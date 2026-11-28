MU sẽ tiếp đón Brentford trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/27 vào lúc 22h00 ngày 28/11. (Nguồn: FPT)

Nhận định trận đấu MU vs Brentford

MU sẽ tiếp đón Brentford trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/27. Đây là cơ hội để đội chủ nhà hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, đội khách cũng không phải đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt họ có khả năng chơi phản công và khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đối phương.

MU bước vào vòng đấu này trong tình cảnh rất khó khăn khi đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng với 8 điểm sau 11 trận. Đội bóng mới có một chiến thắng, hòa 5 và thua 5 trận, đồng thời trải qua 9 vòng liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại Ngoại hạng Anh. Trận thua đậm 0-4 trước Liverpool ở vòng đấu gần nhất càng khiến áp lực đè nặng lên ban huấn luyện. Khoảng cách với nhóm an toàn hiện chỉ là một điểm, vì vậy Quỷ đỏ không được phép tiếp tục đánh rơi điểm số nếu muốn sớm thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Trên hàng công, Bruno Fernandes sẽ giữ vai trò trung tâm trong cách vận hành lối chơi với khả năng chuyền bóng, tổ chức tấn công và xâm nhập vòng cấm, có ý nghĩa quan trọng trước hệ thống phòng ngự của Brentford. Bryan Mbeumo cũng là cái tên đáng chú ý khi phải đối đầu đội bóng cũ. Cầu thủ người Cameroon đang cùng Bruno Fernandes dẫn đầu danh sách ghi bàn của MU tại Ngoại hạng Anh với 4 pha lập công. Bên cạnh đó, Matheus Cunha có thể mang đến sự linh hoạt trong những tình huống phối hợp.

Dù vậy, vấn đề lớn nhất của MU vẫn nằm ở hàng phòng ngự. Đội bóng chưa giữ sạch lưới trận nào tại Ngoại hạng Anh mùa này và đã để thủng lưới tới 23 bàn sau 11 vòng đấu. Những sai sót trong khâu tổ chức, khả năng bọc lót và chống phản công khiến Quỷ đỏ thường xuyên rơi vào thế bị động. Việc để Liverpool ghi tới 4 bàn, trước đó là trận hòa 4-4 với Aston Villa, cho thấy Pochettino còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện sự chắc chắn cho đội bóng.

Về lực lượng, MU sẽ vắng bóng Marcus Rashford, Benjamin Sesko và Carlos Baleba do chấn thương. Amad Diallo cũng chưa chắc kịp bình phục sau khi gặp vấn đề ở trận đấu với Sporting Lisbon. Ở chiều ngược lại, Luke Shaw đã trở lại tập luyện, còn Leny Yoro được phép thi đấu sau khi án treo giò vì thẻ đỏ trong trận gặp Liverpool được hủy bỏ. Sự trở lại của Yoro có thể giúp hàng thủ MU có thêm lựa chọn, nhưng Pochettino vẫn cần tính toán kỹ lưỡng để tránh những khoảng trống nguy hiểm trước khung thành Senne Lammens.

Bên kia sân, Brentford đang có mùa giải tương đối tích cực khi đứng thứ 6 với 17 điểm sau 11 vòng đấu. Đội bóng của HLV Keith Andrews giành được 4 chiến thắng, hòa 5 và chỉ thua 2 trận. Đáng chú ý, Bầy ong vừa có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Everton với tỷ số 4-0. Chiến thắng này không chỉ giúp họ củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng xếp hạng mà còn tạo thêm sự tự tin trước chuyến làm khách tại Old Trafford.

Điểm mạnh của Brentford nằm ở khả năng tổ chức đội hình và chuyển trạng thái nhanh. Họ thường tận dụng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh, đồng thời khai thác khoảng trống khi đối phương dâng cao đội hình. Anthony đang là nhân tố đáng chú ý khi có 4 pha kiến tạo trong 5 trận Ngoại hạng Anh gần nhất. Keane Lewis-Potter cũng cho thấy khả năng tạo đột biến sau cú đúp vào lưới Everton. Nếu duy trì được sự chủ động ở khu vực giữa sân và tận dụng những sai lầm của hàng thủ MU, Brentford hoàn toàn có thể tạo ra sức ép đáng kể.

Tuy nhiên, Brentford cũng gặp những khó khăn nhất định về nhân sự. Tiền đạo Igor Thiago tiếp tục vắng mặt do án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trong trận thua Brighton, trong khi Aaron Hickey và Nathan Collins đang gặp vấn đề chấn thương. Thiếu vắng Thiago khiến đội khách mất đi một lựa chọn quan trọng trên hàng công, còn sự thiếu hụt ở hàng phòng ngự có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì cự ly đội hình. Dẫu vậy, chiến thắng 4-0 trước Everton cho thấy Brentford vẫn có những phương án tấn công khác đủ sức tạo ra khác biệt.

Nhìn chung, MU có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực tại Old Trafford, nhưng phong độ hiện tại khiến đội bóng khó nhận được sự tin tưởng tuyệt đối. Pochettino cần nhanh chóng cải thiện khả năng phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt khả năng sáng tạo của Bruno Fernandes và tốc độ của Mbeumo để gây sức ép lên đối thủ.

Trong khi đó, Brentford sở hữu sự ổn định tốt hơn, có hàng công đang đạt hiệu quả cao và đủ khả năng khai thác những sai sót của đội chủ nhà. Dù vậy, chuỗi trận sân khách không thắng cùng thành tích toàn thua tại Old Trafford là những trở ngại không nhỏ với Bầy ong. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu khó khăn, trong đó MU cần tận dụng tối đa lợi thế sân nhà nếu muốn tìm lại niềm vui chiến thắng.

Kết quả thi đấu gần đây MU vs Brentford

- MU hiện bất bại 3/5 trận gần nhất.

- Brentford thắng 2/5 trận đấu gần đây.

- MU vs Brentford bất phân thắng bại 5 trận đối đầu gần đây.

Dưới đây là kết quả đối đầu giữa MU vs Brentford tại những đấu trường:

Cầu thủ vắng mặt của MU vs Brentford

– MU: Sesko, Rashford, Baleba và Ugarte bị chấn thương.

– Brentford: DaSilva, Collins, Henry và Hickey bị chấn thương. Igor Thiago nhận án treo giò.

Dự đoán kết quả tỷ số MU vs Brentford

MU vs Brentford: 1 – 2

Đội hình cầu thủ ra sân MU vs Brentford

– MU (3-4-2-1): Lammens; De Ligt, Martinez, Maguire; Dorgu, Mainoo, Tielemans, Dalot; Fernandes, Mbeumo; Cunha.

– Brentford (4-2-3-1): Kelleher; Ajer, Kayode, Van den Berg, Lewis-Potter; Janelt, Yarmoliuk; Ouattara, Damsgaard, Anthony; Wilson.