Nhận định, dự đoán trận đấu Nottingham vs Arsenal: Pháo thủ quyết giữ nhịp chiến thắng. (Ảnh tạo bởi AI)

Nhận định trận đấu Nottingham vs Arsenal

Nottingham sẽ tiếp đón Arsenal tại sân City Ground (Thành phố Nottingham) trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27. Hai đội bước vào cuộc đối đầu với mục tiêu khác nhau: đội chủ nhà cần chấm dứt chuỗi trận không như kỳ vọng, còn đội khách muốn tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Nottingham đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định khi chỉ giành được một chiến thắng sau sáu vòng đầu tiên. Hai thất bại liên tiếp trước Coventry City và Crystal Palace càng khiến áp lực gia tăng với thầy trò Oliver Glasner.

Đáng chú ý, trận thua 1-3 trước Crystal Palace không hẳn xuất phát từ việc đội bóng thiếu cơ hội, mà vấn đề nằm ở khả năng tận dụng những tình huống thuận lợi. Nếu tiếp tục phung phí cơ hội, Nottingham sẽ khó cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ có chất lượng đội hình vượt trội.

Dù kết quả chưa tốt, Nottingham vẫn cho thấy khả năng tạo sức ép đáng kể bằng lối chơi chủ động và những pha lên bóng trực diện. Đội chủ nhà có thể đưa bóng nhanh lên phía trước, tận dụng khoảng trống khi đối thủ dâng cao, nhưng cách tiếp cận này cũng khiến họ dễ bị phản công nếu mất bóng ở những khu vực nguy hiểm.

Trước Arsenal, Nottingham cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, đồng thời cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng thay vì chỉ tạo ra sức ép mà không thu được kết quả.

Morgan Gibbs-White là nhân tố có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng tấn công của Nottingham nhờ nhãn quan và năng lực sáng tạo ở tuyến giữa. Tuy nhiên, tiền vệ này đang bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong khi Nikola Milenković cũng chưa chắc kịp bình phục.

Danilo, Willy Boly và Ibrahim Sangaré chắc chắn vắng mặt vì chấn thương. Những tổn thất đó có thể khiến đội chủ nhà gặp khó cả trong việc tổ chức tấn công lẫn duy trì sự chắc chắn ở hàng thủ, đặc biệt khi phải đối đầu với sức ép liên tục từ Arsenal.

Ở phía đối diện, Arsenal đang có khởi đầu tích cực với 15 điểm sau sáu vòng Ngoại hạng Anh, trong đó có năm chiến thắng. Sau thất bại 0-3 trước Brighton, đội bóng của Mikel Arteta đã nhanh chóng trở lại bằng những kết quả thuận lợi trước Leeds United và Lille.

Chiến thắng 3-0 tại Champions League giữa tuần tiếp tục củng cố sự tự tin cho các cầu thủ. So với Nottingham, Arsenal đang sở hữu phong độ tốt hơn và có nhiều cơ sở để hướng đến mục tiêu giành trọn ba điểm.

Điểm mạnh của Arsenal nằm ở khả năng kiểm soát bóng và triển khai tấn công với nhiều phương án khác nhau. Bukayo Saka có thể tạo đột biến ở hành lang cánh, trong khi Martin Ødegaard và Eberechi Eze mang đến sự sáng tạo ở khu vực giữa các tuyến.

Kai Havertz cũng là lựa chọn đáng chú ý nhờ khả năng di chuyển vào khoảng trống và phối hợp với các vệ tinh xung quanh. Trước hàng thủ Nottingham đang gặp vấn đề về nhân sự, Arsenal có thể kiên nhẫn kéo giãn đội hình đối phương để tìm kiếm cơ hội.

Tuy nhiên, Arsenal vẫn có những điểm cần cải thiện. Trong một số trận gần đây, đội bóng thành London để đối thủ ghi bàn trước rồi mới tăng tốc tìm cách lật ngược tình thế.

Dù đã thể hiện khả năng phản ứng tốt, việc thường xuyên rơi vào thế bị dẫn bàn vẫn tiềm ẩn rủi ro, nhất là trong những chuyến làm khách. Bên cạnh đó, Arsenal chưa ghi bàn từ các tình huống cố định không tính phạt đền tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là điểm họ cần cải thiện nếu muốn khai thác triệt để những trận đấu mà đối thủ chủ động phòng ngự số đông.

Về lực lượng, Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Piero Hincapié, Christos Tzolis và William Saliba. Martín Zubimendi đang tiến gần ngày trở lại và có thể được cân nhắc tùy theo tình trạng thể lực. Việc thiếu Saliba khiến hàng thủ đội khách mất đi một lựa chọn quan trọng, trong khi Nottingham có thể tìm cách tận dụng các tình huống bóng bổng hoặc phản công nhanh.

Dù vậy, Arsenal vẫn có chiều sâu đội hình đủ để duy trì sức cạnh tranh, miễn là các cầu thủ thay thế đảm bảo được sự ăn ý trong khâu phòng ngự.

Lịch sử đối đầu gần đây không ủng hộ Nottingham. Đội chủ nhà chỉ thắng một trong 11 lần gặp Arsenal gần nhất tại Ngoại hạng Anh, còn hai trận gần nhất giữa hai đội tại City Ground đều kết thúc với tỷ số 0-0. Nottingham cũng không ghi bàn trong bốn lần chạm trán Arsenal gần đây.

Những con số này cho thấy đội bóng thành London thường biết cách hạn chế khả năng tấn công của đối thủ. Tuy nhiên, việc cả hai lần làm khách gần nhất đều không thể ghi bàn cũng nhắc nhở Arsenal rằng họ không thể xem nhẹ sức kháng cự tại City Ground.

Arsenal có nhiều lợi thế hơn nhờ phong độ ổn định, chất lượng nhân sự và khả năng kiểm soát thế trận. Nottingham vẫn có thể gây khó khăn nếu tận dụng tốt các pha phản công và cải thiện độ chính xác trong khâu dứt điểm, nhưng những vấn đề ở hàng thủ khiến đội chủ nhà khó duy trì sự chắc chắn trong suốt 90 phút.

Trận đấu có thể diễn ra với thế trận Arsenal chủ động cầm bóng, còn Nottingham chờ cơ hội khai thác khoảng trống. Nếu chơi đúng sức và tránh những sai lầm không đáng có, đội khách có cơ hội giành chiến thắng.

Kết quả thi đấu gần đây của Nottingham vs Arsenal

- Nottingham đang bất bại 3/5 trận gần nhất.

- Arsenal chiến thắng 4/5 trận gần nhất.

- Arsenal bất bại cả 5 trận đối đầu gần đây với Nottingham.

Dưới đây là kết quả đối đầu giữa Leeds United vs MU tại những đấu trường:

Cầu thủ vắng mặt Nottingham vs Arsenal

- Nottingham: Danilo, Willy Boly và Ibrahim Sangaré bị chấn thương.

- Arsenal: Saliba bị chấn thương.

Dự đoán kết quả trận đấu giữa Nottingham vs Arsenal

Tỷ số Nottingham vs Arsenal: 0 - 2

Đội hình thi đấu dự kiến Nottingham vs Arsenal

- Nottingham (3-4-2-1): Sels; Diomande, Murillo, Aina; N. Williams, McAtee, Schlager, Munoz; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

- Arsenal (4-2-3-1): Raya; Gabriel, Konsa, Calafiori, White; Lewis-Skelly, Rice; Madueke, Odegaard, Saka; Havertz.