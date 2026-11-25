Nhận định trước trận đấu Club Brugge vs Liverpool

Liverpool hành quân đến Bỉ với khí thế lên cao. Họ vừa đánh bại đối thủ lớn Man United 4-0 vào Chủ nhật để nâng số thắng lợi liên tiếp lên con số 2. Trong giai đoạn này, họ ghi tổng cộng 7 bàn thắng. Liverpool đã phần nào đứng dậy sau 2 thất bại liên tiếp.

Nhưng Club Brugge cũng không phải đối thủ dễ dàng. Dưới bàn tay của HLV Ivan Leko, CLB Bỉ tiếp tục khẳng định vị thế là đội khó chịu bậc nhất ngoài nhóm 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Club Brugge xây dựng lối chơi dựa trên sơ đồ 4-1-4-1 kỷ luật, kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn của những cựu binh như thủ thành Yann Sommer, trung vệ Brandon Mechele, đội trưởng Hans Vanaken cùng sức trẻ bùng nổ của Nicolo Tresoldi và Carlos Forbs.

Hệ thống vận hành ấy đang giúp Club Brugge thắng 3 trong 4 trận ở Champions League mùa này, bằng điểm Liverpool. Và ở 3 thắng lợi đó, đại diện nước Bỉ ghi trung bình 3 bàn/trận.

Có thể nói ngoại trừ Como, Club Brugge là cái tên tạo ấn tượng nhất ở Champions League mùa này. Đây chính là lời cảnh báo dành cho Liverpool, đội đang khá sợ những chuyến hành quân xa ở mặt trận châu Âu.

Phong độ, lịch sử đối đầu Club Brugge vs Liverpool

Cả Club Brugge lẫn Liverpool đều cho thấy khả năng tấn công ấn tượng tại đấu trường châu lục. Bên phía đội chủ nhà, họ đang bay cao nhờ phong độ chói sáng của tiền đạo trẻ Tresoldi. Chân sút này dẫn đầu danh sách ghi bàn của Club Brugge với 10 pha lập công tại giải quốc nội và 5 bàn thắng ở Champions League.

Hỗ trợ đắc lực cho anh là Carlos Forbs - người sở hữu tốc độ xé gió với 2 bàn thắng cùng 2 kiến tạo tại cúp châu Âu. Forbs chính là chủ nhân tấm áo số 7 mới, kế thừa Cristiano Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Chi tiết trên càng cho thấy tiềm năng của Forbs.

Tất cả những nhân tố trên góp phần giúp Club Brugge trải qua mạch 11 trận bất bại trên mọi đấu trường, thắng tới 10. Kể từ sau trận thua 2-3 trước Aston Villa ở ngày mở màn vòng bảng hồi tháng 9, Club Brugge đã trở thành kẻ độc cô cầu bại, đỉnh điểm là chiến thắng 5-1 trước Mechelen cuối tuần trước.

Trong giai đoạn thăng hoa vừa qua, Club Brugge giành 3 chiến thắng ở vòng bảng trước Inter, Lens và PSV. Chuỗi 3 trận liên tiếp này là kỷ lục của Club Brugge tại Champions League vì chưa bao giờ họ thắng 3 trận liên tiếp ở đấu trường số 1 châu lục. Điều đó giúp đội bóng Bỉ càng được củng cố thêm niềm tin.

Về phía Liverpool, dĩ nhiên họ vẫn được đánh giá cao hơn. Nhưng điểm yếu của CLB này là đá sân khách kém ở đấu trường Cúp C1. Họ thua tới 3 trong 4 chuyến làm khách gần nhất với 2 trong số đó không ghi nổi bàn nào.

Liverpool đá sân khách không tốt

Xét về lịch sử đối đầu, cuộc chạm trán giữa Club Brugge và Liverpool gợi lại trang sử hào hùng của bóng đá châu Âu thập niên 1970. Hai đội từng có hai lần đụng độ nảy lửa ở các trận chung kết cúp châu Âu và phần thắng đều thuộc về đại diện nước Anh. Năm 1976, Liverpool vượt qua Club Brugge với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận để giành UEFA Cup.

2 năm sau, tại trận chung kết Cúp C1 châu Âu 1978 trên sân Wembley, bàn thắng duy nhất của huyền thoại Kenny Dalglish một lần nữa khiến người Bỉ lỡ hẹn với vinh quang. Gần nửa thế kỷ sau những cuộc đối đầu kinh điển đó, quá khứ vẫn là nguồn cảm hứng lớn cho The Kop trong màn tái ngộ với Club Brugge.

Thông tin lực lượng Club Brugge vs Liverpool

Bài toán nhân sự và lịch thi đấu dày đặc đang buộc HLV Andoni Iraola phải có tính toán kỹ lưỡng cho chuyến làm khách tại Bỉ. Trong danh sách 22 cầu thủ Liverpool hành quân tới Jan Breydel, đội khách không có sự phục vụ của Ryan Gravenberch và Cody Gakpo. Ngoài ra, Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni và Amara Nallo cũng vắng mặt.

Trong khi đó, Club Brugge gần như có trong tay đội hình tối ưu. Ở khung gỗ, thủ thành kỳ cựu Yann Sommer là chốt chặn số một. Ở tuyến giữa, Freddie Potts sẽ đóng vai trò mỏ neo dọn dẹp, tạo điều kiện để bộ đôi Hans Vanaken và Hugo Vetlesen tự do sáng tạo, bơm bóng cho mũi nhọn Tresoldi phía trên.

Đội hình dự kiến Club Brugge vs Liverpool Club Brugge (4-1-4-1): Sommer; Sabb Bruggee, Spileers, Mechele, Seys; Potts; Forbs, Vetlesen, Vanaken, Jan Virgili; Tresoldi. Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Araujo, Jacquet, Tsimikas; Mac Allister, Szoboszlai; Muñoz, Barcola, Ngumoha; Isak.

Dự đoán tỷ số: Club Brugge 2-2 Liverpool