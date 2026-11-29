Hải Phòng hướng đến chiến thắng trên sân nhà

Hải Phòng bước vào mùa giải V-League 2026-2027 với mục tiêu cạnh tranh một vị trí trong top đầu. Đây được đánh giá là mục tiêu khả thi bởi họ là đội bóng có thực lực và đang sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng trong đội hình.

Hải Phòng đủ sức gây ra khó khăn cho Thể Công Viettel tại vòng 9 V-League 2026-2027?

Sau 8 trận đã đấu, đội bóng đất Cảng đang có 10 điểm và nằm ở nhóm giữa bảng xếp hạng. Tuy nhiên, ở lần ra sân gần nhất họ đã nhận thất bại 1-2 trước Nam Định. Trong trận đấu đó, Hải Phòng phải chơi thiếu người ngay từ hiệp một khi Nguyễn Hữu Thái Bảo nhận thẻ đỏ.

Việc mất người từ sớm khiến Hải Phòng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi và tổ chức phòng ngự. Dù rất nỗ lực, họ vẫn không thể tránh khỏi thất bại trước đối thủ đang có phong độ tốt.

Tuy nhiên, kết quả này chưa phản ánh đầy đủ khả năng của Hải Phòng. Trong 5 trận gần nhất, họ giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại. Đây là thành tích tốt hơn so với Thể Công Viettel, đội chưa biết đến chiến thắng trong cùng giai đoạn.

Điểm tựa lớn nhất của Hải Phòng trước cuộc tiếp đón Thể Công Viettel trên sân nhà là phong độ ghi bàn của Milan Makaric. Tiền đạo người Serbia đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League với 8 bàn thắng sau 8 vòng đấu. Đáng chú ý, số bàn thắng của Makaric còn nhiều hơn tổng số bàn thắng mà Thể Công Viettel ghi được kể từ đầu mùa giải (7 bàn).

Dẫu vậy, Hải Phòng vẫn có những vấn đề cần giải quyết. Sau 8 vòng đấu, đội bóng đất Cảng đã để thủng lưới 14 lần. Ngoài ra, việc Thái Bảo bị treo giò cũng khiến Hải Phòng phải điều chỉnh nhân sự ở hàng phòng ngự.

Thể Công Viettel ngắt mạch không thắng?

Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn khó khăn khi liên tục đánh rơi điểm số trên cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục. Sau 8 vòng đấu tại V-League 2026-2027, đội bóng áo lính mới giành được 6 điểm và đứng áp chót trên bảng xếp hạng.

Thể Công Viettel đang chơi không tốt trong thời gian gần đây.

Đáng chú ý, Thể Công Viettel đã trải qua 12 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng áo lính chỉ giành được 3 trận hòa và nhận 2 thất bại.

Ở vòng 8, Thể Công Viettel bị Sông Lam Nghệ An cầm hòa 0-0. Sau đó, đoàn quân của HLV Almeida Guilherme tiếp tục chia điểm với Melbourne Victory tại AFC Champions League Two với tỷ số tương tự.

Việc giữ sạch lưới trong hai trận liên tiếp là tín hiệu tích cực đối với hệ thống phòng ngự. Tuy nhiên, việc không thể ghi bàn cũng phản ánh những hạn chế của Thể Công Viettel trong khâu tổ chức tấn công.

Thực tế, đội bóng áo lính vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Khuất Văn Khang, Hernandes và Ribamar. Tuy nhiên, khả năng phối hợp giữa các tuyến chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

Sau 8 vòng đấu, Thể Công Viettel mới ghi được 7 bàn thắng, trung bình chưa đến 1 bàn mỗi trận. Đây là một trong những nguyên nhân khiến họ thường xuyên đánh rơi điểm số dù có những thời điểm kiểm soát thế trận khá tốt.

Để cải thiện tình hình, HLV Almeida Guilherme cần tìm ra phương án giúp các cầu thủ tấn công có thêm cơ hội dứt điểm. Trong đó, khả năng di chuyển của Ribamar và những tình huống tạo đột biến từ Khuất Văn Khang có thể đóng vai trò quan trọng.

Dù phong độ không tốt, Thể Công Viettel vẫn có cơ sở để tự tin trước chuyến làm khách tại Lạch Tray. Trong 5 lần đối đầu gần nhất với Hải Phòng, đội bóng áo lính giành 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

Thành tích này cho thấy Thể Công Viettel không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. Nếu duy trì được sự chắc chắn ở hàng phòng ngự và cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, đội khách hoàn toàn có thể giành điểm.

Dự đoán tỷ số: Hải Phòng 1-1 Thể Công Viettel. Đội hình dự kiến: Hải Phòng: Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Ngọc Tú, Esteban Orozco, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Vũ Tín, Nguyễn Hữu Sơn, Joseph Mpande, Lê Mạnh Dũng, Hồ Minh Dĩ, Milan Makaric, Joel Tagueu. Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt, Phạm Trung Hiếu, Kyle Colonna, Lucas, Phan Tuấn Tài, André Luiz, Paulinho Curuá, Nguyễn Hữu Nam, Hernandes, Khuất Văn Khang, Ribamar.