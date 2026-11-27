Thép Xanh Nam Định đang thể hiện phong độ tốt những vòng đấu vừa qua tại V-League. Đội bóng thành Nam giành được 19 điểm sau 6 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại, ghi 18 bàn và mới để thủng lưới 7 lần.

Sau cú sảy chân trước SHB Đà Nẵng tại vòng 2, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt nhanh chóng trở lại bằng những kết quả tích cực. Điều đáng nói, Thép Xanh Nam Định vẫn thể hiện được sức mạnh ngay cả khi vắng Xuân Son vì dính chấn thương.

Đội chủ sân Thiên Trường cho thấy họ không quá phụ thuộc vào một cá nhân mà có thể tạo ra khác biệt từ nhiều vị trí. Sự kết hợp giữa các ngoại binh chất lượng và những cầu thủ nội giàu kinh nghiệm giúp HLV Vũ Hồng Việt có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Thép Xanh Nam Định đang dẫn đầu BXH. Ảnh: T.L

Ở vòng này, Thép Xanh Nam Định gặp thử thách lớn, có thể nói là khó khăn nhất kể từ đầu giải. Đối thủ của họ là CAHN cũng đang có phong độ tốt, vừa giành chiến thắng thứ 2 ở đấu trường Cúp C1 châu Á.

Với sân chơi V-League, đoàn quân của HLV Mano Polking hiện có 14 điểm sau 7 trận, đứng thứ tư trên BXH nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Như vậy, nếu thắng trận này, CAHN hoàn toàn có thể soán ngôi đầu của Thép Xanh Nam Định.

Chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe tại lượt trận thứ năm vòng bảng Cúp C1 châu Á có ý nghĩa rất lớn với đội bóng ngành công an. Trận thắng không chỉ giúp CAHN khẳng định năng lực ở sân chơi châu lục mà còn tạo cú hích tinh thần trước chuyến hành quân đến sân Thiên Trường.

CAHN hướng tới mục tiêu 3 điểm.

Theo thống kê, trong 9 lần chạm trán gần nhất tại V-League, Thép Xanh Nam Định chỉ giành được 1 chiến thắng, trong khi CAHN thắng tới 6 trận và hai đội hòa nhau 2 lần.

Thép Xanh Nam Định không có sự phục vụ của hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy do án treo giò. Trong khi đó, CAHN cũng thiếu vắng trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh vì lý do tương tự. Với sự cân bằng về lực lượng và phong độ, cuộc đối đầu giữa Thép Xanh Nam Định vs CAHN hứa hẹn hấp dẫn.

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