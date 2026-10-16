Nhận định Deportivo La Coruna vs Levante: Cả hai cùng khát thắng

Deportivo La Coruna và Levante bước vào cuộc đối đầu tại Estadio de Riazor lúc 02:00 ngày 17/10/2026 với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Với cả hai, ba điểm lúc này có giá trị lớn hơn một chiến thắng đơn thuần, bởi nó có thể chấm dứt đà đi xuống.

Deportivo La Coruna chưa tìm được chiến thắng

Chủ nhà đang có chuỗi 5 trận gần nhất khá nặng nề: thua 3 trận, hòa 2 trận và chưa thắng trận nào. Trận gần nhất của họ cũng kết thúc bằng thất bại, khiến áp lực trước màn tiếp đón Levante càng lớn.

Dù vậy, trên bảng xếp hạng Deportivo La Coruna vẫn đứng thứ 8 với 10 điểm. Vị trí này cho thấy thành tích đầu mùa của họ chưa đến mức đáng lo, nhưng đà sa sút gần đây nếu kéo dài sẽ dễ làm mất dần lợi thế đã tích lũy.

Levante cũng chưa thoát khỏi mạch trận thiếu ổn định

Khách cũng không có phong độ tốt hơn bao nhiêu. Trong 5 trận gần nhất, Levante thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này, còn sau đó họ lần lượt thua, thua rồi hòa ở trận gần nhất.

Hiện Levante đứng thứ 17 với 6 điểm, kém Deportivo La Coruna 4 điểm. Khoảng cách không quá lớn, nhưng đủ để đội khách hiểu rằng một kết quả tốt trên sân đối phương sẽ giúp họ cải thiện tinh thần rõ rệt.

Lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về Levante

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Levante thắng 2 trận, Deportivo La Coruna thắng 1 trận và hai đội hòa 2 trận. Con số này cho thấy các cuộc chạm trán gần đây khá cân bằng, với tỷ lệ hòa cao và lợi thế rất nhỏ nghiêng về đội khách.

Điều đó khiến trận đấu khó có kịch bản một chiều. Chủ nhà muốn phá thế bất lợi trong lịch sử đối đầu, còn Levante muốn tiếp tục chứng tỏ họ biết cách gây khó cho đối thủ này.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Khi cả hai đội đều chưa tìm lại sự tự tin, sự thận trọng trong những phút đầu nhiều khả năng sẽ là yếu tố chi phối. Đội nào mắc lỗi sớm sẽ phải đối mặt với áp lực tâm lý lớn hơn, nhất là khi cả hai cùng có chuỗi trận khó khăn và không muốn kéo dài thêm.

Deportivo La Coruna được thi đấu trước khán giả nhà và cần chủ động hơn để phá vỡ chuỗi trận không thắng. Ngược lại, Levante có thể chọn cách chơi chắc chắn, giữ cự ly tốt và chờ cơ hội, bởi một điểm trên sân khách cũng không phải kết quả xấu với họ.

Nhận định

Trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu giằng co giữa hai đội đang cần giải tỏa áp lực. Deportivo La Coruna có lợi thế về thứ hạng và sân nhà, trong khi Levante có thành tích đối đầu gần đây nhỉnh hơn. Với phong độ chưa ổn định ở cả hai phía, khả năng cao đây sẽ là trận đấu căng thẳng, nơi từng chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)