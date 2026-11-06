Nhận định, dự đoán trận đấu Arsenal vs Hull City: Pháo thủ củng cố ngôi đầu

Nhận định trận đấu Arsenal vs Hull City, 22h00 ngày 7/11. (Ảnh minh họa tạo bởi AI)

Nhận định trận đấu Arsenal vs Hull City

Arsenal sẽ tiếp đón Hull City trên sân nhà Emirates trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh. Sau chiến thắng quan trọng trước Liverpool, Pháo thủ đang có cơ hội củng cố ngôi đầu bảng khi chỉ phải gặp đối thủ đang trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng. Tuy nhiên, Hull vẫn cho thấy sự khó chịu với lối chơi giàu tính cạnh tranh và thành tích hòa khá nhiều từ đầu mùa.

Arsenal bước vào trận đấu với sự tự tin sau khi đánh bại Liverpool 1-0 ngay tại Anfield ở vòng đấu trước. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lớn với thầy trò HLV Mikel Arteta, không chỉ bởi họ chấm dứt chuỗi trận không thắng kéo dài tại sân đấu này mà còn giúp đội bóng tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch. Hiện Arsenal có 24 điểm sau 9 vòng, hơn Manchester City 3 điểm và đang nắm quyền chủ động trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu.

Không chỉ có kết quả tích cực tại Ngoại hạng Anh, Arsenal còn duy trì phong độ khá ổn định trên nhiều đấu trường. Giữa tuần, đội bóng thành London tiếp tục giành chiến thắng 2-1 trước Slavia Prague tại Champions League. Dù phải thi đấu với mật độ dày, Pháo thủ vẫn cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sự chắc chắn trong những thời điểm quan trọng. Trở về Emirates, mục tiêu của họ chắc chắn là giành trọn 3 điểm để tránh tạo cơ hội cho các đối thủ bám đuổi.

Về lối chơi, Arsenal đang cho thấy sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát bóng và tổ chức phòng ngự. Declan Rice tiếp tục đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa nhờ khả năng thu hồi bóng, tranh chấp và điều tiết nhịp độ. Martin Odegaard mang đến sự sáng tạo trong những tình huống phối hợp trung lộ, trong khi Noni Madueke có thể tạo đột biến bằng tốc độ và khả năng đi bóng ở hành lang cánh. Kai Havertz cũng là lựa chọn đáng chú ý trên hàng công sau khi ghi bàn quyết định trong trận gặp Liverpool.

Dù vậy, Arsenal vẫn có một số vấn đề về lực lượng trước cuộc tiếp đón Hull. Bukayo Saka đang phải điều trị chấn thương cơ đùi và dự kiến chưa thể trở lại trong thời gian tới. Max Dowman cũng vắng mặt do án treo giò, trong khi khả năng ra sân của Ezri Konsa còn bỏ ngỏ sau khi gặp vấn đề ở trận đấu với Slavia Prague.

Ở phía đối diện, Hull City đang trải qua giai đoạn không mấy thuận lợi kể từ những vòng đấu đầu tiên. Sau khi giành chiến thắng trước Manchester United và Coventry City, đội bóng của HLV Sergej Jakirovic không thể duy trì đà hưng phấn và đã trải qua 7 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh. Ở vòng đấu gần nhất, Hull hòa Ipswich Town 2-2 dù không kiểm soát bóng tốt và để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Với 11 điểm sau 9 vòng, đội khách hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Điểm đáng chú ý là Hull không dễ bị đánh bại dù phong độ thiếu ổn định. Đội bóng này đã có 5 trận hòa từ đầu mùa, cho thấy khả năng duy trì thế trận và chống chịu sức ép trước những đối thủ có chất lượng đội hình nhỉnh hơn. Mohamed Belloumi là một trong những cầu thủ đáng chú ý trên hàng công khi sở hữu tốc độ, khả năng đi bóng và thường xuyên tạo ra khác biệt ở hành lang cánh. Trong khi đó, Oli McBurnie mang đến phương án tấn công trực diện nhờ thể hình và khả năng tranh chấp trong vòng cấm.

Tuy nhiên, Hull sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự không đơn giản. Matt Crooks bị treo giò sau khi nhận đủ số thẻ vàng, còn Eliot Matazo, Matt Targett, Lucas Gourna-Douath, Ilyas Ansah, Darko Gyabi và Charlie Hughes đều nằm trong nhóm cầu thủ vắng mặt vì chấn thương. Jack Butland có khả năng trở lại sau khi bình phục vấn đề ở cánh tay, nhưng đội khách vẫn thiếu nhiều lựa chọn quan trọng. Điều này có thể khiến HLV Jakirovic gặp khó trong việc bố trí đội hình đủ sức chống đỡ sức ép từ Arsenal.

Xét về lịch sử đối đầu, Arsenal đang chiếm ưu thế rõ rệt trước Hull City. Pháo thủ thắng 8, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 10 lần chạm trán tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, đội bóng thành London đã bất bại trong 9 cuộc đối đầu gần nhất, trong đó có chiến thắng 2-0 ở lần gặp nhau gần nhất vào tháng 2/2017. Dù khoảng thời gian không chạm trán đã khá dài, sự khác biệt về chất lượng đội hình vẫn khiến Arsenal được đánh giá cao hơn trước cuộc tái đấu này.

Với lợi thế sân nhà, phong độ tốt và đội hình có chiều sâu, Arsenal nắm nhiều cơ hội giành chiến thắng. Hull có thể gây khó khăn bằng lối chơi phòng ngự số đông và chờ đợi thời cơ phản công, nhưng chuỗi trận không thắng cùng những tổn thất nhân sự khiến nhiệm vụ tạo bất ngờ tại Emirates trở nên khó khăn hơn. Nếu duy trì được khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng tốt các cơ hội, thầy trò HLV Mikel Arteta có thể giành thêm một chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng.

Kết quả thi đấu gần đây Arsenal vs Hull City

- Arsenal bất bại 4/5 trận đấu gần đây.

- Hull City toàn hòa và thua 5 trận đấu gần đây.

- Arsenal bất bại cả 5 trận đối đầu gần đây với Hull City.

Dưới đây là kết quả đối đầu giữa Arsenal vs Hull City tại những đấu trường:

Cầu thủ vắng mặt của Arsenal vs Hull City

- Arsenal: William Saliba, Bukayo Saka bị chấn thương.

- Hull City: Darko Gyabi, Lucas Gourna-Douath và Eliot Matazo bị chấn thương.

Dự đoán kết quả tỷ số Arsenal vs Hull City

Arsenal vs Hull City: 2 - 0

Đội hình cầu thủ ra sân Arsenal vs Hull City

- Arsenal (4-2-3-1): Raya; Konsa, White, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Tzolis, Odegaard, Madueke; Havertz.

- Hull City (5-4-1): Tzolakis; Ajayi, Egan, Coyle, Mendy, Giles; Stroud, Slater, Iroegbunam, Belloumi; McBurrnie.