Trong khuôn khổ vòng 12 Ngoại hạng Anh, Brighton sẽ tiếp đón Newcastle trên sân nhà American Express vào lúc 21h05 ngày 29/11. (Nguồn: Nufcblog)

Nhận định trận đấu Brighton vs Newcastle

Trong khuôn khổ vòng 12 Ngoại hạng Anh, Brighton sẽ tiếp đón Newcastle trên sân nhà American Express. Đội chủ nhà đang có mùa giải khởi đầu ấn tượng và muốn tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu, trong khi đội khách rất cần một chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận không như kỳ vọng. Đây hứa hẹn là cuộc đối đầu hấp dẫn khi hai đội đều sở hữu những phương án tấn công có khả năng tạo đột biến.

Brighton bước vào trận đấu với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, giành được 22 điểm sau 11 vòng đấu với thành tích 7 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Đội bóng của HLV Fabian Hurzeler đã ghi 26 bàn và mới để thủng lưới 9 lần, cho thấy sự cân bằng khá tốt giữa khả năng tấn công và phòng ngự. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước Hull City ở vòng đấu gần nhất là kết quả đáng tiếc, đặc biệt khi Brighton để đối thủ ghi cả hai bàn trong những phút bù giờ.

Dù vậy, Brighton nhanh chóng tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại Universitatea Craiova với tỷ số 4-0 tại Conference League giữa tuần. Kết quả này giúp đội bóng lấy lại sự tự tin trước khi trở về đấu trường quốc nội. Khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và gây sức ép liên tục vẫn là những điểm mạnh trong lối chơi của Brighton. Đặc biệt, sân nhà đang mang đến lợi thế đáng kể khi họ bất bại cả 5 trận tại American Express Stadium ở Ngoại hạng Anh mùa này, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

Trên hàng công, Charalampos Kostoulas và Yasin Ayari là hai cái tên đáng chú ý khi cùng có 3 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này. Kostoulas sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt, chọn vị trí và dứt điểm trong vòng cấm, trong khi Ayari có thể tham gia tổ chức tấn công từ tuyến hai. Bên cạnh đó, Maxim De Cuyper cũng là nhân tố quan trọng nhờ khả năng tạo cơ hội và hỗ trợ các cầu thủ phía trên. Nếu duy trì được sự kết nối giữa các tuyến, Brighton có thể khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Newcastle.

Tuy nhiên, Brighton đang gặp một số vấn đề về nhân sự trước cuộc tiếp đón Newcastle. Kaoru Mitoma chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, trong khi Evan Ferguson, Stefanos Tzimas, Zadok Yohanna và Yalcouye nằm trong danh sách những cầu thủ gặp vấn đề về chấn thương. Costinha cũng không thể góp mặt do án treo giò. Ngoài ra, khả năng ra sân của Jaouen Hadjam và Olivier Boscagli vẫn cần được đánh giá thêm. Những thiếu hụt này có thể khiến HLV Hurzeler phải điều chỉnh cách bố trí đội hình, đặc biệt ở hai hành lang và tuyến giữa.

Ở phía đối diện, Newcastle hiện đứng thứ 13 với 13 điểm sau 11 vòng đấu, gồm 3 chiến thắng, 4 trận hòa và 4 thất bại. Đội bóng của HLV Matthias Jaissle đang trải qua giai đoạn không thực sự thuận lợi khi chưa thắng trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tại Ngoại hạng Anh, Newcastle vừa hòa Arsenal 2-2, trước đó là trận hòa 1-1 trên sân Fulham và thất bại 0-1 trước Everton. Dù kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng, màn trình diễn trước Arsenal cho thấy Newcastle vẫn có khả năng cạnh tranh với những đối thủ mạnh nếu duy trì được sự tập trung.

Newcastle có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn khi phải làm khách trước một Brighton đang có phong độ sân nhà rất tốt. Harvey Barnes là nhân tố đáng chú ý trên hàng công với tốc độ và khả năng dứt điểm tốt có thể giúp Newcastle tạo ra khác biệt trong những tình huống chuyển trạng thái. Ngoài ra, Joe Willock và Jacob Murphy cũng có thể hỗ trợ đội khách khai thác khoảng trống ở hai biên. Nếu hạn chế được sức ép từ Brighton và tận dụng tốt các cơ hội phản công, Newcastle vẫn có khả năng gây khó khăn cho đội chủ nhà.

Về lực lượng, Newcastle sẽ không có sự phục vụ của Joelinton và thủ môn Ewen Jaouen do chấn thương. Lewis Hall cũng chưa chắc chắn ra sân khi đang gặp vấn đề thể lực. Đây là những tổn thất có thể ảnh hưởng đến khả năng xoay tua và sự ổn định trong cách vận hành đội hình của HLV Jaissle. Dù vậy, Newcastle vẫn có những lựa chọn thay thế ở các vị trí quan trọng. Điều đội khách cần cải thiện nhất là khả năng phòng ngự, bởi việc để đối phương tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm đã khiến họ đánh mất điểm số trong một số vòng đấu gần đây.

Nhìn chung, Brighton đang có nhiều lợi thế hơn nhờ vị trí cao trên bảng xếp hạng, phong độ sân nhà ấn tượng và khả năng tổ chức tấn công đa dạng. Newcastle có thể tạo ra khó khăn nhờ tốc độ cùng khả năng chuyển trạng thái, nhưng chuỗi trận không thắng và thành tích đối đầu kém tại American Express là những bất lợi đáng kể. Nếu các cầu thủ tấn công duy trì được hiệu quả như trận thắng Craiova, Brighton có cơ hội lớn giành trọn 3 điểm.

Kết quả thi đấu gần đây Brighton vs Newcastle

- Brighton chiến thắng 4/5 trận gần nhất.

- Newcastle hiện bất bại 3/5 trận đấu gần đây.

- Brighton đã bất bại 4/5 trận đối đầu gần đây với Newcastle.

Dưới đây là kết quả đối đầu giữa Brighton vs Newcastle tại những đấu trường:

Cầu thủ vắng mặt của Brighton vs Newcastle

– Brighton: Costinha nhận án treo giò. Kaoru Mitoma, Stefanos Tzimas, Evan Ferguson và Zadok Yohanna bị chấn thương.

– Newcastle: Joelinton, Lewis Hall và Ewen Jaouen bị chấn thương.

Dự đoán kết quả tỷ số Brighton vs Newcastle

Brighton vs Newcastle: 3 – 2

Đội hình cầu thủ ra sân Brighton vs Newcastle

– Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Vuskovic, Costinha, Dunk, Boscagli; Gross, Andres; Gomez, Ayari, De Cuyper; Rutter.

– Newcastle (4-2-3-1): Hornicek; Thiaw, Burn, Dedic, Hall; Steur, Miley; Murphy, Willock, Barnes; Osula.