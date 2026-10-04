Nhận định Hy Lạp vs Đức (1h45 ngày 5/10), UEFA Nations League 2026-2027

Hy Lạp quyết giữ ngôi đầu bảng

Hy Lạp đang là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất tại UEFA Nations League 2026-2027 khi bất bại sau ba lượt trận đầu tiên.

Hy Lạp từng gây sốc khi đánh bại Đức ở trận lượt đi.

Đoàn quân của HLV Ivan Jovanovic khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Serbia, sau đó tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Đức 1-0 ngay trên sân khách.

Ở lượt trận gần nhất, Hy Lạp tiếp tục cho thấy họ không phải hiện tượng nhất thời khi hòa Hà Lan 2-2. Ở màn so tài này, đội bóng Nam Âu từng dẫn trước hai bàn nhưng không thể bảo toàn lợi thế đến hết trận.

Dù vậy, 7 điểm sau ba lượt trận vẫn là thành tích rất đáng ghi nhận và giúp Hy Lạp đứng đầu bảng trước lượt trận thứ tư.

Một trong những thay đổi rõ nhất của đội bóng dưới trướng HLV Ivan Jovanovic nằm ở chất lượng nhân sự. Hy Lạp hiện có sự kết hợp tương đối cân bằng giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và lớp tài năng trẻ.

Ở hàng thủ, Mavropanos và Tsimikas mang đến sự chắc chắn cần thiết. Trong khi đó, những cầu thủ trẻ như Konstantinos Karetsas hay Christos Tzolis giúp khả năng tấn công biên của Hy Lạp trở nên tốc độ và khó lường hơn.

Trên hàng công, Vangelis Pavlidis cùng Fotis Ioannidis đều có khả năng hoạt động rộng, tranh chấp và tạo sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Đây sẽ là những phương án quan trọng nếu Hy Lạp tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công trước Đức.

Tuyển Đức quyết đòi lại món nợ lượt đi

Nếu Hy Lạp đang thi đấu vượt kỳ vọng thì tuyển Đức lại chưa tạo ra được sự ổn định tương xứng với chất lượng đội hình.

Tuyển Đức sẽ có 3 điểm trước Hy Lạp?

Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp khởi đầu Nations League 2026-2027 bằng trận hòa 1-1 trước Hà Lan. Sau đó, Đức bất ngờ để thua Hy Lạp 0-1 ngay trên sân nhà.

Phải đến lượt trận thứ ba, “Cỗ xe tăng” mới có chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Serbia với tỷ số 2-0.

Sau ba trận, Đức có 4 điểm và đang kém Hy Lạp 3 điểm. Điều đó khiến chuyến làm khách tại Toumba mang ý nghĩa rất quan trọng với cuộc đua giành vị trí dẫn đầu.

Điểm tích cực nhất của Đức ở chiến thắng trước Serbia là sự cải thiện trên hàng công. Florian Wirtz tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng khi trực tiếp tham gia vào các tình huống tạo ra bàn thắng.

Khả năng di chuyển giữa các tuyến, giữ bóng trong không gian hẹp và tạo đường chuyền quyết định của Wirtz đang là chìa khóa trong cách vận hành tấn công của đội tuyển Đức.

Tuy nhiên, vấn đề của Đức thực sự bộc lộ khi họ phải đối mặt với những đội bóng chơi phòng ngự chặt và chuyển trạng thái nhanh.

Trận thua Hy Lạp ở lượt đi là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Đức cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra đủ cơ hội thực sự nguy hiểm, trong khi chỉ một sai lầm khi mất cân bằng đội hình cũng có thể khiến họ phải trả giá.

Trong trận lượt về, Đức nhiều khả năng tiếp tục là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng thay vì đẩy đội hình lên quá cao, HLV Klopp cần đảm bảo sự cân bằng ở phía sau để hạn chế những tình huống phản công của đội chủ nhà.

Về lực lượng, Đức chắc chắn chịu ảnh hưởng khi Kai Havertz và Jamal Musiala không thể góp mặt. Đây đều là những cầu thủ có khả năng sáng tạo và tạo đột biến ở khu vực cuối sân.

Nhưng nếu đánh giá một cách tổng thể, Đức vẫn là đội được xếp cửa trên và nếu chơi đúng khả năng, họ có lẽ vẫn đủ khả năng ra về với 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Hy Lạp 1-2 Đức. Đội hình dự kiến: Hy Lạp: Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Masouras; Pavlidis, Ioannidis. Đức: Urbig; Treu, Thiaw, Anton, Raum; Gnabry, Pavlovic, Bischof, El Mala; Woltemade, Wirtz.