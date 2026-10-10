Nhận định Man United vs Tottenham (23h30 ngày 10/10), Ngoại hạng Anh 2026-2027

Man United quyết tâm nối lại mạch thắng

Man United có khởi đầu không tốt tại Ngoại hạng Anh 2026-2027 khi để thua Hull City ngay trong trận mở màn. Sau đó, họ đã kịp đứng dậy với chiến thắng ấn tượng 5-2 trước Ipswich.

Man United có lợi thế sân nhà trong màn so tài với Tottenham.

Những tưởng chiến thắng này sẽ là động lực để thầy trò HLV Michael Carrick chơi tốt hơn, nhưng điều đó lại không xảy ra. Man United sau đó lần lượt hòa Everton, thua Man City và chia điểm với Fulham.

Không chỉ chơi chưa tốt ở Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ còn sớm bị loại khỏi Cúp Liên đoàn sau thất bại 2-3 trước Brighton.

Điểm sáng nhất của Man United trong thời gian này là chiến thắng đậm 4-0 ở trận mở màn Champions League.

Dưới thời HLV Michael Carrick, Man United đang theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng và chủ động tấn công. Họ thường cố gắng đẩy cao đội hình và tạo ra ưu thế ở khu vực giữa sân, qua đó tìm kiếm cơ hội trong những pha lên bóng ở trung lộ hoặc hai cánh.

Tuy nhiên, tuyến tiền vệ của Man United lại thi đấu chưa tốt và thiếu sự kết nối. Do đó, họ thường không tạo ra được ưu thế rõ rệt trước những đối thủ có khả năng pressing mạnh.

Không chỉ vậy, khả năng đánh chặn của đội bóng thành Manchester cũng chưa thực sự hiệu quả. Điều này khiến hàng phòng ngự của họ thường xuyên phải đối mặt với những tình huống phản công nguy hiểm từ đối thủ.

Bù lại, Man United sở hữu hàng công có chất lượng tương đối cao với nhiều phương án tấn công đa dạng. Tuy nhiên, nếu muốn cải thiện thành tích, các chân sút của đội bóng áo đỏ cần phải chính xác hơn trong những pha xử lý cuối cùng.

Trở lại trận đấu với Tottenham, Man United sẽ không có lực lượng tốt nhất khi Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt và Tom Heaton vẫn chưa thể thi đấu. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của Benjamin Sesko, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo và Patrick Dorgu vẫn còn bỏ ngỏ.

Tottenham đối diện áp lực

Bên kia chiến tuyến, Tottenham cũng đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi.

Sau 5 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh 2026-2027, đội bóng thành London chưa giành được chiến thắng nào, chỉ có 2 trận hòa và nhận 3 thất bại. Với 2 điểm, Tottenham đang đứng cuối bảng xếp hạng và chịu sức ép lớn trong cuộc đua cải thiện thứ hạng.

Tottenham chơi không tốt ở mùa giải 2026-2027.

Đáng chú ý, hàng công của đội bóng này đang thi đấu không hiệu quả khi mới ghi được 2 bàn sau 5 trận, đạt hiệu suất trung bình 0,4 bàn mỗi trận.

Không chỉ tấn công thiếu hiệu quả, hệ thống phòng ngự của Tottenham cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế khi nhận 8 bàn thua sau 5 trận. Những thống kê trên cho thấy đội bóng của HLV Roberto De Zerbi vẫn chưa tìm được sự cân bằng cần thiết giữa tấn công và phòng ngự.

Vấn đề của Tottenham không hoàn toàn nằm ở chất lượng nhân sự. Đội bóng thành London vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Dominic Solanke, Omar Marmoush, Savinho và Rodrigo Bentancur.

Tuy nhiên, khả năng tổ chức tấn công của Spurs chưa thực sự hiệu quả. Việc triển khai bóng thiếu tốc độ khiến các tiền đạo thường xuyên không nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ tuyến dưới.

Trước chuyến làm khách tại Old Trafford, HLV Roberto De Zerbi tiếp tục phải đối diện với bài toán lực lượng khi Pedro Porro, Dejan Kulusevski, Xavi Simons và Wilson Odobert chưa thể thi đấu vì chấn thương. Trong khi đó, khả năng ra sân của hai trung vệ Micky van de Ven và Jan Paul van Hecke vẫn còn bỏ ngỏ.

Việc thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng có thể ảnh hưởng đến khả năng tổ chức phòng ngự của Tottenham, đặc biệt khi phải đối đầu với hàng công sở hữu nhiều cá nhân có khả năng tạo đột biến của Man United.

Dù vậy, Tottenham vẫn có cơ sở để tự tin khi nhìn vào thành tích đối đầu gần đây. Trong 9 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội trước trận đấu này, Spurs giành 5 chiến thắng, hòa 3 trận và chỉ nhận 1 thất bại.

Tuy nhiên, chuyến làm khách lần này được dự báo sẽ không dễ dàng bởi Man United cũng đang rất cần chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Dự đoán tỷ số: Man United 2-1 Tottenham. Đội hình dự kiến: Man United: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Tielemans, Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford, Cunha. Tottenham: Kinsky, Archie Gray, Senesi, Van de Ven, Udogie, Bentancur, Tonali, Savinho, Marmoush, Kudus, Solanke.