Nhận định Liverpool vs Villarreal: Đánh chìm 'tàu ngầm vàng'

Liverpool vừa ngược dòng đánh bại Brentford chỉ còn 10 người tại Premier League, qua đó giành chiến thắng thứ 4 trong 5 trận gần nhất. Kết quả tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò Andoni Iraola.

Hai cuộc chạm trán trước đây giữa Liverpool và đại diện Tây Ban Nha diễn ra tại bán kết Europa League năm 2016 và Champions League 2022. Liverpool vượt qua Villarreal trong cả 2 lần,nhưng sau đó thua tại chung kết.

Liverpool đang thi đấu ấn tượng - Ảnh: I.I

Lữ đoàn đỏ còn nhiều việc phải làm trước khi nghĩ đến một trận chung kết Champions League nữa. Dù vậy, những tín hiệu tích cực gần đây cho thấy đội chủ sân Anfield đủ sức đánh chìm 'Tàu ngầm vàng'.

Khởi đầu đầy hứa hẹn của Iraola trên cương vị HLV Liverpool tiếp tục được nối dài bằng màn ngược dòng trên sân Brentford cuối tuần qua. Đội khách hưởng lợi từ việc tiền vệ Yehor Yarmolyuk bị truất quyền thi đấu ngay hiệp 1.

Chiến thắng 2-1 tại Gtech là lần thứ 4 Liverpool ca khúc khải hoàn trong 5 trận vừa qua. Đáng chú ý, hàng công được đầu tư mạnh mẽ bắt đầu tìm thấy sự ăn ý.

Tân binh Victor Munoz ghi bàn gỡ hòa sau đường chuyền của Florian Wirtz. Tiếp đó, Bradley Barcola kiến tạo để Alexander Isak lập công quyết định.

Thất bại duy nhất của Liverpool dưới thời Iraola đến trong trận gặp Man City, khi họ phải chơi thiếu người 30 phút cuối.

Với phong độ hiện tại, Liverpool được đánh giá vượt trội trước Villarreal, nhất là khi đội bóng Tây Ban Nha vấp phải nhiều khó khăn từ đầu mùa.

Liverpool được đánh giá cao hơn hẳn - Ảnh: FB

Sự ra đi của HLV Marcelino dường như tác động mạnh đến "Tàu ngầm vàng". Họ khởi đầu mùa giải với chuỗi 6 trận không thắng. Đặc biệt, thành tích sân khách của Villarreal rất đáng lo ngại với 3/4 thất bại. Anfield rõ ràng là thử thách quá lớn với đội bóng đang chật vật mỗi khi xa nhà.

Liverpool vừa thắng đậm đại diện Áo LASK Linz 6-3 vào tuần trước. Với đà hưng phấn hiện tại, hàng công đội chủ nhà hoàn toàn có thể tiếp tục tạo nên một trận đấu nhiều bàn thắng.

Dự đoán: Liverpool thắng 3-1

Thông tin lực lượng

Liverpool: Gravenberch bị treo giò. Szoboszlai, Frimpong chấn thương. Cody Gakpo sẵn sàng tái xuất.

Villarreal: Lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.

Villarreal: Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Romero; Saliba, Comesana, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze.