Nhận định Man City vs PSG, 02h00 ngày 15/10: Đỉnh cao bóng đá châu Âu

Nhận định trước trận Manchester City vs PSG

Manchester City vừa đánh bại Liverpool với tỷ số thuyết phục 3-0 trên sân Anfield. Kết quả này giúp nửa xanh thành Manchester duy trì thành tích toàn thắng và củng cố ngôi đầu bảng Premier League sau 6 vòng đấu.

Quan trọng hơn, màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ của Man City đã đập tan những tiếng la ó từ khán đài, trong bối cảnh câu lạc bộ vừa nhận phán quyết có tội liên quan đến các vi phạm quy định tài chính giai đoạn 2009-2018. Các CĐV của Man City đã ăn mừng cuồng nhiệt ở Anfield, như thể đây là lần cuối cùng họ làm được chuyện đó.

HLV Enzo Maresca đang nỗ lực cách ly hoàn toàn cầu thủ khỏi những ồn ào dư luận để tập trung kéo dài tuần trăng mật hoàn hảo. Manchester City bỏ túi 8 chiến thắng tuyệt đối trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa. Hàng công của họ nổ súng 23 lần, đạt hiệu suất hủy diệt 2,87 bàn mỗi trận.

Hàng thủ Man City cũng thi đấu kỷ luật khi giữ sạch lưới 5 trận. Trận đấu rạng sáng mai đánh dấu sự xuất hiện của cựu thuyền trưởng Pep Guardiola trên khán đài Etihad kể từ khi ông rời đi vào cuối mùa trước. Thống kê chỉ ra, lần gần nhất Man City khởi đầu mùa giải bằng 9 chiến thắng liên tiếp chính là mùa giải ra mắt của Guardiola (2016-17). Tại Champions League, đội chủ sân Etihad cũng đã khởi đầu trơn tru cho Vòng phân nhánh bằng chiến thắng 2-0 trước Porto cách đây 5 tuần.

Bên kia chiến tuyến, PSG bước vào trận đấu với tư thế của nhà đương kim vô địch châu Âu hai năm liên tiếp. Đội bóng nước Pháp phô diễn sức mạnh vượt trội ngay lượt trận mở màn khi đè bẹp Slovan Bratislava 6-1. Dù vậy, phong độ quốc nội của thầy trò Luis Enrique lại bộc lộ nhiều bất ổn.

Họ không thắng trong 3 vòng đầu tiên (hòa 2, thua một) và hiện xếp thứ 6 tại Ligue 1, kém đội đầu bảng Monaco 3 điểm. Tuy nhiên, cỗ máy PSG đã bắt đầu nóng máy trở lại với 3 chiến thắng liên tiếp trước Brest, Marseille và mới nhất là trận thắng Le Mans 3-1. Trước Le Mans, HLV Enrique chủ động xoay tua lực lượng nhằm cất giữ các trụ cột tốt nhất cho chuyến hành quân đến Manchester.

Cuộc đối đầu tại Etihad hứa hẹn mang đến điểm nóng về mặt chiến thuật. Ở lượt trận đầu tiên của Champions League mùa này, PSG dẫn đầu toàn giải về tỷ lệ kiểm soát bóng (72,1%), số lần đoạt bóng tầm cao (14 lần) và số cú sút tạo ra từ các tình huống đoạt bóng đó (7 lần). Hàng công thi đấu tự do và trực diện của PSG sẽ trực tiếp thử thách hệ thống phòng ngự đang chơi cực kỳ thăng hoa dưới thời Maresca.

Man City bỏ ngoài tai lùm xùm bên lề và vẫn chơi hay trên sân cỏ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Manchester City vs PSG

Đây là lần thứ 9 hai thế lực bóng đá này chạm trán nhau. Manchester City nắm giữ lợi thế nhỉnh hơn với 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Đặc biệt, đội chủ sân Etihad chưa từng thua PSG trong 4 lần tiếp đón đối thủ tại quê nhà (thắng 3, hòa 1). Sức mạnh sân nhà của Man City tại vòng bảng/Vòng phân nhánh Champions League vô cùng đáng nể khi họ chỉ để thua vỏn vẹn 1 trong 25 trận gần nhất (thắng 21, hòa 3).

