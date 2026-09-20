Nhận định Fulham vs Man United (22h30 ngày 20/9), vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026-2027

Fulham sẵn sàng tạo bất ngờ

Fulham bước vào Ngoại hạng Anh 2026-2027 với rất nhiều kỳ vọng và hướng đến mục tiêu cạnh tranh vé dự cúp châu Âu.

Nhưng sau 4 vòng đấu, đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa mới giành được 1 điểm và đang nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng.

Fulham bất ngờ cầm hòa Liverpool tại Ngoại hạng Anh.

Fulham khởi đầu mùa giải bằng ba thất bại liên tiếp trước Chelsea, Sunderland và Crystal Palace. Trong chuỗi trận này, hàng phòng ngự của đội bóng thành London bộc lộ nhiều vấn đề khi để thủng lưới tới 7 bàn.

Dù vậy, những màn trình diễn gần đây đang mang đến tín hiệu tích cực hơn cho Fulham.

Ở vòng đấu gần nhất, thầy trò HLV Arbeloa tạo ra bất ngờ khi cầm hòa Liverpool 0-0 ngay tại Anfield. Trước một đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, Fulham chủ động kéo thấp đội hình, duy trì cự ly giữa các tuyến và hạn chế đáng kể khoảng trống trước khung thành.

Sau đó, đội chủ sân Craven Cottage tiếp tục có thêm động lực khi đánh bại West Ham 3-2 tại Cúp Liên đoàn. Oscar Bobb ghi bàn quyết định ở phút 78, giúp Fulham giành quyền đi tiếp.

Dưới bàn tay của HLV Arbeloa, Fulham thường cố gắng duy trì khả năng kiểm soát bóng, mở rộng không gian ở hai biên rồi tìm cách đưa bóng vào khu vực giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự đối phương.

Tuy nhiên, lối chơi này cũng chưa mang tới hiệu quả quá cao bởi các chân sút của Fulham vẫn đang bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn. Bên cạnh đó, họ cũng chưa cho thấy sự hiệu quả trong các tình huống đánh chặn và thường để đối thủ có cơ hội phản công.

Ở cuộc tiếp đón Man United, Fulham sẽ không có lực lượng mạnh nhất khi Tom Cairney chắc chắn vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Bên cạnh đó, Kenny Tete cũng không thể ra sân.

Man United chịu áp lực phải thắng

Nếu Fulham đang gặp khó khăn thì tình hình của Man United cũng không khả quan hơn là bao khi họ mới tích lũy được 4 điểm sau 4 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh 2026-2027.

Đây là một trong những khởi đầu kém nhất của Man United trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh và khiến sức ép dành cho HLV Michael Carrick ngày càng tăng lên.

Man United (áo đỏ) đang chơi không tốt ở mùa giải 2026-2027.

Ở vòng đấu gần nhất, Man United để thua Man City 0-1 ngay trên sân nhà dù được chơi hơn người từ phút 23 sau tấm thẻ đỏ của Foden.

Đến giữa tuần, Quỷ đỏ lại khiến người hâm mộ thất vọng khi thua ngược 2-3 trước Brighton ở Cúp Liên đoàn. Trong màn so tài này, họ đã vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 10 phút bóng lăn, nhưng sau đó lại chơi chùng xuống và để đối thủ ngược dòng.

Việc không thể bảo vệ lợi thế một lần nữa cho thấy vấn đề lớn trong cách Man United kiểm soát trận đấu.

Các học trò của Carrick có thể tạo ra những giai đoạn thi đấu tốt nhưng thường mất đi sự chủ động khi đối thủ tăng tốc. Khoảng cách giữa các tuyến đôi lúc bị kéo giãn, khiến hàng phòng ngự phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm.

Trái ngược với hàng phòng ngự, hàng công của Man United lại đang tạo ra những tín hiệu tương đối tích cực khi đã tung ra 84 cú dứt điểm sau 4 trận tại Ngoại hạng Anh, thuộc nhóm cao nhất giải.

Tuy nhiên, hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của đội chủ sân Old Trafford lại không quá cao và điều này ảnh hưởng đáng kể tới thành tích của đội.

Ở chuyến hành quân tới sân của Fulham, Man United sẽ không có sự phục vụ của Manuel Ugarte, Amad Diallo và Tom Heaton. Trong khi đó, Luke Shaw, Carlos Baleba và Matthijs de Ligt vẫn bỏ ngỏ khả năng trở lại.

Dự đoán kết quả Fulham 1-2 Man United. Đội hình dự kiến: Fulham: Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Gonzalo Garcia. Man United: Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martinez, Dorgu; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.