Nhận định trước trận đấu Công an TPHCM vs Buriram United

Xét về vị thế trên bản đồ bóng đá khu vực lúc này, Buriram United rõ ràng đang nắm giữ thế thượng phong. Đại diện đến từ xứ sở chùa vàng không chỉ là "ông kẹ" thống trị Thai League nhiều năm qua mà còn là nhà đương kim vô địch tuyệt đối của giải đấu khu vực với 2 lần liên tiếp đăng quang Shopee Cup vào các mùa 2024/25 và 2025/26.

Sức mạnh, đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Buriram là điều không cần phải bàn cãi. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Raul Caneda sở hữu lối chơi kiểm soát bóng nhuần nhuyễn, tính tổ chức chiến thuật chặt chẽ cùng một nền tảng tài chính hùng mạnh cho phép họ liên tục mang về những ngoại binh đắt giá để duy trì vị thế bá chủ.

CLB Công an TP.HCM đại diện cho khát vọng vươn tầm và khẳng định vị thế của bóng đá cấp CLB Việt Nam. Mặc dù lép vế, nhưng thầy trò HLV Arthur Diles vẫn đang cho thấy sự tự tin rất lớn. Đội bóng được đầu tư rầm rộ với dàn sao chất lượng trải đều ở các tuyến, kết hợp giữa những tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm và các ngoại binh sắc bén. Nếu như Buriram là biểu tượng của sự lọc lõi và bản lĩnh, thì Công an TP.HCM lại mang trong mình sức trẻ, sự khao khát và tinh thần không lùi bước. Họ đã chứng minh điều đó qua các trận đại chiến trong thời gian qua.

Phong độ, lịch sử đối đầu Công an TPHCM vs Buriram United

Ở bảng A giải vô địch các CLB Đông Nam Á năm nay, cuộc đối đầu này mang tính bước ngoặt, định đoạt trực tiếp đến tham vọng đi sâu của cả hai đội bóng. Với cùng 1 điểm sau trận ra quân, đội bóng nào thắng trận này sẽ bứt lên và nắm cơ hội vượt qua vòng bảng.

Công an TPHCM đã tiến rất gần đến một chiến thắng trên đất Thái Lan khi chạm trán Ratchaburi FC ở lượt trận đầu tiên. Tiền đạo Olaha Mạnh Đức tỏa sáng đưa đại diện Việt Nam vươn lên dẫn trước, nhưng sự thiếu tập trung trong những phút bù giờ định mệnh đã khiến họ đánh rơi chiến thắng, chấp nhận kết quả hòa 1-1 ở phút 90+2.

Mặc dù vô cùng nuối tiếc, nhưng màn trình diễn mạch lạc trên sân khách trước một đội bóng Thái Lan đã cho thấy phong độ tổng thể khá tốt của Công an TP.HCM thời gian gần đây. Thống kê 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội chủ nhà sở hữu thành tích khá ổn định với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận.

Trong khi đó, Buriram cũng khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương một cách khá chật vật khi bị đại diện của Indonesia là Borneo cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Dẫu vậy, không ai dám đánh giá thấp phong độ của nhà đương kim vô địch. Tại đấu trường quốc nội, Buriram vẫn đang thị uy sức mạnh đáng sợ khi giành tới 16 điểm chỉ sau 7 vòng đấu đầu.

Buriram đang phải phân sức ở đấu trường đỉnh cao AFC Champions League Elite, nơi họ liên tục chạm trán và duy trì thế trận sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu châu lục như Gamba Osaka hay Johor DT. Thành tích 5 trận gần nhất của họ cũng hoàn toàn tương đồng với đội chủ nhà: thắng 2, hòa 2 và thua 1.

