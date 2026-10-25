Nhận định HCĐG Lào Cai vs VTV Bình Điền Long An 17h00 ngày 25/10

Kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Hà được kỳ vọng tiến gần hơn đến chức vô địch đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước Hà Nội khiến Lào Cai lỡ hẹn với trận chung kết. Trận tranh hạng ba vì thế là cơ hội cuối cùng để đội bóng khép lại mùa giải bằng tấm huy chương.

Ở set hai bán kết, sau khi bị dẫn trước, HCĐG Lào Cai vươn lên và có thời điểm dẫn cách biệt 16-9. Tuy nhiên, đội không giữ được lợi thế, để Hà Nội thắng ngược 25-22, rồi tiếp tục thua 17-25 ở set ba. Diễn biến này cho thấy HCĐG Lào Cai cần cải thiện khả năng duy trì sự ổn định ở những thời điểm quan trọng, đặc biệt là tìm cách ngắt mạch ghi điểm khi đối phương vùng lên. Việc gác lại tiếc nuối, lấy lại sự tự tin vì vậy là yêu cầu cấp thiết trước trận đấu này.

Ở bán kết, Bích Thủy có thời điểm ghi điểm giúp HCĐG Lào Cai đảo ngược thế trận nhưng chưa duy trì được ảnh hưởng xuyên suốt. Bộ đôi ngoại binh cũng chưa tạo được khác biệt đủ lớn để giúp đội vượt qua sức ép từ Hà Nội. HCĐG Lào Cai cần nâng cao hiệu quả phối hợp, đồng thời có thêm đóng góp ở các tình huống quyết định.

Long An gặp khó về nhân sự

Ở phía bên kia, VTV Bình Điền Long An cũng bước vào trận tranh hạng ba sau thất bại 0-3 trước Thông tin - Đông Bắc. Dù vậy, đội bóng miền Tây vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh, nhất là ở hai set cuối cùng cùng thua với tỷ số 23-25. VTV Bình Điền Long An có những thời điểm vượt lên nhưng chưa tận dụng được lợi thế để kéo dài trận đấu. Khả năng kết thúc set vì thế là điều đội cần cải thiện.

Jess Mruzik tiếp tục là điểm tựa trên hàng công của VTV Bình Điền Long An. Tuy nhiên, ngoại binh người Mỹ cần được chia sẻ nhiệm vụ ghi điểm để đội có thêm lựa chọn trước hàng chắn của HCĐG Lào Cai.

Bên cạnh đó, VTV Bình Điền Long An phải tính toán nhân sự sau khi Kim Thanh rời sân vì chấn thương cổ chân ở bán kết. Đây là khó khăn thực tế ban huấn luyện cần giải quyết trước cuộc cạnh tranh huy chương.

Thế trận cân bằng

Ở giai đoạn 2, VTV Bình Điền Long An chỉ thua HCĐG Lào Cai 2-3 sau cuộc rượt đuổi kéo dài năm set, cho thấy khoảng cách giữa hai đội không lớn. Cuộc tái đấu vì vậy có thể tiếp tục được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội.

Xét diễn biến bán kết, HCĐG Lào Cai còn nhiều vấn đề cần giải quyết sau khi đánh mất lợi thế lớn và không giành được set thắng nào. VTV Bình Điền Long An cũng còn hạn chế, nhưng thế trận cạnh tranh ở hai set cuối mang lại cơ sở để kỳ vọng đội giữ được nhịp thi đấu tốt hơn.

Dự đoán: VTV Bình Điền Long An thắng HCĐG Lào Cai 3-2.