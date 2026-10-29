Nhận định Everton vs Newcastle United, 02h45 ngày 30/10: Đại chiến nẩy lửa

Nhận định trước trận Everton vs Newcastle United

Cuộc đọ sức tại sân Hill Dickinson là trận đấu toàn các đại diện Premier League duy nhất tại vòng 4 EFL Cup năm nay. Đây cũng là phát súng mở màn cho cú đúp chạm trán giữa hai câu lạc bộ, trước khi họ tái đấu tại Premier League chỉ bốn ngày sau đó.

Everton đang đánh mất nhịp độ thi đấu. Chuỗi 8 trận bất bại đầu mùa của thầy trò HLV David Moyes đã tan thành mây khói sau hai thất bại 0-2 liên tiếp trước Chelsea và Arsenal.

Trận thua tại Emirates cuối tuần qua đẩy Everton rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, đồng thời đánh dấu cột mốc buồn với trận thua thứ 400 trong sự nghiệp cầm quân của HLV Moyes.

Hàng công thi đấu bế tắc là nguyên nhân chính khiến "The Toffees" lao dốc. Họ mới ghi vỏn vẹn 8 bàn, thành tích chỉ xếp trên 3 đội bóng nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Trong bối cảnh không chịu nhiều áp lực trụ hạng, HLV Moyes đặt trọng tâm vào mặt trận đấu cúp nhằm giải cơn khát danh hiệu kéo dài ròng rã từ năm 1995.

Bên kia chiến tuyến, HLV Mattias Jaissle vừa tự tay tháo gỡ áp lực nhờ chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace, chấm dứt chuỗi 3 thất bại trong 4 trận trước đó. Quyết định bổ sung các nhân tố giàu kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo lập tức phát huy tác dụng, đưa Newcastle vươn lên vị trí thứ 8 tại Premier League.

Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh hiện đặt mục tiêu cao tại EFL Cup - giải đấu mà họ khao khát vô địch lần thứ hai trong ba mùa giải gần nhất. Thống kê chỉ ra sự đáng sợ của Newcastle tại sân chơi này: tính từ chiến dịch 2022/23, không đội bóng nào giành nhiều chiến thắng tại EFL Cup hơn "Chích chòe" (18 trận).

Phong độ, lịch sử đối đầu Everton vs Newcastle United

Hành trình tiến vào vòng 4 của hai đội khá tương đồng khi cùng vượt qua các đại diện Championship. Everton lần lượt đánh bại Preston 4-0 và Wolves 1-0. Trong khi đó, Newcastle hạ gục West Brom 3-2 và nhọc nhằn vượt qua Millwall 1-0.

Lịch sử đối đầu 6 trận gần nhất chứng kiến sự lấn lướt của Everton với 3 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 thất bại. Tuy nhiên, khi bước ra sân chơi Cúp Liên đoàn, Newcastle lại mang hình ảnh của một "ngáo ộp" thực sự. Đội bóng áo sọc đen trắng toàn thắng trong 7 trận gần nhất thi đấu tại vòng 4 EFL Cup (lần thất bại gần nhất diễn ra vào mùa 2013-14 trước Man City). Họ tràn đầy tự tin hướng tới việc lọt vào tứ kết trong mùa giải thứ 5 liên tiếp.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến Everton vs Newcastle United

Đội chủ nhà Everton thiếu vắng trung vệ Jarrad Branthwaite vì quy định chấn động não. Tiền vệ Jack Grealish để ngỏ khả năng ra sân do bị ốm. HLV Moyes không sở hữu lực lượng đủ dày để xoay tua đội hình toàn diện, nhưng vẫn sẽ trao cơ hội cho một số nhân tố dự bị.

Tuyến dưới chứng kiến sự trở lại của Michael Keane và Ainsley Maitland-Niles. Ở hàng tiền vệ, Hayden Hackney, Christian Norgaard và Carlos Alcaraz cạnh tranh gắt gao suất đá chính. Đáng chú ý, sao trẻ Tyler Dibling - người chơi hay nhất vòng 3 - nhiều khả năng sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công.

Về phía Newcastle United, danh sách bệnh binh ghi nhận sự vắng mặt của Tino Livramento (đầu gối) và Ewen Jaouen (cơ đùi). Khả năng ra sân của Matias Fernandez-Pardo và Lewis Miley vẫn phải chờ kết quả kiểm tra y tế. HLV Jaissle tuyên bố sẽ tung ra sân một đội hình mạnh.

Bộ đôi Harvey Barnes và William Osula dự kiến tiếp tục đá chính sau khi cùng nổ súng hồi cuối tuần. Bên cạnh đó, những cái tên chất lượng như Yoane Wissa, Malick Thiaw, Sven Botman, Anthony Elanga và Jacob Ramsey đều sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến: Everton: Pickford; Maitland-Niles, O'Brien, Keane, Mykolenko; Hackney, Armstrong; Dibling, Alcaraz, George; Barry. Newcastle: Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Ramsey; Elanga, Wissa, Barnes; Osula Dự đoán tỷ số: Everton 1-2 Newcastle.