Nhận định, dự đoán trận đấu Tottenham vs Aston Villa: 90 phút giằng co đầy căng thẳng

Nhận định trận đấu Tottenham vs Aston Villa, 18h30 ngày 19/9. (Ảnh minh họa tạo bởi AI)

Nhận định trận đấu Tottenham vs Aston Villa

Trong khuôn khổ vòng 5 Ngoại hạng Anh, Tottenham sẽ trở về sân nhà Tottenham Hotspur (Thành phố London) để tiếp đón Aston Villa. Đây là thời điểm cả hai đội đều đang rất cần một chiến thắng sau khởi đầu không như kỳ vọng, khi Tottenham mới có 2 điểm và chưa ghi bàn nào sau 4 vòng, còn Aston Villa cũng chỉ giành được 1 điểm và đang đứng trong nhóm cuối bảng.

Tottenham khởi đầu mùa giải bằng những kết quả đáng thất vọng và chưa thể tìm thấy bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Ở vòng gần nhất, đội bóng của HLV Roberto De Zerbi tiếp tục bị Everton cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Spurs có thời điểm nhập cuộc khá tích cực nhưng càng về sau càng gặp khó trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng, qua đó kéo dài chuỗi 4 trận liên tiếp không ghi bàn.

Điểm đáng lo nhất của Tottenham lúc này nằm ở khả năng tạo ra và tận dụng cơ hội. Dù đã đầu tư mạnh để cải thiện đội hình trong kỳ chuyển nhượng Hè, Spurs vẫn chưa tìm được sự kết nối cần thiết giữa các tuyến. Những tân binh như Sávio, Omar Marmoush hay Mateus Fernandes cần thêm thời gian để thích nghi với hệ thống của HLV De Zerbi, trong khi sự thiếu ổn định về nhân sự khiến hàng công chưa thể vận hành đúng kỳ vọng.

Tottenham cũng không có được sự chuẩn bị lý tưởng trước cuộc đối đầu này khi vừa nhận thất bại 1-3 trước Liverpool tại League Cup. Trận đấu đó tiếp tục cho thấy Spurs còn nhiều vấn đề trong khâu triển khai bóng và khả năng duy trì áp lực lên đối thủ. Tuy nhiên, việc được trở lại Ngoại hạng Anh và thi đấu trên sân nhà cũng mang đến cơ hội để HLV De Zerbi cùng các học trò tìm kiếm phản ứng tích cực sau chuỗi trận không thắng.

Lợi thế sân nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng với Tottenham trong một trận đấu mà họ không được phép tiếp tục đánh rơi điểm số. Spurs cần chủ động hơn trong việc kiểm soát khu vực giữa sân, đồng thời tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công để kéo giãn hàng thủ Aston Villa. Nếu tiếp tục chơi thiếu quyết đoán ở 1/3 cuối sân, đội chủ nhà sẽ rất khó phá vỡ hàng phòng ngự vốn đang có xu hướng chơi chặt chẽ của đối thủ.

Ở phía bên kia, Aston Villa cũng đang trải qua một khởi đầu đáng thất vọng dưới thời HLV Unai Emery. Sau 3 vòng đầu tiên chỉ giành được 1 điểm và chưa ghi bàn, Aston Villa cuối cùng đã có bàn thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh trong trận gặp Nottingham Forest. Tuy nhiên, pha lập công đó vẫn không đủ giúp đội bóng Birmingham tránh khỏi thất bại 1-2 ngay tại sân Villa Park, qua đó tiếp tục kéo dài chuỗi trận chưa biết thắng.

Dù vậy, Aston Villa vẫn có những cơ sở để hy vọng khi hàng công đã bắt đầu tìm lại cảm giác ghi bàn. Chiến thắng 3-1 trước Coventry tại League Cup giữa tuần, trong đó Tammy Abraham lập cú đúp, cũng mang đến tín hiệu tích cực cho đội bóng của HLV Emery trước chuyến làm khách tại London. Aston Villa cần đặc biệt chú ý đến khả năng chuyển trạng thái, bởi Tottenham đang gặp khó trong việc tạo ra sức ép liên tục và có thể để lộ khoảng trống khi đẩy đội hình lên cao.

Thành tích đối đầu trong 5 lần gặp nhau gần nhất tại Ngoại hạng Anh đang nghiêng về Aston Villa, khi đội bóng này thắng tới 4 trận và không có trận hòa. Tuy nhiên, Tottenham đã giành chiến thắng 2-1 trên sân Villa Park ở lần gặp gần nhất vào tháng 5 vừa rồi. Những kết quả gần đây cho thấy cặp đấu này thường diễn ra khá giằng co và lợi thế sân nhà chưa đảm bảo một thế trận dễ dàng cho bất kỳ đội nào.

Với tương quan hiện tại, đây là cuộc đối đầu khó dự đoán khi cả Tottenham lẫn Aston Villa đều đang chịu sức ép phải tìm lại chiến thắng. Spurs có lợi thế sân nhà nhưng hàng công vẫn là dấu hỏi lớn, trong khi Aston Villa vừa có thêm sự tự tin sau chiến thắng tại League Cup nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề ở Ngoại hạng Anh. Nếu hai đội tiếp tục thận trọng và ưu tiên sự chắc chắn, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co.

Kết quả thi đấu gần nhất Tottenham vs Aston Villa

- Tottenham đã bất bại 3/5 trận đấu gần nhất.

- Aston Villa đã bất bại 3/5 trận đấu gần nhất.

- Aston Villa đã thắng 4/5 trận đối đầu gần đây với Tottenham.

Dưới đây là kết quả đối đầu giữa Tottenham vs Aston Villa tại những đấu trường:

Cầu thủ vắng mặt Tottenham vs Aston Villa

- Tottenham: Mudryk, Xavi, Odobert và Kulusevski bị chấn thương.

- Aston Villa: Onana đang bị chấn thương.

Dự đoán kết quả tỷ số Tottenham vs Aston Villa

Tottenham vs Aston Villa: 1 - 2

Đội hình thi đấu Tottenham vs Aston Villa

- Tottenham (4-2-3-1): Kinsky; Gray, Van de Ven, Hecke, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Fernandes, Marmoush; Solanke.

- Aston Villa (4-2-3-1): Suzuki; Wan-Bissaka, Torres, Lindelof, Maatsen; Kamara, Barkley; McGinn, Buendia, Hemmings; Jackson.