Marcelino, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Đức Chiến, Geovane, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Lê Phát, Fred Friday, Lucão. Dự đoán: Nam Định 1-2 Ninh Bình.