Nhận định, dự đoán trận đấu Everton vs Liverpool: Cơn thịnh nộ của 'Lữ đoàn đỏ' hay bản lĩnh chủ nhà?

Nhận định trận đấu Everton vs Liverpool

Trong khuôn khổ vòng 12 Ngoại hạng Anh, Everton sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà Hill Dickinson. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng với cả hai, khi đội chủ nhà muốn tận dụng lợi thế sân nhà để cải thiện vị trí, trong khi đội khách lại đang hướng đến mục tiêu giành thêm 3 điểm nhằm tiếp tục cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu.

Everton bước vào trận derby với vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV David Moyes có khởi đầu tương đối tích cực, nhưng phong độ gần đây chưa thực sự ổn định. Thất bại nặng nề 0-4 trước Brentford ở vòng đấu vừa qua là lời cảnh báo đối với đội chủ sân Hill Dickinson. Đặc biệt, chiếc thẻ đỏ của trung vệ James Tarkowski không chỉ khiến Everton phải chơi thiếu người trong trận đấu đó mà còn khiến họ mất đi một nhân tố quan trọng ở hàng phòng ngự trong cuộc tiếp đón Liverpool.

Điểm tựa lớn nhất của Everton là khả năng tận dụng lợi thế sân nhà và sự nguy hiểm của Thierno Barry. Chân sút người Pháp đang là nhân tố nổi bật trên hàng công với 6 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, chiếm một nửa tổng số pha lập công của đội bóng. Khả năng di chuyển, tranh chấp và dứt điểm của Barry sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc gây sức ép lên hàng thủ Liverpool. Tuy nhiên, Everton đang gặp vấn đề ở khả năng nhập cuộc khi mới ghi 2 bàn trong hiệp một từ đầu mùa và không thể ghi bàn trước giờ nghỉ ở 6 vòng đấu gần nhất.

Khó khăn lớn hơn với Moyes là sự vắng mặt của Tarkowski. Trung vệ người Anh đã phải nhận thẻ đỏ trong trận thua Brentford và sẽ bị treo giò ở cuộc tiếp đón Liverpool. Michael Keane nhiều khả năng được lựa chọn để thay thế, qua đó sát cánh cùng Jarrad Branthwaite ở trung tâm hàng phòng ngự. Jack Grealish đã trở lại thi đấu sau thời gian vắng mặt và có thể mang đến thêm phương án sáng tạo cho Everton. Dù vậy, mất đi một thủ lĩnh ở tuyến dưới trước đối thủ sở hữu hàng công đang đạt phong độ cao là bất lợi đáng kể đối với đội chủ nhà.

Ở phía đối diện, Liverpool đang đứng thứ 4 với 21 điểm sau 11 vòng đấu, gồm 6 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại. Đội bóng của HLV Andoni Iraola có khoảng cách 5 điểm so với Everton và đang cho thấy dấu hiệu trở lại mạnh mẽ sau giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Chiến thắng 4-0 trước MU cuối tuần trước giúp họ củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu. Tiếp đó, đội bóng tiếp tục đánh bại Club Brugge với tỷ số 3-0 tại Champions League, qua đó nối dài chuỗi trận thắng trên mọi đấu trường lên con số 3.

Sức mạnh của Liverpool không còn phụ thuộc vào một cá nhân mà được phân bổ ở nhiều vị trí. Florian Wirtz đang có phong độ ấn tượng khi liên tục tạo ra cơ hội và đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng. Szoboszlai cũng là nhân tố quan trọng trong việc tổ chức lối chơi, đặc biệt ở những tình huống cố định. Trong khi đó, Isak đang tìm lại cảm giác ghi bàn với cú đúp vào lưới Club Brugge. Tiền đạo người Thụy Điển đã ghi bàn trong 6 chuyến làm khách liên tiếp, trở thành mối đe dọa đáng chú ý đối với hàng phòng ngự Everton.

Về chiến thuật, Liverpool có thể chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và sử dụng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Khả năng sáng tạo của Wirtz cùng những pha di chuyển của Isak sẽ giúp đội khách có nhiều phương án tiếp cận khung thành. Đáng chú ý, Liverpool đã thắng cả 4 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Nếu tiếp tục duy trì khả năng pressing và chuyển trạng thái nhanh như những trận đấu vừa qua, đội bóng của HLV Iraola hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận trước Everton.

Tuy nhiên, Liverpool cũng không có lực lượng mạnh nhất cho chuyến làm khách lần này. Ekitike và Gakpo vắng mặt vì chấn thương, Victor Munoz gặp vấn đề ở đầu gối. Conor Bradley và Giovanni Leoni đang trong quá trình lấy lại thể lực sau những chấn thương dài hạn. Những thiếu hụt này có thể khiến Iraola phải điều chỉnh một số vị trí, đặc biệt ở hàng công và hàng phòng ngự. Dẫu vậy, sự trở lại của Virgil van Dijk cùng phong độ tốt của các cầu thủ còn lại vẫn giúp Liverpool có nhiều lựa chọn chất lượng.

Xét tổng thể, Everton có lợi thế sân nhà nhưng đang chịu tổn thất khi vắng Tarkowski, trong khi hàng công chưa duy trì được sự ổn định trong các trận đấu gần đây. Liverpool lại sở hữu phong độ tốt hơn, hàng công đa dạng và thành tích sân khách ấn tượng. Thierno Barry có thể tạo ra khó khăn cho đội khách, nhưng khả năng tổ chức và chất lượng nhân sự của Liverpool vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Nếu không mắc sai lầm trong khâu phòng ngự và duy trì được hiệu quả dứt điểm, thầy trò HLV Iraola có nhiều cơ hội giành chiến thắng trong trận derby lần này.

Kết quả thi đấu gần đây Everton vs Liverpool

- Everton chiến thắng 3/5 trận gần nhất.

- Liverpool chiến thắng 3/5 trận đấu gần đây.

- Liverpool đã bất bại 4/5 trận đối đầu gần đây với Everton.

Dưới đây là kết quả đối đầu giữa Everton vs Liverpool tại những đấu trường:

Cầu thủ vắng mặt của Everton vs Liverpool

– Everton: James Tarkowski nhận án treo giò.

– Liverpool: Hugo Ekitiké, Giovanni Leoni, Conor Bradley và Cody Gakpo bị chấn thương.

Dự đoán kết quả tỷ số Everton vs Liverpool

Everton vs Liverpool: 1 – 2

Đội hình cầu thủ ra sân Everton vs Liverpool

– Everton (4-2-3-1): Pickford; Branthwaite, Rohl, Keane, Mykolenko; Armstrong, Garner; George, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry.

– Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Jacquet, Araujo, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Ngumoha, Wirtz, Barcola; Isak.