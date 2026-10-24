Nhận định, dự đoán trận đấu Chelsea vs Tottenham: Derby London rực lửa

Nhận định trận đấu Chelsea vs Tottenham

Chelsea sẽ tiếp đón Tottenham trên sân nhà Stamford Bridge trong trận derby London thuộc vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27. Cả hai đội đều có lý do để hướng đến chiến thắng, nhưng đang ở những vị thế khác nhau. Trong khi Chelsea muốn tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu, Tottenham cần tận dụng cú hích tinh thần gần nhất để cải thiện thành tích.

Chelsea bước vào trận đấu với những tín hiệu khởi sắc sau hai chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng thành London lần lượt đánh bại Bournemouth với tỷ số 5-1 và vượt qua Everton 2-0 ngay trên sân khách. Sau 7 vòng đấu, The Blues giành được 13 điểm, cho thấy khả năng cạnh tranh đáng kể dù phong độ vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nếu tiếp tục duy trì đà hưng phấn, Chelsea có cơ hội gây sức ép lên các đối thủ ở nhóm đầu bảng.

Điểm đáng chú ý của Chelsea là hàng công tạo ra khác biệt bằng nhiều phương án. Chiến thắng trước Bournemouth cho thấy đội bóng có khả năng tận dụng những khoảng trống khi đối phương để lộ sơ hở, còn trận thắng Everton thể hiện sự hiệu quả trong một thế trận chặt chẽ hơn. João Pedro đang là một trong những nhân tố nổi bật trên hàng công, bên cạnh những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Cole Palmer và Pedro Neto. Sự linh hoạt trong cách tiếp cận khung thành giúp Chelsea không quá phụ thuộc vào một phương án tấn công duy nhất.

Khi được chơi tại Stamford Bridge, Chelsea nhiều khả năng chủ động kiểm soát bóng và tìm cách đẩy Tottenham lùi sâu về phần sân nhà. Khả năng luân chuyển bóng ở tuyến giữa sẽ đóng vai trò quan trọng, đặc biệt khi đội chủ nhà cần kéo giãn hàng thủ đối phương để mở ra khoảng trống cho các cầu thủ chạy cánh. Tuy nhiên, Chelsea cũng cần hạn chế những đường chuyền thiếu an toàn ở khu vực giữa sân. Trận thua Brentford 0-3 hồi tháng 9 từng cho thấy đội bóng có thể gặp nhiều khó khăn nếu không kiểm soát tốt các tình huống chuyển trạng thái.

Một vấn đề khác mà Chelsea cần quan tâm là sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Dù vừa giữ sạch lưới trước Everton, đội bóng vẫn chưa duy trì được sự ổn định xuyên suốt mùa giải và từng để thủng lưới nhiều bàn trong một số trận đấu. Tình hình nhân sự ở vị trí thủ môn cũng cần được theo dõi sau khi Emiliano Martínez gặp vấn đề về chấn thương. Trước một đối thủ có khả năng phản công nhanh như Tottenham, việc duy trì cự ly đội hình hợp lý sẽ quan trọng không kém khả năng tạo sức ép ở tuyến trên.

Ở phía đối diện, Tottenham bước vào trận derby với nhiệm vụ cải thiện thành tích sau giai đoạn đầu mùa nhiều biến động. Đội bóng từng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng và đánh rơi điểm số ở những trận đấu có thể giành kết quả tốt hơn. Trận hòa 1-1 trước MU cho thấy Spurs vẫn có thể tạo ra sức cạnh tranh khi thi đấu với đối thủ mạnh, nhưng họ cần duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút. Chiến thắng 3-1 trước Coventry gần đây cũng mang lại động lực tinh thần trước chuyến làm khách tại Stamford Bridge.

Về lối chơi, Tottenham có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, ưu tiên giữ cự ly giữa các tuyến trước khi tổ chức những pha phản công. Khả năng chuyển bóng nhanh sẽ là yếu tố quan trọng nếu đội khách muốn khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Chelsea. Dù vậy, Tottenham cần cải thiện khả năng đưa bóng đến vị trí thuận lợi và tận dụng cơ hội, bởi những sai sót ở khâu dứt điểm có thể khiến họ trả giá trong một trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Thách thức lớn với Tottenham là thành tích sân khách. Đội bóng đã trải qua những trận đấu khó khăn trước các đối thủ có khả năng gây sức ép mạnh, đồng thời chưa duy trì được hiệu suất ghi bàn ổn định. Bên cạnh đó, vấn đề lực lượng có thể ảnh hưởng đến lựa chọn chiến thuật, khi một số cầu thủ khác được ghi nhận đang gặp vấn đề thể lực hoặc chấn thương. Nếu thiếu những nhân tố quan trọng ở tuyến giữa và hai biên, Tottenham sẽ phải tìm phương án thay thế phù hợp để hạn chế sức ép từ đội chủ nhà.

Xét về tương quan hiện tại, Chelsea có phần nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, hàng công đang đạt hiệu suất tốt và kết quả tích cực trong hai vòng đấu gần nhất. Tuy nhiên, Tottenham vẫn có khả năng gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt những thời điểm Chelsea dâng cao đội hình. Trận đấu có thể quyết định bởi khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, hiệu quả trong các pha xử lý cuối cùng và mức độ tập trung của hàng phòng ngự hai bên.

Chelsea nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động, tìm cách áp đặt thế trận và khai thác các khoảng trống ở hai hành lang cánh. Tottenham có thể kiên nhẫn chờ cơ hội phản công, nhưng sẽ cần duy trì sự kỷ luật để tránh bị cuốn vào nhịp chơi của đội chủ nhà. Với phong độ gần đây cùng thành tích đối đầu vượt trội, Chelsea có cơ sở để hướng đến chiến thắng, dù một trận derby London luôn tiềm ẩn những diễn biến khó lường.

Kết quả thi đấu gần đây của Chelsea vs Tottenham

- Chelsea đã bất bại 4/5 trận đấu gần đây nhất.

- Tottenham đã bất bại 3/5 trận đấu gần đây.

- Chelsea thắng 4/5 trận đối đầu gần đây với Tottenham.

Dưới đây là kết quả đối đầu giữa Chelsea vs Tottenham tại những đấu trường:

Cầu thủ vắng mặt Chelsea vs Tottenham

– Chelsea: Emiliano Martínez, Emmanuel Emegha, Jamie Gittens, Reece James bị chấn thương.

– Tottenham: Lucas Bergvall, Mykhailo Mudryk, Pedro Porro, Sávio, Wilson Odobert, Xavi Simons bị chấn thương.

Dự đoán kết quả tỷ số Chelsea vs Tottenham

Chelsea vs Tottenham: 2 – 1

Đội hình ra sân dự kiến Chelsea vs Tottenham

– Chelsea: Mike Penders; Maxence Lacroix, Levi Colwill, Josh Acheampong, Jorrel Hato; Jordan Henderson, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Morgan Rogers; João Pedro.

– Tottenham: Antonín Kinský; Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Andy Robertson, Tosin Adarabioyo; Sandro Tonali, Archie Gray; Omar Marmoush, James Maddison, Mohammed Kudus; Dominic Solanke.