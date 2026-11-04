Nhận định Fenerbahce gặp Liverpool: Đất Thổ đi dễ khó về

Fenerbahce chạm trán Liverpool. (Ảnh: 5400S)

Đoàn quân của huấn luyện viên Andoni Iraola sẽ gặp thử thách thực sự trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các đội bóng lớn thường gặp khó tại đây.

Liverpool quyết tâm phá dớp

Sau khởi đầu có phần chật vật dưới triều đại của huấn luyện viên Andoni Iraola, Liverpool đã phần nào tìm lại phong độ với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, The Kop vượt qua Chelsea với tỷ số 6-5 trên chấm luân lưu ở vòng 4 Carabao Cup ngay tại Anfield, trước khi bị Arsenal chặn đứng đà thăng hoa bằng thất bại 0-1 ở vòng 9 Premier League vào Chủ nhật vừa qua.

Hành quân đến sân Sukru Saracoglu của Fenerbahçe, Liverpool sẽ phải đối mặt với thử thách không hề dễ dàng, nhất là khi đội bóng vùng Merseyside thường gặp khó khăn mỗi khi thi đấu trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trừ đêm Istanbul kỳ diệu tại sân Atatürk trong trận chung kết Champions League 2005, thành tích sân khách của The Kop trước các đại diện Thổ Nhĩ Kỳ ở những giải đấu chính thức cấp câu lạc bộ của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) không thực sự khả quan.

Lần gần nhất Liverpool giành chiến thắng trên đất Thổ Nhĩ Kỳ là vào tháng 8/2010, khi họ đánh bại Trabzonspor với tỷ số 2-1 ở lượt về vòng play-off Europa League mùa giải 2010/2011. Khi đó, đội bóng nước Anh giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận.

Đáng chú ý, mùa giải trước, Liverpool từng ba lần chạm trán Galatasaray dưới thời huấn luyện viên Arne Slot, trong đó có hai thất bại đều diễn ra trên sân Rams Park, khiến những chuyến làm khách trước các đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh với đội bóng áo đỏ.

Dominik Szoboszlai nở nụ cười vui vẻ, trở lại tập luyện và sẵn sàng thi đấu. (Ảnh: Liverpool FC)

Thất bại 0-1 trước Arsenal ở vòng 9 khiến Liverpool đánh mất vị trí thứ 4 vào tay Chelsea và tụt xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League với 15 điểm. Trái lại, tại Champions League, The Kop vẫn duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận đầu tiên, lần lượt trước Atlético Madrid (2-1), LASK (6-3) và Villarreal (4-3), qua đó giành được 9 điểm và tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu League Phase.

Bài toán lực lượng cũng đang khiến huấn luyện viên Andoni Iraola đau đầu khi danh sách chấn thương của Liverpool ngày càng kéo dài. Ryan Gravenberch là cái tên mới nhất phải nghỉ thi đấu sau khi gặp vấn đề ở gót chân trong trận thua Arsenal.

Bên cạnh tiền vệ người Hà Lan, Jeremie Frimpong cũng chưa thể trở lại vì chấn thương gân kheo, trong khi Conor Bradley, Giovanni Leoni và Hugo Ekitike vẫn đang trong quá trình điều trị. Dù vậy, Liverpool vẫn đón nhận tín hiệu tích cực khi tiền vệ Dominik Szoboszlai đã trở lại tập luyện và có cơ hội góp mặt trong chuyến làm khách tại Istanbul.

Fenerbahce tìm kiếm sự tươi mới trên băng ghế huấn luyện

Thất bại 1-2 trước Galatasaray trong trận derby Istanbul trên sân Rams Park tại vòng 9 Super Lig đã khép lại nhiệm kỳ của huấn luyện viên Ismail Kartal tại Fenerbahce. Sau khi hai bên đạt thỏa thuận chia tay, ban lãnh đạo đội chủ sân Saracoglu quyết định trao quyền dẫn dắt tạm thời cho cựu tiền đạo người Hà Lan Dirk Kuyt.

Đáng chú ý, ngay trong trận đấu đầu tiên trên cương vị mới, Dirk Kuyt sẽ có dịp đối đầu với đội bóng cũ khi Fenerbahce tiếp đón Liverpool ở lượt trận thứ tư League Phase UEFA Champions League mùa giải 2026/2027.

Fenerbahce đang không có phong độ tốt. (Ảnh: Fenerbahce)

Tại đấu trường quốc nội, Fenerbahce đang trải qua giai đoạn khó khăn khi nhận 2 thất bại liên tiếp, mới nhất là trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Goztepe ở vòng 10 Super Lig. Kết quả này khiến đội bóng tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Tình hình tại đấu trường châu lục cũng không khả quan hơn khi đại diện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa giành được chiến thắng nào sau 3 lượt trận, với thành tích 2 trận hòa và 1 thất bại.

Fenerbahce cũng vừa phải nhận trận thua đậm 0-6 trước Aston Villa ở lượt trận thứ ba League Phase, qua đó rơi vào nhóm cuối bảng xếp hạng. Những kết quả không tốt trên cả hai mặt trận đặt ra thách thức không nhỏ cho huấn luyện viên tạm quyền Dirk Kuyt trong màn ra mắt tại Champions League.

Về lực lượng, Fenerbahce sẽ không có được sự phục vụ của Peprah Oppong, Marco Asensio và Nathan Ake do những chấn thương khác nhau. Đây đều là những sự thiếu vắng đáng chú ý, khiến huấn luyện viên Dirk Kuyt gặp thêm khó khăn trong việc lựa chọn đội hình trước cuộc tiếp đón đối thủ đến từ nước Anh.

Liverpool hoàn toàn lép vế trên đất Thổ

Trong 8 lần làm khách trước các đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tại các giải đấu cúp châu Âu, Liverpool chỉ giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 6 thất bại.

Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng không phải điểm đến dễ chịu với The Kop, đặc biệt khi các đội bóng nước ngoài thường phải đối mặt với sức ép rất lớn từ khán đài. Ở mùa giải trước, Liverpool cũng đã nếm trải điều đó trong những lần chạm trán Galatasaray.

Vì vậy, huấn luyện viên Andoni Iraola sẽ hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm tại Istanbul, qua đó củng cố vị trí trong nhóm 8 đội dẫn đầu League Phase, đồng thời chấm dứt chuỗi 16 năm không thắng trên đất Thổ Nhĩ Kỳ của đội bóng vùng Merseyside.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng cũng là mục tiêu mà Fenerbahce hướng đến trong màn ra mắt đấu trường châu Âu của huấn luyện viên tạm quyền Dirk Kuyt. Ba điểm không chỉ giúp đội chủ nhà cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng League Phase, qua đó nuôi hy vọng giành vé đi tiếp, mà còn là cơ hội để họ nối dài chuỗi trận không thắng của Liverpool trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Liệu Liverpool có thể phá dớp sau 16 năm chờ đợi, hay Fenerbahce sẽ tiếp tục khiến đối thủ đến từ nước Anh phải ôm hận? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút tranh tài nảy lửa tại Istanbul.

Trận đấu giữa Fenerbahce và Liverpool sẽ diễn ra lúc 0 giờ 45 phút ngày 5/11 (giờ Việt Nam) trên sân Sukru Saracoglu và được truyền hình trực tiếp trên TV360.