Nhận định, dự đoán trận đấu Leeds vs Tottenham: Gà trống quyết nối dài mạch thắng

Nhận định trận đấu Leeds vs Tottenham, 19h30 ngày 7/11. (Ảnh minh họa tạo bởi AI)

Nhận định trận đấu Leeds vs Tottenham

Leeds sẽ tiếp đón Tottenham trên sân nhà Elland Road trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh. Hai đội bước vào trận đấu với phong độ trái ngược: Đội chủ nhà đang trải qua chuỗi 5 trận không thắng, còn đội khách vừa nối dài mạch thắng lên 3 trận liên tiếp. Dù có lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Daniel Farke sẽ phải đối mặt với thử thách đáng kể trước một Spurs đang dần tìm lại sự ổn định dưới thời HLV Roberto De Zerbi.

Leeds từng có khởi đầu khá tích cực khi duy trì thành tích bất bại trong 5 vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên, đội bóng đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định. Sau chiến thắng 4-1 trước Newcastle hồi giữa tháng 9, Leeds lần lượt hòa Crystal Palace, thua Arsenal, hòa MU và Sunderland trước khi nhận thất bại 0-2 trên sân Bournemouth ở vòng đấu gần nhất. Chuỗi kết quả này khiến đội chủ sân Elland Road đánh mất lợi thế trong cuộc cạnh tranh vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng.

Vấn đề lớn nhất của Leeds hiện tại nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Đội bóng của HLV Daniel Farke vẫn có thể tạo ra những thời điểm gây sức ép, nhưng thường thiếu sự sắc bén trong những pha xử lý cuối cùng. Dominic Calvert-Lewin là lựa chọn quan trọng trên hàng công nhờ khả năng tranh chấp, làm tường và hoạt động trong vòng cấm. Phía sau tiền đạo này, Anton Stach cùng Brenden Aaronson có nhiệm vụ kết nối các tuyến, tạo khoảng trống và hỗ trợ những tình huống tấn công trung lộ.

Lợi thế sân nhà có thể giúp Leeds tự tin hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Elland Road luôn là điểm tựa đáng kể nhờ bầu không khí cuồng nhiệt và sự cổ vũ liên tục từ khán giả. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động tranh chấp ở khu vực giữa sân, gây sức ép lên tuyến dưới Tottenham và tìm cách khai thác những khoảng trống khi đối thủ triển khai bóng. Tuy nhiên, Leeds cần tránh đẩy đội hình lên quá cao nếu không muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ giàu tốc độ của Spurs phản công.

Ở phía đối diện, Tottenham đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt sau giai đoạn đầu mùa thiếu ổn định. Đội bóng của Roberto De Zerbi lần lượt đánh bại Coventry City, Chelsea và Crystal Palace để giành 3 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, Spurs đã ghi 7 bàn và chỉ để thủng lưới một lần trong chuỗi trận này. Chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace ở vòng gần nhất tiếp tục củng cố sự tự tin cho đội bóng thành London trước chuyến làm khách đến Elland Road.

Sự cải thiện của Tottenham đến từ khả năng tổ chức tấn công linh hoạt hơn. Mohammed Kudus có thể tạo đột biến bằng những pha đi bóng trực diện, trong khi James Maddison mang đến khả năng sáng tạo và kết nối ở khu vực giữa sân. Omar Marmoush cũng là phương án đáng chú ý nhờ tốc độ, khả năng di chuyển vào khoảng trống và dứt điểm. Bên cạnh đó, Mathys Tel có thể đem đến thêm lựa chọn ở hành lang cánh. Nếu duy trì được nhịp độ tấn công như những vòng đấu vừa qua, Tottenham đủ khả năng gây sức ép lên hàng phòng ngự Leeds.

Dù phong độ đang lên, Tottenham vẫn phải đối mặt với bài toán nhân sự. Xavi Simons và Wilson Odobert tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, trong khi Mykhailo Mudryk và Savio cũng chưa sẵn sàng trở lại. Rodrigo Bentancur bị treo giò, còn khả năng ra sân của Lucas Bergvall và Tosin Adarabioyo cần được đánh giá thêm. Việc thiếu một số cầu thủ ở tuyến giữa và hàng công có thể ảnh hưởng đến chiều sâu đội hình, nhất là khi Spurs phải thi đấu trên sân khách.

Xét về lịch sử đối đầu, Tottenham thường có những kết quả tích cực khi chạm trán Leeds trong những mùa giải gần đây. Ở lần gặp nhau gần nhất tại Ngoại hạng Anh hồi tháng 5/2026, hai đội hòa nhau 1-1 trên sân Tottenham. Trước đó, Spurs từng thắng Leeds 2-1 trong cuộc đối đầu hồi tháng 10/2025. Dù vậy, những kết quả trong quá khứ không bảo đảm lợi thế cho đội khách ở trận đấu sắp tới, bởi Leeds vẫn có thể tạo ra thế trận khó chịu khi được thi đấu tại Elland Road.

Nhìn chung, Tottenham đang có nhiều lợi thế về phong độ và sự tự tin trước cuộc đối đầu này. Khả năng tổ chức tấn công cùng những cá nhân có thể tạo đột biến giúp đội khách được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Leeds chắc chắn không muốn tiếp tục kéo dài chuỗi trận thất vọng, đặc biệt khi họ được chơi trên sân nhà. Nếu tận dụng tốt sự cổ vũ từ khán giả và cải thiện hiệu quả dứt điểm, đội bóng của Daniel Farke hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Spurs.

Kết quả thi đấu gần đây Leeds vs Tottenham

- Leeds toàn hòa và thua 5 trận đấu gần đây.

- Tottenham bất bại 4/5 trận đấu gần đây.

- Tottenham bất bại cả 5 trận đối đầu gần đây với Leeds.

Dưới đây là kết quả đối đầu giữa Leeds vs Tottenham tại những đấu trường:

Cầu thủ vắng mặt của Leeds vs Tottenham

- Leeds: Mateo Joseph bị chấn thương. Gabriel Gudmundsson, Noah Okafor, James Justin và Joe Rodon đang bỏ ngỏ khả năng ra sân.

- Tottenham: Savio, Xavi Simons, Mykhailo Mudryk, Richarlison bị chấn thương.

Dự đoán kết quả tỷ số Leeds vs Tottenham

Leeds vs Tottenham: 1 - 2

Đội hình cầu thủ ra sân Leeds vs Tottenham

- Leeds (3-4-2-1): Trafford; Justin, Bogle, Elvedi; Muharemovic, Bard, Ampadu, Tanaka; Wilson, Okafor; Calvert-Lewin.

- Tottenham (4-2-3-1): Kinsky; Van Hecke, Porro, Van de Ven, Robertson; Tonali, Fernandes; Kudus, Maddison, Tel; Solanke.