Nhận định Hà Lan vs Đức (1h45 ngày 25/9), UEFA Nations League 2026-2027

Hà Lan đi tìm khởi đầu thuận lợi dưới thời Xavi

Sau kỳ World Cup 2026 không như ý, Hà Lan đã quyết định thay đổi HLV và người được họ lựa chọn là Xavi Hernandez. Trận đấu với Đức cũng chính là màn ra mắt của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Hà Lan sẽ có 3 điểm trọn vẹn trước Đức?

Xét về phong độ, “Cơn lốc màu da cam” đang có nền tảng tương đối tốt khi bất bại 5 trận gần nhất nếu chỉ tính trong 90 phút (3 thắng, 2 hòa), ghi tổng cộng 13 bàn.

Cụ thể, đội bóng áo cam lần lượt thắng Uzbekistan (2-1), hòa Nhật Bản (2-2), thắng Thụy Điển (5-1), vượt qua Tunisia (3-1) và hòa Ma Rốc (1-1 trong 90 phút). Đáng chú ý, Hà Lan ghi ít nhất 2 bàn ở 4 trong 5 trận đấu nói trên.

Những con số này phần nào cho thấy hàng công của Hà Lan vẫn đang có hiệu suất ghi bàn rất tốt và đây cũng được xem là điểm mạnh nhất của họ ở thời điểm hiện tại.

Hà Lan không sở hữu những chân sút quá xuất sắc, nhưng điều khiến họ trở nên nguy hiểm nằm ở khả năng tấn công đa dạng, khiến đối phương khó lòng bắt bài.

Bên cạnh đó, hàng tiền vệ và phòng ngự của Hà Lan lúc này cũng rất đáng gờm khi họ sở hữu những ngôi sao hàng đầu, có thể kể đến như Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders hay Jeremie Frimpong.

Dù vậy, trong lần hội quân này, HLV Xavi sẽ không có sự phục vụ của một loạt ngôi sao như Frenkie de Jong, Xavi Simons, Mats Wieffer, Maatsen và Matthijs de Ligt. Đây là những sự vắng mặt đáng tiếc và có thể gây ảnh hưởng lớn tới lối chơi của đội bóng xứ sở hoa tulip.

Trở lại trận đấu với Đức, Hà Lan đang có ưu thế lớn khi được chơi trên sân nhà Johan Cruyff. Với sự cổ vũ của người hâm mộ cùng việc đã quen với điều kiện thi đấu, thầy trò HLV Xavi hoàn toàn có thể hướng tới 3 điểm trước đối thủ.

Đức chờ dấu ấn đầu tiên của Jurgen Klopp

Bên kia chiến tuyến, Đức cũng bước vào một chu kỳ hoàn toàn mới khi Jurgen Klopp được bổ nhiệm làm HLV trưởng thay Julian Nagelsmann.

Ngay trong đợt tập trung đầu tiên, cựu HLV Liverpool đã triệu tập tới 44 cầu thủ, trong đó có 16 gương mặt chưa từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Sau đó, ông chia lực lượng thành hai nhóm để phục vụ các trận đấu khác nhau tại UEFA Nations League 2026-2027.

Đức hứa hẹn sẽ có trận đấu khó khăn trên sân Hà Lan.

Cách làm này cho thấy HLV Klopp vẫn chưa vội chốt bộ khung mạnh nhất cho tuyển Đức. Nhà cầm quân này muốn có thêm cơ hội đánh giá nhân sự trước khi xác định những gương mặt phù hợp nhất cho kế hoạch dài hạn.

Theo một số ý kiến, việc triệu tập quá nhiều cầu thủ có thể khiến chất lượng của tuyển Đức bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với một HLV giàu kinh nghiệm như Klopp, ông có lẽ biết cách giúp “Cỗ xe tăng” đạt được kết quả tốt trong lần hội quân này.

Về phong độ, Đức thi đấu chưa thực sự ổn định trong thời gian qua. Ở hai trận gần nhất tại World Cup 2026, họ để thua Ecuador, sau đó hòa Paraguay 1-1 trong 90 phút trước khi bị loại trên chấm luân lưu.

Do đó, nhiệm vụ của HLV Klopp lúc này là rất nặng nề bởi ông không chỉ phải giúp Đức cải thiện phong độ mà còn cần tìm lại bản sắc trong lối chơi.

Trở lại trận đấu với Hà Lan, đây là đối thủ có trình độ rất cao và thường tạo ra nhiều khó khăn cho Đức trong những lần chạm trán trước đây. Vì vậy, nếu không cẩn trọng, họ hoàn toàn có nguy cơ ra về trắng tay trong trận mở màn UEFA Nations League.

Dự đoán kết quả Hà Lan 2-2 Đức. Đội hình dự kiến Hà Lan vs Đức: Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Ake; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Frimpong, Brobbey, Gakpo. Đức: Ter Stegen; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Amiri; Gnabry, Musiala, Fuhrich; Havertz.