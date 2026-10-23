Nhận định HAGL vs SLNA, 17h00 ngày 23/10: Lấy điểm ở phố Núi

Nhận định trước trận HAGL vs SLNA

So với cùng kỳ giai đoạn này mùa trước, cả HAGL và SLNA đều đang có được khởi đầu tốt hơn. Sau 4 vòng đầu mùa của V.League 2025/26, đội bóng phố Núi đang đứng bét bảng với vỏn vẹn 1 điểm và hiệu số bàn thắng bại -6. Trong khi đó, SLNA cũng chẳng khá hơn nhiều khi có 4 điểm từ 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại.

Lần này, cuộc đọ sức giữa đôi bên diễn ra trong bối cảnh tốt hơn: SLNA đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 8 điểm còn HAGL đứng thứ 12 với 3 điểm. Một thắng lợi có thể giúp đội bóng phố Núi vươn lên thứ 10 nếu hai đội xếp trên họ là Bắc Ninh và Thể Công Viettel chia điểm với nhau.

Trong khi đó, SLNA còn có động lực mạnh hơn. Nếu giành chiến thắng ở Pleiku, đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn về lý thuyết còn có thể vươn lên đầu bảng xếp hạng. Phía trên họ, đội nhì bảng CAHN vừa bị Thanh Hóa cầm hòa trong trận đấu sớm nhất của vòng 5 LP Bank V.League 2026/27 nên chỉ còn hơn SLNA 2 điểm. Còn đội đầu bảng Ninh Bình có 2 điểm nhiều hơn SLNA.

SLNA đang bất bại từ đầu mùa với 2 chiến thắng và 2 trận hòa.

Với cục diện ấy, kịch bản đẹp nhất mà các CĐV xứ Nghệ có thể mơ mộng là SLNA giành trọn 3 điểm ở Pleiku và Ninh Bình trắng tay trước CA TP.Hồ Chí Minh trong trận đấu diễn ra vào ngày Chủ nhật. Khi đó, ngôi đầu bảng sẽ chính thức thuộc về HLV Văn Sỹ Sơn và các học trò.

Phong độ, lịch sử đối đầu HAGL vs SLNA

HAGL bước vào vòng 5 với nhiều áp lực sau thất bại 3-4 trước Ninh Bình ở vòng đấu gần nhất. Đội bóng phố Núi đã ghi được 7 bàn sau 4 vòng, nhưng đồng thời để thủng lưới tới 11 lần. Khả năng tấn công tương đối hiệu quả chưa thể bù đắp những hạn chế trong phòng ngự, khiến thầy trò HLV Lê Quang Trãi phải nhận về tới 3 thất bại sau 4 trận đã đấu.

Trận thua Ninh Bình cho thấy HAGL vẫn có thể tạo ra sức ép và tìm kiếm bàn thắng ngay cả khi gặp bất lợi. Nguyễn Thanh Nhân và Luann Augusto đều lập công trong trận đấu có tới 7 bàn thắng, nhưng đội bóng phố Núi không thể tận dụng việc đối thủ mất người từ phút 19 để giành điểm. Trái lại, bàn thua quyết định ở phút 90 tiếp tục cho thấy những vấn đề trong khả năng duy trì sự tập trung của hàng thủ.

Trước SLNA, HAGL không được lặp lại những sự hớ hênh trong phòng ngự như thế. Đội khách đang có khởi đầu tích cực với 8 điểm sau 4 vòng, gồm 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn thậm chí là một trong những đội gây ấn tượng mạnh nhất từ đầu mùa khi đánh bại Hà Nội FC 4-1, đồng thời giành điểm trước CLB Công an TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Vẫn như mọi khi, SLNA luôn cho thấy tinh thần thi đấu tốt cùng khả năng duy trì sự gắn kết, dù lực lượng không được đánh giá quá nổi trội. Dẫu vậy, trận hòa 2-2 trước Hà Tĩnh cũng để lại những vấn đề cần khắc phục khi SLNA dẫn trước hai bàn nhưng không thể bảo vệ lợi thế. Trước một HAGL có khả năng tấn công trực diện, đội khách cần duy trì sự tập trung tốt hơn nơi hàng thủ nếu không muốn mất điểm theo cách đáng tiếc như ở vòng 4.

Ở vòng 4, HAGL (áo vàng) đã để thua Ninh Bình một cách đáng tiếc khi được chơi hơn người.