Về lịch sử đối đầu, dù những cuộc chạm trán trực tiếp giữa hai phiên bản đội hình hiện tại không có nhiều, nhưng nếu lật lại quá khứ cách đây 6 năm tại đấu trường AFC Champions League 2019/20, đại diện của bóng đá TPHCM đã từng phải nếm trái đắng trước chính Buriram. Dù thời gian đã trôi qua và lực lượng đôi bên đều đã "thay máu" gần như toàn bộ, nhưng thất bại trong quá khứ đó vẫn là một lời nhắc nhở đại diện Việt Nam về sự cẩn trọng.

Thông tin lực lượng Công an TPHCM vs Buriram United

Cả hai bên đều phải đối mặt với bài toán nhân sự hóc búa. HLV Arthur Diles sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo Williams Minh Hoàng. Cầu thủ này đã dính chấn thương trong đợt tập trung thi đấu cùng đội tuyển U23 Việt Nam và dự kiến sẽ phải dưỡng thương 4 tuần tới. 4 thành viên vừa trở về từ đội tuyển Việt Nam gồm Olaha Mạnh Đức, Quốc Cường, Nhật Minh và Lê Giang hứa hẹn sẽ đá chính nhưng thể lực của họ có lẽ chưa thể đạt 100% do mật độ dày đặc. Đó là chưa kể Công an TPHCM còn nhiều thành viên U23 Việt Nam vừa vô địch giải Gia Lai VTV Cup 2026 như Quang Kiệt, Đức Phú...

Tuy nhiên, mất mát trên được bù đắp bằng tin vui nơi hệ thống phòng ngự khi trung vệ trụ cột Abels đã hoàn toàn bình phục sau thời gian dài điều trị chấn thương và sẵn sàng tái xuất. Sự trở lại của Abels sẽ gia cố đáng kể tấm lá chắn trước khung thành, tạo điểm tựa vững chắc để tuyến trên an tâm pressing. Trên mặt trận tấn công, những nhân tố như Tiến Linh, Aldair hay Jason Cummings đang sung sức, hứa hẹn sẽ tạo ra một mũi đinh ba có thể xuyên phá mọi hàng thủ.

Trong khi đó, Buriram hành quân đến Việt Nam với một đội hình bị sứt mẻ nghiêm trọng ở trục giữa. Ba trụ cột nội binh đặc biệt quan trọng bao gồm đội trưởng Theerathon Bunmathan, Anan Yodsangwal và Iklas Sanron đều không thể góp mặt do bận làm nhiệm vụ cùng ĐTQG Thái Lan tại giải giao hữu King's Cup. Việc mất đi bộ não điều tiết lối chơi Theerathon chắc chắn sẽ làm giảm đáng kể khả năng kiểm soát và triển khai bóng của đội khách.

Để vá víu lỗ hổng khổng lồ này, Ban lãnh đạo Buriram đã chơi một nước cờ lớn khi chiêu mộ gấp Yassine Benzia - tiền vệ tấn công 32 tuổi, cựu tuyển thủ U21 Pháp được định giá lên tới 800.000 euro. Do điều lệ mở của Shopee Cup cho phép thay thế và bổ sung ngoại binh liên tục sau mỗi lượt đấu nên Benzia hoàn toàn đủ điều kiện ra sân ngay từ đầu trong trận đấu tới.

Xét về chất lượng đội hình, Buriram United vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, những xáo trộn về nhân sự cùng việc thay HLV chưa lâu (HLV Cadena mới dẫn dắt Buriram 1 trận) có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của đội khách. Đó là cơ hội dành cho chủ nhà Công an TPHCM.

Đội hình dự kiến Công an TPHCM vs Buriram United CA TPHCM: Lê Giang, Minh Trọng, Abels, Nhật Minh, Quốc Cường, Yamga Kevin, Gomes Leonardo, Aldair, Cumings, Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức. Buriram: Etheridge, Asadi, Dougali, Edu Mancha, Schindler, Darlan, Moya, Causic, Haiprakon, Tudorie, Bissoli.

Dự đoán tỷ số: Công an TPHCM 1-0 Buriram United