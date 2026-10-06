Nhận định Croatia vs Tây Ban Nha (1h45 ngày 7/10), UEFA Nations League 2026-2027

Croatia tìm cách đứng dậy sau thất bại

Croatia bước vào cuộc tiếp đón Tây Ban Nha trong hoàn cảnh đầy khó khăn khi vừa trải qua hai thất bại nặng nề liên tiếp tại UEFA Nations League 2026-2027.

Croatia sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Tây Ban Nha.

Đoàn quân của HLV Slaven Bilic khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 2-1 trước CH Séc. Tuy nhiên, sau đó họ để thua Tây Ban Nha 1-4 rồi nhận thất bại 0-7 trước tuyển Anh ở lượt trận gần nhất.

Sau ba lượt trận, đội bóng áo caro đang đứng thứ ba ở bảng đấu của mình và cần nhanh chóng cải thiện phong độ nếu muốn tiếp tục cạnh tranh vé đi tiếp.

Vấn đề lớn nhất của Croatia thời điểm hiện tại nằm ở khả năng phòng ngự khi đối thủ tăng tốc. Trong trận gặp Anh, khoảng cách giữa hàng tiền vệ và tuyến phòng ngự nhiều lần bị kéo giãn, tạo điều kiện để đối phương liên tục khai thác những khoảng trống nguy hiểm.

Đây cũng là điều khiến Croatia phải đặc biệt thận trọng khi đối thủ sắp tới là Tây Ban Nha, đội bóng đang sở hữu khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng rất tốt.

Ở khu vực giữa sân, Luka Modric và Mateo Kovacic vẫn là những nhân tố quan trọng nhất. Kinh nghiệm và khả năng giữ bóng của bộ đôi này có thể giúp Croatia giảm nhịp độ trận đấu, qua đó hạn chế việc bị cuốn vào những tình huống chuyển trạng thái liên tục.

Tuy nhiên, đây cũng là khu vực Croatia sẽ phải chịu sức ép rất lớn. Tây Ban Nha sở hữu những tiền vệ hàng đầu như Rodri, Pedri hay Dani Olmo, những cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng và tạo ra sự khác biệt trong phạm vi hẹp.

Lợi thế lớn nhất của Croatia ở trận đấu với Tây Ban Nha là sân nhà. Sau cú sốc trước tuyển Anh, đội bóng của HLV Bilic chắc chắn cần một màn trình diễn tích cực hơn để lấy lại tinh thần.

Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Modric, Gvardiol hay Kovacic vẫn đủ khả năng giúp Croatia tạo ra thế trận khó chịu nếu đội chủ nhà duy trì được cự ly đội hình hợp lý.

Tây Ban Nha thị uy sức mạnh

Sau chức vô địch World Cup 2026, Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện sự ổn định tại UEFA Nations League 2026-2027 khi toàn thắng cả 3 lượt trận đầu tiên.

Tây Ban Nha đang toàn thắng tại UEFA Nations League 2026-2027.

Tây Ban Nha lần lượt đánh bại tuyển Anh 3-2, Croatia 4-1 và mới nhất là chiến thắng 3-1 trước CH Séc. Qua ba trận, đội bóng xứ bò tót ghi tới 10 bàn và đang vững vàng ở vị trí dẫn đầu bảng.

Tính trên mọi đấu trường, Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp và bất bại 41 trận. Riêng tại Nations League, họ cũng đã trải qua 16 trận liên tiếp không thua nếu tính trong 90 phút.

Điểm mạnh nhất của Tây Ban Nha nằm ở khả năng kiểm soát bóng và tạo ra sức ép liên tục bằng tốc độ luân chuyển. Rodri đóng vai trò giữ cân bằng ở tuyến giữa, trong khi Pedri và Dani Olmo có khả năng di chuyển linh hoạt để kéo giãn các vị trí của đối thủ.

Ở tuyến trên, Lamine Yamal vẫn là ngôi sao tấn công số 1 của Tây Ban Nha. Anh được đánh giá rất cao bởi lối chơi đột biến và khả năng tạo bất ngờ cho hàng phòng ngự đối phương.

Bên cạnh những ngôi sao nói trên, La Roja còn sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình. Điều này giúp HLV Luis de la Fuente có thể liên tục thực hiện những thay đổi về nhân sự mà không tạo ra nhiều ảnh hưởng tới lối chơi.

Nhưng trước chuyến hành quân tới Croatia, HLV Luis de la Fuente cũng có chút lo lắng khi Ferran Torres, Nico Williams và Alex Grimaldo đã rút khỏi đội, trong khi Fabian Ruiz không góp mặt.

Tuy nhiên, ngay cả khi thiếu vắng một loạt ngôi sao, Tây Ban Nha vẫn rất mạnh và họ hoàn toàn đủ khả năng giành trọn 3 điểm trên sân Croatia.

Dự đoán tỷ số: Croatia 1-3 Tây Ban Nha. Đội hình dự kiến: Croatia: Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Kovacic, Modric; Baturina, Petar Sucic, Musa; Ivanovic. Tây Ban Nha: Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran Garcia; Rodri; Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Roberto Fernandez, Alex Baena.