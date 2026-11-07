Nhận định, dự đoán trận đấu Crystal Palace vs Liverpool: Ai sẽ thoát khỏi khủng hoảng?

Nhận định trận đấu Crystal Palace vs Liverpool, 21h00 ngày 8/11. (Ảnh minh họa tạo bởi AI)

Nhận định trận đấu Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà Selhurst Park trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh. Hai đội bước vào trận đấu với những áp lực riêng: Đội chủ nhà cần sớm chặn đứng chuỗi kết quả đáng thất vọng để thoát khỏi khu vực cuối bảng, còn Liverpool cũng muốn nhanh chóng lấy lại sự tự tin sau hai thất bại liên tiếp trước Arsenal và Fenerbahce.

Crystal Palace đang trải qua giai đoạn khó khăn tại giải quốc nội. Đội bóng thành London lần lượt để thua Brighton 0-5, Newcastle 0-2 và Tottenham 0-2 trong ba vòng đấu gần nhất. Đáng chú ý, hàng công của Palace không ghi được bàn thắng nào trong chuỗi trận này, cho thấy những hạn chế đáng kể ở khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội. Trận hòa 1-1 trước Hoffenheim tại Europa League giữa tuần phần nào giúp đội bóng lấy lại tinh thần, nhưng chưa đủ để xóa đi những lo ngại về phong độ.

Một trong những vấn đề lớn nhất của Crystal Palace nằm ở khả năng duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự. Khi phải đối đầu với các đội bóng có tốc độ và khả năng phối hợp tốt, hàng thủ đội chủ nhà thường gặp khó trong việc kiểm soát khoảng trống giữa các tuyến. Trước Liverpool, Palace nhiều khả năng phải ưu tiên giữ cự ly đội hình, hạn chế những tình huống mất bóng nguy hiểm và tránh để đối thủ khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Ở tuyến trên, Yéremy Pino và Daichi Kamada là những gương mặt có thể tạo ra khác biệt cho đội chủ sân Selhurst Park. Pino sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt, trong khi Kamada có thể tham gia kết nối lối chơi và khai thác những khoảng trống trước vòng cấm. Tuy nhiên, Palace sẽ thiếu Jean-Philippe Mateta do án treo giò, còn Ismaïla Sarr đang gặp vấn đề chấn thương. Những sự vắng mặt này khiến phương án tấn công của đội chủ nhà bị thu hẹp đáng kể.

Phía bên kia chiến tuyến, Liverpool cũng không có được trạng thái tốt nhất. Sau chiến thắng 2-0 trước Brighton, đội bóng vùng Merseyside lần lượt thất bại 0-1 trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh và để thua Fenerbahce 2-3 ở Champions League. Hai trận thua liên tiếp cho thấy Liverpool vẫn còn những vấn đề trong cách vận hành, đặc biệt là khả năng kiểm soát thế trận và hạn chế sai sót khi đối thủ gia tăng sức ép. Dẫu vậy, thất bại ở đấu trường châu Âu cũng có thể trở thành động lực để các cầu thủ hướng đến một màn trình diễn tích cực hơn.

Điểm đáng chú ý của Liverpool là khả năng tạo ra khác biệt nhờ những cá nhân có kỹ thuật và tốc độ. Alexander Isak đang là lựa chọn quan trọng trên hàng công, trong khi Florian Wirtz có thể đảm nhận vai trò kết nối, tìm kiếm khoảng trống và mở ra cơ hội cho các đồng đội. Cody Gakpo cũng là phương án đáng chú ý nhờ khả năng hoạt động rộng và dứt điểm. Nếu những cầu thủ này tìm được sự ăn ý, Liverpool hoàn toàn có thể gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự vốn đang thiếu ổn định của Palace.

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy Crystal Palace không phải đối thủ dễ bị Liverpool áp đảo. Trong 5 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Palace có 2 chiến thắng, Liverpool cũng thắng 1 trận và hai đội hòa 2 lần. Đáng chú ý, Palace từng đánh bại Liverpool 2-1 tại Selhurst Park hồi tháng 9/2025 và thắng 3-0 ngay tại Anfield ở League Cup một tháng sau đó. Tuy nhiên, ở lần gặp gần nhất vào tháng 4/2026, Liverpool đã giành chiến thắng 3-1. Những kết quả này cho thấy đội chủ nhà vẫn có khả năng tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt lợi thế sân bãi.

Xét tương quan hiện tại, Liverpool có nhiều cơ sở để hướng đến 3 điểm hơn. Crystal Palace đang gặp khó trong khâu ghi bàn, trong khi hàng thủ thường xuyên để lộ khoảng trống trước sức ép của đối phương. Đây có thể là cơ hội để Isak, Wirtz và các đồng đội khai thác những điểm yếu này. Dù vậy, Liverpool cũng cần thận trọng bởi phong độ thiếu ổn định gần đây và khả năng phản công của Palace có thể khiến đội khách trả giá nếu dâng cao đội hình thiếu kiểm soát.

Kết quả thi đấu gần đây Crystal Palace vs Liverpool

- Crystal Palace hiện bất bại 3/5 trận đấu gần đây.

- Liverpool thắng 3/5 trận đấu gần đây.

- Crystal Palace bất bại 4/5 trận đối đầu gần đây với Liverpool.

Dưới đây là kết quả đối đầu giữa Crystal Palace vs Liverpool tại những đấu trường:

Cầu thủ vắng mặt của Crystal Palace vs Liverpool

- Crystal Palace: Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu, Ismaïla Sarr bị chấn thương.

- Liverpool: Ryan Gravenberch, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong và Hugo Ekitike bị chấn thương.

Dự đoán kết quả tỷ số Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace vs Liverpool: 0 - 2

Đội hình cầu thủ ra sân Crystal Palace vs Liverpool

- Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Disasi, Canvot, Richards; Mitchell, Kamada, Wharton, Mingueza; Pino, McNeil; Guessand.

- Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Araujo; Nyoni, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.