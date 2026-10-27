Nhận định của giới phân tích về cuộc họp sắp diễn ra của Fed

Chủ tịch Fed Kevin Warsh - Ảnh: CNBC.

Trước khi diễn ra cuộc họp chính sách tiền tệ trong hai ngày 27-28/10, giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phát tín hiệu sẽ không tăng lãi suất trong họp lần này - một sự tạm dừng sau đợt tăng lần đầu tiên sau 3 năm hồi tháng 9. Tuy nhiên, với những lo ngại về tình trạng dai dẳng của lạm phát, giới chuyên gia tin rằng việc Fed tạm dừng tăng lãi suất sẽ không kéo dài lâu.

Số liệu thống kê gần đây của Chính phủ Mỹ cho thấy tốc độ lạm phát ở nước này đã tăng trong tháng 9 và nền kinh tế cũng tăng tốc trong quý 3 nhờ tiêu dùng duy trì vững và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bùng nổ do nhu cầu đối với trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định, với tỷ lệ thất nghiệp tháng trước ở mức 4,2%, và số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đang ở mức thấp nhất trong mấy thập kỷ trở lại đây.

FED KHÓ LÀM HÀI LÒNG TẤT CẢ

Vào ngày thứ Năm tuần này, chỉ một ngày sau cuộc họp của Fed, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Đây sẽ là một căn cứ quan trọng để thị trường định hình rõ nét hơn triển vọng lãi suất Fed trong thời gian tới.

Các nhà phân tích cho rằng nếu không vì xu hướng tăng mạnh mẽ của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ trong những tuần sau đợt tăng lãi suất vào tháng trước của Fed, khả năng cao là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tuần này. Một số quan chức Fed nói rằng lợi suất trái phiếu tăng đã khiến điều kiện tài chính ở Mỹ thắt lại, giúp giảm bớt sự cần thiết Fed phải tăng thêm lãi suất ngay.

Bà Kathy Bostjancic, chuyên gia kinh tế trưởng tại Nationwide, nhận định với hãng tin Reuters: "Theo quan điểm của tôi, các dữ liệu kinh tế Mỹ hiện nay thực sự ủng hộ việc tăng lãi suất". Bà lưu ý rằng các số liệu thống kê từ sau cuộc họp gần nhất của Fed cho thấy "một nền kinh tế mạnh mẽ, người tiêu dùng và thị trường lao động vững vàng, trong khi lạm phát lại... diễn biến theo chiều hướng xấu đi".

Bà Bostjancic nói thêm rằng các nhà hoạch định chính sách tại Fed đã "giật mình" trước việc lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 24 năm, một diễn biến có nguy cơ khiến nền kinh tế giảm tốc nhiều hơn những gì họ dự kiến.

Tình trạng leo thang này của lợi suất trái phiếu đã khiến một số quan chức - bao gồm những nhân vật có tầm ảnh hưởng như Chủ tịch Fed New York John Williams và Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson - phát tín hiệu rằng Fed sẵn sàng chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra quyết định lãi suất tiếp theo.

Trong bối cảnh như vậy, thị trường tài chính đã điều chỉnh bằng cách cắt giảm đáng kể các dự báo về khả năng tăng lãi suất.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 90% Fed giữ nguyên lãi suất trong lần họp này. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đang ở mức 82%.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào ngày 3/11 tới - sự kiện sẽ quyết định liệu Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump có tiếp tục nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội hay không - cũng đặt ra một thách thức tế nhị đối với Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

"Chủ tịch Warsh sẽ phải xóa bỏ mọi ấn tượng cho rằng quyết định lãi suất lần này của Fed mang tính chính trị”, ông Gregory Daco, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty EY-Parthenon nhận định. Ông lưu ý rằng bất kỳ quyết định nào từ Fed trong cuộc họp tuần này cũng có thể bị một chính đảng của Mỹ coi là hành động chiều ý đảng phái còn lại.

Lạm phát và chi phí sinh hoạt đang là mối bận tâm lớn nhất của cử tri Mỹ trước thềm cuộc bầu cử này. Nhiều cử tri hiện không hài lòng với cách ông Trump điều hành nền kinh tế, khi mà cả lạm phát dai dẳng lẫn lãi suất tăng cao đều góp phần đẩy chi phí sinh hoạt lên mức đắt đỏ hơn. Đến hiện tại, tốc độ lạm phát ở Mỹ đã cao hơn so với mục tiêu của Fed trong suốt gần 6 năm.

“FED CÒN NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM”

Theo ông Daco, ông Warsh cũng cần duy trì kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác trong tương lai.

"Nếu Chủ tịch Warsh không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào, hoặc nói rằng Fed đang chờ đợi thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt, Fed có thể sẽ bị nhìn nhận là thiếu uy tín. Hệ quả có thể là lợi suất trái phiếu tăng mạnh hơn nữa, một kịch bản thậm chí còn gây tác động lớn hơn đối với nền kinh tế" so với việc Fed thực sự tăng lãi suất, ông Daco phân tích.

"Ông Warsh cần giải trình lý do tại sao Fed lại giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, nhưng phải trình bày sao cho không làm tổn hại đến uy tín của Fed trong cuộc chiến chống lạm phát”, vị chuyên gia nhấn mạnh với Reuters.

Tuy nhiên, ông Daco và các chuyên gia khác cho rằng, vì ông Warsh vốn không ưa chuộng việc đưa ra các định hướng chính sách tương lai (forward guidance), nên nhiều khả năng ông sẽ không tiết lộ quá nhiều thông tin.

Các nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến những tín hiệu - dù là trong tuyên bố ngắn gọn sau cuộc họp của Fed hay qua các bình luận của ông Warsh tại buổi họp báo - nhất là cách người đứng đầu ngân hàng trung ương này mô tả các điều kiện tài chính và mối đe dọa lạm phát.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã xuống thang trong tuần vừa rồi, khi nhiều nhà đầu tư mua tài sản này để phòng ngừa rủi ro khi cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán tháo. Lợi suất giảm tạo thêm thách thức cho Fed vì đồng nghĩa điều kiện tại chính bớt thắt chặt.

Fed có thể viện dẫn một số dữ liệu để biện minh cho việc tạm dừng tăng lãi suất; chẳng hạn như tốc độ tăng lương theo giờ trong 6 tháng qua vẫn thấp hơn tỷ lệ lạm phát, cho thấy thị trường lao động không gây thêm áp lực đáng kể lên lạm phát. Biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed cho thấy nhiều nhà hoạch định chính sách coi việc tăng lãi suất là một biện pháp phòng ngừa trước những rủi ro lạm phát gia tăng, mà áp lực này trên thực có thể bắt đầu dịu bớt, nhất là khi xung đột tại Trung Đông được giải quyết.

Tuy nhiên, ông Scott Anderson, chuyên gia kinh tế trưởng về Mỹ tại công ty BMO, nhận định: "Tôi cho rằng cuộc họp tháng 10 sẽ diễn ra với sự phân cực lớn hơn so với dự báo của thị trường". Ông cho rằng sẽ có ít nhất một phiếu phản đối từ bà Beth Hammack - người đứng đầu Fed chi nhánh Cleveland và có quan điểm thiên về thắt chặt chính sách tiền tệ - và có khả năng sẽ có thêm những thành viên khác cùng quan điểm này.

Ông Anderson dự báo Fed sẽ có thêm hai đợt tăng lãi suất nữa trước khi kết thúc chu kỳ thắt chặt này. "Tôi thực sự cho rằng có cơ sở khá vững chắc để khẳng định Fed vẫn còn nhiều việc phải làm", ông nói với Reuters.