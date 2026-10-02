Nhận định lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 Việt Nam vs Pakistan: Mục tiêu B

Sau hai lượt trận, bảng B chứng kiến Thái Lan vững vàng ở ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối cùng tấm vé vào chung kết. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 với 3 điểm, trong khi Philippines và Pakistan lần lượt xếp sau.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận đấu với đội tuyển Pakistan.

Trong bối cảnh đội tuyển Philippines đã thua Việt Nam, Hòa Pakistan và phải gặp đội mạnh nhất bảng đấu là Thái Lan ở lượt trận cuối, ngôi nhì bảng B tập trung vào trận đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam và Pakistan cạnh tranh tấm vé tranh hạng ba. Ở cuộc so tài sinh tử cho ngôi nhì bảng này, đội tuyển Việt Nam chỉ cần một trận hòa là đủ bảo vệ vị trí thứ 2. Tuy nhiên, một chiến thắng thuyết phục là mục tiêu cao nhất để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau thất bại cay đắng trước Thái Lan.

Với Pakistan, họ bắt buộc phải thắng nếu muốn tạo nên cuộc lội ngược dòng lịch sử. Dù Pakistan thi đấu đầy nỗ lực và nhận được nhiều lời khen từ báo chí quê nhà khi tạo nên không khí hào hứng tại giải đấu sau trận hòa quả cảm trước Philippines, nhưng khoảng cách về trình độ giữa hai nền bóng đá vẫn rất rõ ràng.

Đối thủ của họ là đội hình Việt Nam đồng đều, gồm nhiều ngôi sao dày dặn kinh nghiệm V-League và chinh chiến quốc tế, thường xuyên góp mặt ở các vòng knock-out khu vực và châu lục, kiểm soát bóng tốt, linh hoạt chuyển trạng thái, trong khi đó từ phòng ngự sang tấn công... trong khi đó đội quân của HLV Nolberto Solano chủ yếu là dàn cầu thủ chủ yếu thi đấu nội địa hoặc giải hạng thấp, dư nhiều vào thể lực, lối chơi đơn điệu và dễ bị bẻ gãy.

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam vượt trội cả về mặt cá nhân lẫn tư duy tổ chức chiến thuật, sở hữu chiều sâu và đã linh hoạt xoay tua, đội tuyển Pakistan chắc chắn sẽ lấy yếu tố thể lực, thể hình làm chủ đạo.

Phía đội tuyển Việt Nam, dù thất bại trước Thái Lan khi nhưng nhìn chung khả năng áp đặt thế trận vẫn ở mức khá tốt. Ban huấn luyện đã có những điều chỉnh tâm lý và hồi phục thể lực ngay sau trận đấu để lấy lại trạng thái sung sức nhất.

Trước Pakistan thi đấu kiên cường nhưng bộc lộ nhiều khoảng trống ở khâu phòng ngự, các học trò của HLV Kim Sang-sik có thể tận dụng những pha phối hợp nhóm nhỏ và giàu tốc độ đưa đối thủ rơi vào trạng thái mất phương hướng để kết thúc. Dù vắng mặt Xuân Son và Gia Hưng, HLV Kim Sang-sik vẫn có trong tay những quân bài chiến lược đủ sức định đoạt trận đấu. Ngoài Đình Bắc, Hoàng Hên, Tài Lộc và Williams Minh Hoàng, Võ Hoàng Minh Khoa hứa hẹn sẻ chia trách nhiệm ở tuyến giữa với Hoàng Đức, điều tiết nhịp độ và cung cấp những đường chuyền quyết định. Cùng với đó, khả năng leo biên và thực hiện các quả tạt chuẩn xác của tuyển Việt Nam với các hậu vệ cánh như Pendant Quang Vinh, Adou Minh sẽ là chìa khóa để xé nhỏ hàng thủ chơi thiên về sức mạnh thể chất của Pakistan.

Pakistan sẽ không còn gì để mất và buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Đây chính là kịch bản thuận lợi để thầy trò HLV Kim Sang-sik giăng bẫy rình rập, tận dụng sơ hở của đối phương bằng các pha phản công nhanh.

Nhiệm vụ thắng trận không chỉ giúp Việt Nam hoàn thành "Mục tiêu B" để ghi tên vào trận tranh hạng ba toàn giải, mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh của "Những chiến binh Sao Vàng" sau vấp ngã.