Tuy nhiên, PSG mang đến nước Anh một bảng thành tích đối đầu cực kỳ ấn tượng. Ở lần gặp nhau gần nhất tại Vòng phân nhánh mùa 2024-25, đại diện nước Pháp đã đánh bại Man City 4-2.

Thầy trò Luis Enrique cũng đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại khi chạm trán các câu lạc bộ Anh tại đấu trường châu Âu (thắng 8, hòa 3). Nếu không thua tại Etihad, PSG sẽ trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử cúp châu Âu sở hữu chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp trước các đại diện Premier League, sánh ngang kỷ lục của Real Madrid giai đoạn 2011-2017.

Tính rộng hơn, PSG đã không thua trong 11 trận gần nhất tại Champions League (thắng 7, hòa 4). Dựa trên dữ liệu phong độ hiện tại, siêu máy tính Opta đánh giá Man City nhỉnh hơn với 44,1% cơ hội giành chiến thắng, trong khi tỷ lệ của PSG là 32,0%.

Thông tin lực lượng Manchester City vs PSG

Manchester City bước vào trận đại chiến với lực lượng hoàn toàn sung mãn. Tiền vệ Phil Foden đánh dấu sự trở lại sau án treo giò 3 trận tại giải quốc nội. Jeremy Doku lập tức đòi lại suất đá chính bên hành lang trái sau màn trình diễn chói sáng (1 bàn, 1 kiến tạo) trước Liverpool, đẩy Antoine Semenyo sang cánh đối diện.

Hàng phòng ngự 4 người dự kiến bao gồm Josko Gvardiol, Ruben Dias, Marc Guehi và Matheus Nunes. Đáng chú ý, thủ thành Gianluigi Donnarumma sẽ có dịp đối đầu đội bóng cũ, nơi anh từng giành 4 chức vô địch Ligue 1 và 1 Champions League trong giai đoạn 2021-2025.

Tuyến giữa Man City chứng kiến sự xuất sắc của tân binh Elliot Anderson. Tiền vệ người Anh trám hoàn hảo vào khoảng trống Rodri (đã chuyển sang Barcelona) để lại. Trận gặp Liverpool, Anderson chạm bóng 100 lần, chuyền chính xác 71/78 lần và chiến thắng 11/17 pha tranh chấp.

Đá cặp cùng Anderson là Enzo Fernandez, trong khi Rayan Cherki đảm nhận vai trò sáng tạo. Cherki đang sở hữu trung bình 4,1 đường chuyền xuyên tuyến mỗi 90 phút tại Champions League - thông số cao thứ hai giải đấu kể từ mùa trước, chỉ xếp sau Lee Kang-In. Trên hàng công, Erling Haaland cần thêm đúng 1 bàn để vượt qua Sergio Aguero (36 bàn), độc chiếm kỷ lục chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man City tại cúp châu Âu.

Về phía PSG, HLV Luis Enrique chỉ gặp một vấn đề nhỏ với chấn thương phần mềm của tài năng trẻ Senny Mayulu. Các trụ cột được nghỉ ngơi cuối tuần qua gồm Ousmane Dembele và hậu vệ trái Nuno Mendes chắc chắn trở lại đội hình xuất phát. Dembele duy trì mạch ghi bàn ở 5 trận Champions League liên tiếp.

Tính đến hiện tại, chân sút người Pháp đóng góp trực tiếp vào 31 bàn thắng (20 bàn, 11 kiến tạo) sau 41 trận tại giải đấu này cho PSG, chỉ xếp sau Kylian Mbappe, Neymar, Edinson Cavani và Angel Di Maria.

Bộ khung mạnh nhất của PSG sẽ tái xuất với Marquinhos, William Pacho, Khvicha Kvaratskhelia và Ferran Torres. Torres vừa lập hat-trick ngay trận ra mắt Champions League cho PSG trước Slovan Bratislava và đang sẵn sàng xuyên thủng mành lưới đội bóng cũ. Nhiệm vụ kiểm soát tuyến giữa tiếp tục được giao cho Vitinha.

Kể từ đầu mùa trước, tiền vệ người Bồ Đào Nha dẫn đầu toàn bộ các cầu thủ thi đấu tại Champions League về số đường chuyền thành công (1.703), số đường chuyền xuyên tuyến (327) và số lần đoạt lại quyền kiểm soát bóng (106 lần).

Đội hình dự kiến 2 CLB.

Dự đoán tỷ số: Man City 1-1 PSG.