Nhận định Levante vs Athletic Club: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Levante đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón Athletic Club trên sân vận động Estadio Ciudad de Valencia vào lúc 02h30 ngày 17/09/2026. Đây là thời điểm bản lề để đội chủ nhà tìm kiếm cú hích quan trọng nhằm cải thiện tình hình, dù chướng ngại phía trước không hề đơn giản.

Khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng

Bước vào cuộc so tài này, Levante đang đứng ở vị trí thứ 14 với 5 điểm. Trong khi đó, Athletic Club xếp ở vị trí thứ 9 khi tích lũy được 7 điểm. Cách biệt giữa hai câu lạc bộ chỉ vỏn vẹn 2 điểm, mở ra cơ hội trực tiếp để đội chủ sân Ciudad de Valencia thu hẹp khoảng cách và tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Thế trận cạnh tranh chặt chẽ ở khu vực giữa bảng khiến từng kết quả đều có tác động rõ rệt. Một kết quả thuận lợi trước đối thủ đứng ngay phía trên sẽ mang ý nghĩa rất lớn cho mục tiêu đường dài của Levante.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Phong độ của hai đội trong giai đoạn vừa qua ghi nhận những thăng trầm nhất định. Levante trải qua 5 trận đấu gần đây với 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Đáng chú ý, trận đấu gần nhất của họ khép lại với một thất bại sau chuỗi trận có điểm trước đó.

Ở bên kia chiến tuyến, Athletic Club sở hữu 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại trong 5 trận vừa qua. Đội khách đang gặp thử thách khi trải qua 2 trận thua liên tiếp ở những vòng đấu gần nhất, khiến đà tiến của họ bị chững lại đáng kể.

Ưu thế đối đầu nghiêng về Athletic Club

Dù đang có dấu hiệu chững lại về phong độ, Athletic Club lại nắm giữ điểm tựa lớn về lịch sử đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Athletic Club giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm 1 trận, trong khi Levante chưa có được chiến thắng nào.

Cán cân đối đầu chênh lệch là lợi thế tâm lý rõ rệt cho các cầu thủ khách khi hành quân xa nhà. Ngược lại, Levante cần phá vỡ cái dớp không thắng trước đối thủ nếu muốn biến tham vọng bám đuổi nhóm trên thành hiện thực.

Cục diện chặt chẽ tại Ciudad de Valencia

Với lợi thế sân bãi tại Estadio Ciudad de Valencia, Levante chắc chắn sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhằm tận dụng thời điểm đối phương vừa sảy chân. Tuy nhiên, bản lĩnh cùng sự áp đảo ở các lần gặp nhau trước đó vẫn biến Athletic Club thành thử thách đầy gai góc, hứa hẹn một màn so tài giằng co và toan tính từ cả hai phía.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)