Xét về tổng thể, lịch sử đối đầu đang ủng hộ đội bóng xứ Nghệ. Cho đến trước vòng 5 LP Bank V.League 2026/27, SLNA đã đụng độ HAGL tổng cộng 18 lần trên mọi đấu trường. Trong đó, SLNA thua 6 trận, hòa 1 nhưng giành tới 11 chiến thắng. Thế nhưng, những cuộc chạm trán gần đây giữa đôi bên tại Pleiku lại đem đến niềm tin cho đội chủ nhà. Cụ thể, SLNA vẫn chưa biết đến chiến thắng trong 3 chuyến làm khách gần nhất tới phố Núi.

Trải nghiệm kém vui ở Pleiku cho thấy thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn không dễ giành kết quả thuận lợi tại sân nhà của HAGL chiều nay. Việc được trở lại sân Pleiku sau thời gian phải thi đấu tại Quy Nhơn do chất lượng mặt cỏ không đáp ứng yêu cầu, có thể giúp các cầu thủ HAGL tự tin hơn. Sự cổ vũ trực tiếp từ khán giả là thứ động lực mà đoàn quân của HLV Quang Trãi đang rất cần trong giai đoạn phong độ trồi sụt hiện nay.

Thông tin lực lượng HAGL vs SLNA

HAGL không có sự phục vụ của Phước Bảo do án treo giò. Sự vắng mặt này khiến HLV Lê Quang Trãi phải điều chỉnh nhân sự, trong bối cảnh đội bóng đang cần cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự sau khi nhận 11 bàn thua qua 4 vòng đấu. Những cầu thủ còn lại sẽ phải duy trì sự tập trung tốt hơn, đặc biệt trong các tình huống chống phản công và bảo vệ khu vực trước vòng cấm.

Trên hàng công, Nguyễn Thanh Nhân, Luann Augusto và Robson Alves Reis là những phương án đáng chú ý. Thanh Nhân và Luann Augusto đều đã ghi bàn trong trận gặp Ninh Bình, cho thấy HAGL vẫn có khả năng tạo ra khác biệt ở những tình huống tấn công trực diện. Tuy nhiên, đội chủ nhà cần bảo đảm sự kết nối giữa các tuyến để tránh tình trạng hàng công tạo được cơ hội nhưng hàng thủ lại liên tục mắc sai sót.

Trong chuyến làm khách tại Pleiku, SLNA có thể đưa ra sân bộ khung đã giúp họ bất bại từ đầu mùa.

Bên phía SLNA, đội khách có lực lượng mạnh nhất trước chuyến làm khách tại Pleiku. Nguyễn Quang Vinh và Luiz Guilherme là những cái tên đáng chú ý sau khi cùng ghi bàn trong trận hòa Hà Tĩnh. Khả năng tranh chấp ở tuyến giữa và chuyển trạng thái nhanh có thể giúp SLNA khai thác những khoảng trống mà HAGL để lại khi tổ chức tấn công.

Với lực lượng đầy đủ, HLV Văn Sỹ Sơn có thể duy trì bộ khung đã giúp SLNA bất bại sau 4 vòng đầu tiên. Đội khách nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn ở khu trung tuyến, đồng thời tận dụng tốc độ của các cầu thủ phía trên để tìm kiếm cơ hội. Đây là cách tiếp cận phù hợp trước một HAGL đang chịu sức ép phải giành điểm nhưng chưa tạo được sự an tâm trong phòng ngự.

Đội hình dự kiến HAGL vs SLNA HAGL: Trần Trung Kiên; Hà Châu Phi, Nguyễn Quốc Quang Huy, Basilio da Silva Julio Cesar, Trần Thanh Sơn; Nguyễn Thanh Nhân, Hoàng Vĩnh Nguyên; Trần Gia Bảo, Luann Augusto, Robson Alves Reis; Jacintho Ferreira Matheus Lucas. SLNA: Cao Văn Bình; Bùi Thanh Đức, Lê Nguyên Hoàng, Jairo Rodrigues Filho, Đặng Quang Tú; Nguyễn Quang Vinh, Luiz Guilherme, Lê Văn Quý; Nguyễn Văn Bắc, Abdel-Amine Trần Đức Vinh, Bruno Pereira de Albuquerque. Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Dự đoán: HAGL 1-2 SLNA