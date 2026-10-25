Nhận định, dự đoán trận đấu Crystal Palace vs Newcastle: Ai sẽ vượt qua sức ép?

Nhận định trận đấu Crystal Palace vs Newcastle, 21h ngày 25/10. (Ảnh minh họa tạo bởi AI)

Nhận định trận đấu Crystal Palace vs Newcastle

Crystal Palace sẽ tiếp đón Newcastle trên sân nhà Selhurst Park (thành phố London) trong khuôn khổ vòng 8 Ngoại hạng Anh. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng và rất cần điểm số để cải thiện vị trí. Crystal Palace có lợi thế sân nhà nhưng vừa trải qua những kết quả không như mong đợi, trong khi Newcastle cũng chịu sức ép sau chuỗi trận thiếu ổn định.

Crystal Palace bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý không thực sự thoải mái sau thất bại nặng nề 0-5 trước Brighton tại Ngoại hạng Anh. Trước đó, đội bóng thành London từng đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-1, cho thấy họ vẫn có khả năng tạo ra khác biệt khi triển khai tấn công hiệu quả. Tuy nhiên, việc để thủng lưới nhiều bàn trước Brighton là lời cảnh báo rõ ràng về những vấn đề trong hệ thống phòng ngự mà đội chủ nhà cần sớm khắc phục.

Một khó khăn khác với Crystal Palace là lịch thi đấu khá dày. Đội bóng này vừa hòa Besiktas 2-2 tại Europa League hôm 23/10, đồng nghĩa quỹ thời gian chuẩn bị cho trận gặp Newcastle không quá dài. Ban huấn luyện sẽ phải tính toán thể lực và khả năng xoay tua đội hình, nhất là ở những vị trí đòi hỏi cường độ hoạt động cao. Dù vậy, được chơi tại Selhurst Park vẫn là điểm tựa để Palace hướng đến một màn trình diễn tích cực hơn.

Về lối chơi, Crystal Palace cần cải thiện khả năng giữ cự ly giữa các tuyến và hạn chế khoảng trống trước khung thành. Tyrick Mitchell là một trong những nhân tố đáng chú ý khi có thể hỗ trợ tấn công từ hành lang cánh, trong khi Daichi Kamada mang đến khả năng kết nối và tạo cơ hội ở khu vực phía sau tiền đạo. Nếu Palace kiểm soát tốt những tình huống chuyển trạng thái và tận dụng được các pha lên bóng biên, họ có thể gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Newcastle.

Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn đối diện những vấn đề nhân sự cần theo dõi. Chadi Riad đang gặp chấn thương đầu gối, còn Takehiro Tomiyasu và thủ môn Dean Henderson chưa chắc có thể góp mặt. Jean-Philippe Mateta cũng được ghi nhận là trường hợp cần kiểm tra thêm trước trận. Sự vắng mặt của những cầu thủ quan trọng, nếu xảy ra, có thể ảnh hưởng đến khả năng phòng ngự cũng như sức mạnh tấn công của Palace.

Ở phía đối diện, Newcastle cũng không có sự chuẩn bị lý tưởng. Đội bóng của HLV Matthias Jaissle vừa để thua Aston Villa 0-1 trên sân nhà, sau thất bại 1-4 trước Coventry City. Những kết quả này cho thấy Newcastle đang gặp khó trong việc duy trì sự chắc chắn, đặc biệt khi phải đối mặt với các đối thủ có khả năng khai thác khoảng trống nhanh chóng. Với 8 điểm sau 7 vòng, đội khách chỉ hơn Crystal Palace đúng 1 điểm và không có nhiều dư địa để tiếp tục đánh rơi điểm số.

Hàng công Newcastle vẫn sở hữu những nhân tố có thể tạo đột biến. Yoane Wissa là lựa chọn đáng chú ý ở vị trí trung phong, trong khi Harvey Barnes có khả năng tạo ra khác biệt bằng tốc độ và những pha xử lý trực diện ở hành lang cánh. Joseph Willock cũng có thể hỗ trợ xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai. Tuy nhiên, để những cầu thủ này phát huy hiệu quả, Newcastle cần cải thiện khả năng đưa bóng lên phía trước và tránh để các đợt tấn công bị ngắt quãng bởi những đường chuyền thiếu chính xác.

Newcastle còn gặp một số tổn thất về lực lượng. Anthony Elanga, Jacob Ramsey và Valentino Livramento đều nằm trong nhóm cầu thủ có vấn đề về thể trạng, khiến phương án lựa chọn đội hình của HLV Jaissle bị ảnh hưởng. Đặc biệt, nếu Elanga chưa thể trở lại, đội khách sẽ thiếu đi một phương án tốc độ để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Trong bối cảnh phải thi đấu trên sân khách, Newcastle cần giữ được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự thay vì dâng cao đội hình quá mạo hiểm.

Xét về thành tích đối đầu gần đây, hai đội có những kết quả khá trái ngược. Crystal Palace từng thắng Newcastle 2-1 tại Selhurst Park hồi tháng 4/2026, nhưng trước đó lại để thua 0-2 trong chuyến làm khách tại St James' Park hồi đầu năm. Newcastle cũng từng thắng đậm 5-0 khi hai đội gặp nhau vào tháng 4/2025. Những kết quả này cho thấy Newcastle có khả năng gây sức ép đáng kể, nhưng Palace không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi được chơi trên sân nhà.

Nhìn chung, Crystal Palace có cơ hội tận dụng lợi thế sân bãi để tìm lại sự tự tin, nhưng hàng thủ sẽ phải chơi tập trung hơn nhiều so với trận thua Brighton. Newcastle sở hữu những cầu thủ đủ sức tạo đột biến, song phong độ gần đây cùng các vấn đề nhân sự khiến đội khách khó có thể hoàn toàn yên tâm. Nếu Palace kiểm soát tốt khu vực giữa sân và hạn chế sai lầm cá nhân, họ có thể tạo ra khác biệt trong một trận đấu được dự báo khá cân bằng. Dự đoán: Crystal Palace thắng 2-1 Newcastle.

Kết quả thi đấu gần đây nhất Crystal Palace vs Newcastle

- Crystal Palace đã thắng 1/5 trận đấu gần đây.

- Newcastle đã thắng 2/5 trận đấu gần đây.

- Crystal Palace vs Newcastle bất phân thắng bại 5 trận đối đầu gần đây.

Dưới đây là kết quả đối đầu giữa Crystal Palace vs Newcastle tại những đấu trường:

Cầu thủ vắng mặt của Crystal Palace vs Newcastle

- Crystal Palace: Henderson, Chadi Riad và Disasi bị chấn thương.

- Newcastle: Jacob Ramsey, Ewen Jaouen, Anthony Elanga và Tino Livramento bị chấn thương.

Dự đoán kết quả tỷ số Crystal Palace vs Newcastle

Crystal Palace vs Newcastle: 2 - 1

Đội hình cầu thủ ra sân Crystal Palace vs Newcastle

- Crystal Palace (3-4-2-1): Benitez; Richards, Lerma, Canvot; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Pino, Kamada; Larsen.

- Newcastle (4-2-3-1): Hornicek; Botman, Thiaw, Hall, Miley; Willock, Nico Gonzalez; Wissa, Barnes, Murphy; Fernandez-Pardo.