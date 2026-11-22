Nhận định, dự đoán trận đấu Liverpool vs MU: Cuộc chiến không khoan nhượng.

Nhận định trận đấu Liverpool vs MU

Liverpool sẽ tiếp đón MU trên sân nhà Anfield trong khuôn khổ vòng 11 Ngoại hạng Anh. Đây luôn là một trong những cuộc đối đầu được chờ đợi nhất bóng đá Anh, không chỉ bởi sự kình địch lâu đời mà còn vì ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua trên bảng xếp hạng. Liverpool đang hướng đến mục tiêu củng cố vị trí trong top 4, trong khi MU bước vào trận đấu với nhiều áp lực sau chuỗi kết quả đáng thất vọng.

Liverpool hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 18 điểm sau 10 vòng đấu. Dù chưa duy trì được sự ổn định xuyên suốt mùa giải, đội bóng của HLV Andoni Iraola vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh ở nhóm đầu. Chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace ở vòng đấu gần nhất giúp Liverpool chấm dứt chuỗi hai thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường.

Đáng chú ý, hàng công đã tìm lại sự hiệu quả với những pha phối hợp tốc độ và khả năng khai thác khoảng trống tốt hơn. Đây là cú hích cần thiết để The Kop hướng đến trận derby với sự tự tin cao hơn.

Tuy nhiên, phong độ sân nhà lại là vấn đề khiến Liverpool phải lo lắng. Đội chủ sân Anfield mới giành được một chiến thắng trong 5 trận Ngoại hạng Anh trên sân nhà mùa này, thành tích chưa tương xứng với chất lượng đội hình. Việc để các đối thủ khai thác khoảng trống khi dâng cao cũng khiến Liverpool không ít lần rơi vào thế bị động.

Trước MU, Iraola cần tìm được sự cân bằng giữa khả năng pressing tầm cao và nhiệm vụ bảo vệ hàng phòng ngự. Nếu tiếp tục để đối phương có khoảng trống phản công, đội chủ nhà hoàn toàn có thể phải trả giá.

Trên hàng công, Wirtz nổi bật nhờ khả năng sáng tạo và kết nối các vị trí, trong khi Barcola mang đến tốc độ cùng những pha đột phá ở hai hành lang. Isak vẫn là phương án quan trọng trong vòng cấm với khả năng di chuyển và dứt điểm đa dạng.

Bên cạnh đó, Dominik Szoboszlai có thể tạo ra sức ép từ tuyến hai bằng những pha xâm nhập và các tình huống sút xa. Nếu các cầu thủ này tìm được sự ăn ý, Liverpool đủ khả năng gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đang thiếu ổn định của MU.

Về lực lượng, Liverpool đón nhận một số tín hiệu tích cực trước trận đấu. Virgil van Dijk đã bình phục và sẵn sàng trở lại, trong khi Ryan Gravenberch cùng Jeremie Frimpong cũng đã tập luyện cùng toàn đội và có cơ hội góp mặt. Szoboszlai không gặp vấn đề đáng ngại về thể trạng.

Tuy nhiên, Hugo Ekitike vẫn chưa thể thi đấu. Khả năng ra sân của Cody Gakpo cũng cần được đánh giá thêm sau khi cầu thủ này bỏ lỡ buổi tập trước trận. Việc có thêm lựa chọn ở hàng thủ và tuyến giữa sẽ giúp Iraola chủ động hơn trong cách bố trí đội hình.

Bên kia sân, MU đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chỉ giành được 8 điểm sau 10 vòng đấu và rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Đội bóng từng kỳ vọng cải thiện thành tích dưới thời Michael Carrick nhưng kết quả thực tế lại không đáp ứng được yêu cầu.

MU đã trải qua 8 vòng liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, trong đó có nhiều trận đánh mất điểm dù từng nắm lợi thế. Trận hòa 4-4 trước Aston Villa ở vòng đấu gần nhất tiếp tục phơi bày những hạn chế trong khả năng bảo vệ thành quả.

Việc chia tay Carrick và bổ nhiệm Mauricio Pochettino cho thấy ban lãnh đạo đã không còn đủ kiên nhẫn với tình hình hiện tại và mong muốn có luồng sinh khí mới cho MU.

Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Argentina gần như không có nhiều thời gian để thay đổi đội bóng trước chuyến làm khách tại Anfield. Nhà cầm quân này cần nhanh chóng ổn định tâm lý cầu thủ, đồng thời cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự vốn là điểm yếu lớn nhất của Quỷ đỏ.

Về tình hình lực lượng, MU gặp nhiều khó khăn khi Benjamin Sesko, Carlos Baleba, Manuel Ugarte, Luke Shaw, Marcus Rashford và Karl Darlow nằm trong danh sách chấn thương. Sự trở lại của Martinez có ý nghĩa quan trọng đối với hàng thủ MU, nhất là khi đội bóng cần tìm cách hạn chế sức ép từ những cầu thủ tấn công giàu tốc độ của Liverpool. Tuy nhiên, Pochettino vẫn phải đối mặt với bài toán nhân sự ở tuyến giữa và vị trí trung phong trước trận ra mắt đầy thử thách.

Xét về lịch sử đối đầu, Liverpool và MU luôn tạo ra những trận đấu khó lường bất chấp sự khác biệt về phong độ ở từng thời điểm.

Đáng chú ý, MU thậm chí đã đánh bại Liverpool trong cả hai lượt trận Ngoại hạng Anh mùa trước, qua đó cho thấy họ vẫn có khả năng tạo bất ngờ trong những trận cầu lớn. Chiến thắng 7-0 của Liverpool tại Anfield vào năm 2023 vẫn là một trong những kết quả đáng nhớ nhất của cặp đấu này, nhưng đội chủ nhà chưa thể tái lập ưu thế rõ rệt trước đối thủ trong những lần gặp gần đây.

Phong độ sân nhà chưa thực sự thuyết phục khiến Liverpool cần thận trọng trước một MU đang rất quyết tâm trong trận ra mắt của Pochettino.

Đội khách có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ của các cầu thủ tuyến trên để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Liverpool. Dù vậy, với chất lượng tấn công vượt trội, Liverpool vẫn có nhiều cơ sở để hướng đến chiến thắng. MU có thể tạo ra thế trận khó khăn hơn dự kiến, nhưng Anfield nhiều khả năng sẽ là điểm tựa giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm.

Kết quả thi đấu gần đây Liverpool vs MU

- Liverpool đã thắng 3/5 trận đấu gần đây.

- MU đã thắng 3/5 trận đấu gần đây.

- Liverpool vs MU bất phân thắng bại 5 trận đối đầu gần đây.

Dưới đây là kết quả đối đầu giữa Liverpool vs MU tại những đấu trường:

Cầu thủ vắng mặt của Liverpool vs MU

– Liverpool: Hugo Ekitike bị chấn thương.

– MU: Benjamin Sesko, Carlos Baleba và Manuel Ugarte bị chấn thương.

Dự đoán kết quả tỷ số Liverpool vs MU

Liverpool vs MU: 3 – 2

Đội hình cầu thủ ra sân Liverpool vs MU

– Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Ronald Araujo, Virgil van Dijk, Jeremy Jacquet, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Trey Nyoni; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Alexander Isak.

– MU (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Lisandro Martinez, Leny Yoro, Patrick Dorgu; Kobbie Mainoo, Youri Tielemans; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeumo.