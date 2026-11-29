Hải Phòng tiếp đón Thể Công Viettel sau trận thua 1-2 trước Thép Xanh Nam Định ở vòng 8. Thất bại tại Thiên Trường chưa phải thảm họa đối với Hải Phòng, nhưng nó cho thấy đội bóng này cần cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt trong những thời điểm phải chịu sức ép lớn.

Trở về sân Lạch Tray, mục tiêu của Hải Phòng là giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên BXH. Đối thủ của đội bóng đất Cảng đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn, khi không thắng trong 12 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Điểm sáng lớn nhất của Hải Phòng là Milan Makaric. Tiền đạo người Serbia đang có phong độ rất cao và dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League 2026/27 với 8 pha lập công sau 8 vòng đấu.

Hải Phòng trở về sân nhà tiếp đón Thể Công Viettel.

Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel đang làm hết sức để ngắt mạch toàn hòa và thua. Sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm và từng khoác áo các đội tuyển quốc gia, đội bóng áo lính được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ.

Vấn đề lớn nhất của Thể Công Viettel nằm ở khả năng tổ chức tấn công và chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Việc không giành được kết quả như mong đợi trong suốt thời gian dài cũng có thể ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ.

Tuy nhiên, sau khi chia tay sân chơi Cúp C2 châu Á, đội bóng áo lính sẽ dồn sức cho V-League với quyết tâm chiến thắng ngay tại vòng 9. Nếu thi đấu đúng sức, đội khách hoàn toàn có thể giành một kết quả tốt nhất tại Lạch Tray.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 29/11, Thanh Hóa có cơ hội giành trọn 3 điểm khi tiếp đón tân binh Đồng Nai.