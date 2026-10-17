Nhận định Everton vs Chelsea: Thử thách thầy trò Xabi Alonso

Quãng nghỉ dành cho ĐTQG có thể tạo ra khác biệt, và Chelsea là đội hưởng lợi nhiều nhất. Trở lại sau kỳ nghỉ, họ vùi dập Bournemouth 5-1 tại Stamford Bridge, chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng.

Chiến thắng của đội bóng thành London mang đậm dấu ấn từ khả năng dứt điểm sắc bén của Joao Pedro và Jordan Henderson, khi cả hai cùng lập cú đúp.

Xabi Alonso rất vui sau khi Chelsea đánh bại Bournemouth - Ảnh: CFC

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất có lẽ là màn tái xuất của Moises Caicedo sau chấn thương bắp chân. Nụ cười rạng rỡ của Xabi Alonso sau trận phần nào cho thấy ý nghĩa của sự trở lại này.

Với hàng công đang vào phom, Chelsea hy vọng tiếp tục phát huy màn trình diễn ấn tượng trước Bournemouth. Dẫu vậy, họ chưa quên những chuyến làm khách đầy khó khăn trước Everton tại Merseyside.

Bước vào trận đấu sớm vòng 7, Everton tự tin khi thường xuyên áp đảo Chelsea trong những cuộc tiếp đón gần đây, từ sân nhà cũ Goodison Park đến màn chạm trán mùa trước tại Hill Dickinson.

Trong 9 lần Chelsea tới làm khách trước Everton, đội chủ nhà bất bại 8 trận. Chelsea không ghi bàn ở 7 chuyến làm khách trong số này và nhận 6 thất bại.

Mùa giải trước, Everton thắng đậm 3-0, khiến Chelsea hứng chịu thất bại thứ hai trong chuỗi sáu trận thua liên tiếp, kết cục khiến HLV Liam Rosenior mất việc.

Tuy nhiên, để nối dài thành tích ấn tượng trước Chelsea, người hâm mộ Everton mong chờ hàng thủ chơi chắc chắn hơn so với trận hòa Hull City 2-2 vòng trước.

Dẫu vậy, việc giữ sạch lưới 2/3 trận sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh và 3/4 trận sân nhà trên mọi đấu trường, vẫn là điểm tựa tích cực cho Everton trước cuộc đấu Chelsea.

Chelsea sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: FB

Chelsea đang ghi bàn ấn tượng, nhưng họ cũng cho thấy khả năng sụp đổ, như thất bại 0-3 trên sân Brentford ngay trước kỳ nghỉ dành cho các ĐTQG.

Không chỉ bất lợi về thành tích đối đầu trong 10 năm qua, Chelsea còn phải đối mặt với một Everton có khả năng khóa chặt trận đấu và chơi với cường độ cao hơn đáng kể so với Bournemouth.

Bởi vậy, đoàn quân HLV Moyes có thể giành chiến thắng sít sao trong trận đấu sớm ngày thứ Bảy, qua đó nối dài thành tích sân nhà ấn tượng trước Chelsea.

Dự đoán: Everton thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Everton: Tyrique George và Mykolenko chấn thương.

Chelsea: Reece James, James Gittens và Emmanuel Emegha vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Everton: Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Keane, Branthwaite; Garner, Armstrong; Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Chelsea: Martinez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Chavarria; Palmer, Rogers; Joao Pedro.