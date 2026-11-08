Nhận định MU vs Aston Villa: Đại náo Old Trafford

Trong lúc Unai Emery phát huy được tiềm năng ở Aston Villa, Michael Carrick dường như đang đếm ngược những ngày cuối cùng trên ghế nóng của Quỷ đỏ, còn

Chuyến làm khách tại Old Trafford ngày 8/11 đến đúng lúc để họ tạo dấu ấn. Đội bóng thành Birmingham đang bất bại trong 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Chiếc ghế của Carrick bấp bênh hơn nhiều so với Unai Emery - Ảnh: V.N

Sau cuộc cải tổ lực lượng hồi hè, Unai Emery cần thời gian để đưa đội bóng vào guồng. Barcelona là một trong những đội chơi hay nhất thế giới mùa này, nên thất bại trước đại diện Tây Ban Nha cũng là điều dễ hiểu.

Trước một MU đang sa sút, người hâm mộ Aston Villa có lý do để tin vào cơ hội giành chiến thắng.

Quỷ đỏ đứng ngay trên nhóm xuống hạng nhờ hơn Crystal Palace về hiệu số bàn thắng bại. Họ trải qua 7 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, trong đó hai thất bại gần nhất là trước Bournemouth và Chelsea.

Michael Carrick hiểu rằng tương lai của ông tại Old Trafford đang rất bấp bênh. Màn lội ngược dòng của MU trước Roma ở Champions League phần nào che lấp những sơ hở mà hàng thủ MU bộc lộ 45 phút đầu.

Bất chấp phong độ sa sút của Quỷ đỏ, siêu máy tính Opta vẫn đánh giá Man United có 39% cơ hội chiến thắng, nhỉnh hơn mức 34% của Aston Villa. Xác suất hòa được đưa ra là 26%.

Aston Villa chẳng hề e ngại khi đến Old Trafford - Ảnh: Sky Sports

Theo thống kê, Aston Villa ghi trung bình 1,1 bàn và tạo ra hai cơ hội rõ rệt mỗi trận. Nicolas Jackson đang trở thành mũi nhọn đáng gờm với 5 bàn trong 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Hàng thủ Villa vẫn còn những điểm cần cải thiện, song đội bóng đã có hai trận giữ sạch lưới, thành tích mà MU phát thèm.

Unai Emery đang từng bước khắc phục những sai sót đội bóng ông dẫn dắt. Nhìn vào đà tiến bộ ấy, có lẽ siêu máy tính Opta tính sai khi xếp MU cửa trên.

Dự đoán: Aston Villa thắng 2-1

Thông tin lực lượng

MU: Luke Shaw, Dorgu, Ugarte, Rashford, Sesko và Baleba chấn thương. Lisandro Martinez bị treo giò.

Aston Villa: Matteo Ruggeri, Amadou Onana và Wan-Bissaka chấn thương.

Đội hình dự kiến

MU: Senne Lammens; Leny Yoro, Ayden Heaven, Harry Maguire, Diogo Dalot; Kobbie Mainoo, Youri Tielemans; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo; Matheus Cunha.

Aston Villa: Zion Suzuki; Lamare Bogarde, Victor Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Leon Goretzka; Alysson, John McGinn, Johan Manzambi; Nicolas Jackson.