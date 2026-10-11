Nhận định chứng khoán tuần 12-16/10: VN-Index thử thách vùng hỗ trợ 1.715 điểm

VN-Index đứng trước phép thử vùng 1.715-1.730 điểm

Bước vào tuần giao dịch từ ngày 12 đến 16/10/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam đối mặt với thử thách giữ nhịp hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh. VN-Index kết thúc phiên 9/10 ở mức 1.735,09 điểm, giảm 0,15% so với cuối tuần trước. Diễn biến này cho thấy lực cầu đã xuất hiện ở một số nhóm cổ phiếu nhưng chưa đủ sức tạo sự đồng thuận trên diện rộng.

Điểm đáng chú ý là dòng tiền chưa thực sự cải thiện, trong khi giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tạo sức ép lên tâm lý thị trường. Tuy nhiên, cần tách riêng các giao dịch thỏa thuận quy mô lớn khi đánh giá mức độ bán ròng, thay vì coi toàn bộ giá trị này là áp lực cung trực tiếp qua khớp lệnh.

Về kỹ thuật, vùng 1.715-1.730 điểm được xem là khu vực hỗ trợ gần mà VN-Index có thể kiểm định trong tuần tới. Nếu lực cầu được duy trì tại đây, đồng thời thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện, chỉ số có khả năng hồi phục lên vùng 1.750-1.760 điểm. Khu vực 1.760-1.775 điểm sẽ là thử thách tiếp theo đối với bên mua.

Ngược lại, trường hợp chỉ số đánh mất mốc 1.715 điểm cùng áp lực bán gia tăng, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh sẽ hiện hữu. Nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến khớp lệnh thực chất, số lượng cổ phiếu tăng giảm và khả năng giữ giá của nhóm vốn hóa lớn để phân biệt một nhịp hồi kỹ thuật với sự cải thiện bền vững của xu hướng.

Các vùng điểm nêu trên mang tính tham khảo theo kịch bản thị trường, không phải dự báo chắc chắn về diễn biến hoặc mức đóng cửa của VN-Index trong tuần 12-16/10.

Dòng tiền phân hóa, chú ý nhóm ngành có triển vọng lợi nhuận quý III

Ngân hàng tiếp tục là nhóm có ảnh hưởng lớn đến chỉ số. Những cổ phiếu như HDB, VPB, TCB và CTG có thể được chú ý sau các tín hiệu giao dịch tương đối tích cực trong tuần trước. Dù vậy, cơ hội giữa các mã sẽ khác nhau, phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng, biên lãi ròng, chi phí vốn và khả năng kiểm soát nợ xấu khi kết quả kinh doanh quý III dần được công bố.

Ở nhóm chứng khoán, SSI, VIX, VND và HCM có thể biến động theo kỳ vọng đối với thanh khoản và triển vọng thị trường vốn. Nếu giá trị giao dịch khớp lệnh tăng trở lại, nhóm này có thêm yếu tố hỗ trợ. Ngược lại, sự phục hồi của chỉ số nhưng thiếu dòng tiền lan tỏa sẽ khó tạo động lực đồng đều cho cổ phiếu ngành chứng khoán.

Bất động sản được dự báo tiếp tục phân hóa mạnh. Các mã CEO, DXG, PDR, KDH và DIG cần được theo dõi theo tiến độ dự án, khả năng bán hàng, cấu trúc nợ và dòng tiền thực tế. Với cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, biến động giá còn tác động đáng kể đến chỉ số chung. Một vài phiên tăng ở cổ phiếu bất động sản chưa đủ xác nhận toàn ngành hình thành xu hướng đi lên.

Nhóm bán lẻ có thể hưởng lợi từ kỳ vọng sức mua và kết quả kinh doanh quý III. MWG kết thúc phiên 9/10 quanh mức 75.900 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 3,69% so với ngày 2/10. Bên cạnh MWG, FRT và PNJ là những mã đáng quan sát, nhưng cần đặt diễn biến giá bên cạnh doanh thu, hiệu quả vận hành và biên lợi nhuận thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng ngắn hạn.

Đối với công nghệ và viễn thông, FPT, ELC, VGI và FOX tiếp tục là những cổ phiếu cần theo dõi trong bối cảnh đầu tư vào hạ tầng số, dịch vụ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được quan tâm. Tuy nhiên, kỳ vọng dài hạn về chuyển đổi số không đồng nghĩa giá cổ phiếu sẽ tăng ngay; thanh khoản, kết quả kinh doanh và định giá vẫn là những yếu tố quyết định diễn biến trong ngắn hạn.

Ở nhóm logistics và vận tải, các doanh nghiệp như PVT cùng nhóm cảng biển, kho vận có thể chịu tác động từ nhu cầu thương mại, giá nhiên liệu và chi phí vận hành. Đối với điện, dầu khí và năng lượng, REE, POW, GAS, BSR và PVS cần được đánh giá theo sản lượng, giá nguyên liệu đầu vào, tiến độ dự án và biến động thị trường năng lượng. Mức độ hưởng lợi hoặc chịu sức ép có thể rất khác nhau giữa các doanh nghiệp.

Với điện tử, thiết bị điện và các doanh nghiệp cung ứng hạ tầng viễn thông, triển vọng đơn hàng xuất khẩu, đầu tư lưới điện và nhu cầu thiết bị công nghệ là các yếu tố đáng chú ý. Trong khi đó, cổ phiếu dược phẩm và y tế như DHG, IMP, DBD có thể thu hút dòng tiền phòng thủ, song vẫn cần được xem xét trên cơ sở tăng trưởng doanh thu, năng lực sản xuất và mức định giá.

Tuần 12-16/10 cũng là giai đoạn nhà đầu tư bắt đầu hướng sự chú ý nhiều hơn tới báo cáo kết quả kinh doanh quý III. Thông tin lợi nhuận có thể tạo ra những nhịp tăng giảm riêng lẻ, khiến diễn biến giữa các nhóm ngành và thậm chí giữa các doanh nghiệp cùng ngành trở nên khác biệt.

Trong bối cảnh đó, chiến lược thận trọng là hạn chế mua đuổi ở những phiên hồi phục nhanh, kiểm soát tỷ trọng sử dụng đòn bẩy và ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng tài chính rõ ràng. Kịch bản tích cực sẽ đáng tin cậy hơn nếu VN-Index giữ được vùng hỗ trợ, thanh khoản tăng và nhóm dẫn dắt mở rộng; ngược lại, việc thủng hỗ trợ với lực bán lớn là dấu hiệu cần tăng cường quản trị rủi ro.