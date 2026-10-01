Nhận định Đan Mạch vs Bồ Đào Nha (1h45 ngày 2/10), UEFA Nations League 2026-2027

Đan Mạch tự tin tìm kiếm chiến thắng

Đan Mạch đã có khởi đầu không mấy tích cực tại UEFA Nations League 2026-2027 khi để thua 2-3 trước Na Uy. Nhưng sau đó, họ đã kịp đứng dậy bằng chiến thắng 2-0 trước Xứ Wales ở lượt trận tiếp theo.

Đan Mạch tự tin hướng đến trận gặp Bồ Đào Nha.

Chiến thắng này không chỉ giúp đoàn quân của HLV Brian Riemer cải thiện thứ hạng, mà còn giúp các cầu thủ tự tin hơn khi bước vào màn so tài với Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, HLV Brian Riemer lúc này đang gặp một số vấn đề về lực lượng khi Patrick Dorgu dính chấn thương gân kheo trong trận thắng Xứ Wales và đã trở về câu lạc bộ để kiểm tra. Bên cạnh đó, Andreas Christensen, Alexander Bah, Kasper Dolberg và William Osula cũng không thể góp mặt.

Việc thiếu nhiều ngôi sao chủ chốt vì chấn thương khiến HLV Brian Riemer phải có những điều chỉnh, đặc biệt là ở hàng phòng ngự và hai hành lang biên. Đây là điều rất đáng lo khi họ sắp phải đối đầu với đối thủ có hàng công mạnh như Bồ Đào Nha.

Dù vậy, Đan Mạch cũng có lý do để tự tin khi từng đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 trên sân nhà ở lượt đi tứ kết Nations League 2024-2025. Trong trận đấu đó, đại diện Bắc Âu đã cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự tốt và khiến các chân sút của “Selecao châu Âu” bế tắc hoàn toàn.

Ở lần tái đấu này, “Những chú lính chì” nhiều khả năng sẽ chọn cách chơi chậm, chắc và ưu tiên sự an toàn. Đồng thời, họ cũng đang sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ tốt trong đội hình và sẵn sàng phản đòn khi có cơ hội.

Nếu những cầu thủ này duy trì được khả năng phối hợp như trong trận thắng Xứ Wales, Đan Mạch hoàn toàn có thể tạo ra khó khăn cho đội khách.

Bồ Đào Nha hướng tới chiến thắng thứ ba

Bên phần sân đối diện, Bồ Đào Nha dưới sự dẫn dắt của tân HLV Jorge Jesus lại đang có khởi đầu rất ấn tượng khi đã toàn thắng hai trận đầu tiên tại UEFA Nations League 2026-2027.

Tuyển Bồ Đào Nha đang toàn thắng tại UEFA Nations League 2026-2027.

Ở trận ra quân, đội bóng này đánh bại Xứ Wales 1-0 và tiếp tục giành trọn 3 điểm bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Na Uy. Sau hai lượt trận, đội bóng của HLV Jorge Jesus có 6 điểm tuyệt đối và đang dẫn đầu bảng.

Nhưng trước khi bước vào lượt trận thứ ba, Bồ Đào Nha đã gặp biến cố lớn khi giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus xuất hiện những bất đồng. Thậm chí, ngôi sao thuộc biên chế Al Nassr đã rời nơi đóng quân của Bồ Đào Nha và sẽ không dự những trận đấu còn lại trong lần hội quân này.

Dẫu vậy, điều này có lẽ cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới hàng công của Bồ Đào Nha, bởi trong tay HLV Jorge Jesus lúc này vẫn còn rất nhiều ngôi sao tấn công chất lượng khác.

Như trong màn so tài với Na Uy, dù Ronaldo không được sử dụng phút nào nhưng “Selecao châu Âu” vẫn hoàn thành nhiệm vụ giành 3 điểm.

Bên cạnh Ronaldo, tiền vệ Bruno Fernandes cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân. Nếu ngôi sao này không thể thi đấu, HLV Jorge Jesus vẫn còn nhiều lựa chọn để tổ chức tuyến giữa.

Trở lại trận đấu với Đan Mạch, Bồ Đào Nha đang được đánh giá cao hơn đội chủ nhà nhờ sở hữu dàn nhân sự chất lượng và có chiều sâu tốt. Bên cạnh đó, thành tích đối đầu của họ cũng đang nhỉnh hơn đối thủ khi thắng 4 và chỉ thua 1 trong 5 lần gặp gần nhất.

Tuy đang gặp một số vấn đề, nhưng nhiều khả năng Bồ Đào Nha vẫn có thể giành trọn 3 điểm ngay trên sân Đan Mạch.

Dự đoán tỷ số: Đan Mạch 1-2 Bồ Đào Nha. Đan Mạch (4-3-3): Mads Hermansen; Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Maehle; Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg, Mikkel Damsgaard; Gustav Isaksen, Rasmus Hojlund, Mohamed Daramy. Bồ Đào Nha (4-1-3-2): Diogo Costa; Nuno Mendes, Renato Veiga, Ruben Dias, Joao Cancelo; Joao Neves; Ruben Neves, Vitinha, Pedro Neto; Joao Felix, Goncalo Ramos.