Nhận định chứng khoán 30/10: VN-Index thử sức vùng hỗ trợ 1.750 điểm

Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 30/10/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào cuộc kiểm định quan trọng quanh vùng 1.750 điểm sau khi VN-Index giảm 11,04 điểm, tương đương 0,62%, xuống 1.755,61 điểm trong ngày 29/10. Sắc đỏ chiếm ưu thế với 215 mã giảm so với 97 mã tăng trên HoSE, trong khi VN30-Index lùi về 1.877,18 điểm. Những con số này là dữ liệu đã chốt của ngày 29/10, không phải kết quả giao dịch của ngày 30/10.

Kịch bản cơ sở cho phiên 30/10 là chỉ số tiếp tục giằng co, ưu tiên kiểm tra khả năng giữ khu vực 1.750 điểm và vùng hỗ trợ rộng hơn 1.740–1.750 điểm. Chứng khoán ASEAN đánh giá biên dao động ngắn hạn đáng quan sát là 1.750–1.780 điểm; Chứng khoán Kirin nhấn mạnh khả năng xuất hiện lực cầu khi VN-Index tiến gần 1.740 điểm. Những ngưỡng này là mốc phân tích kỹ thuật, không phải dự báo chắc chắn chỉ số sẽ chạm tới.

Nếu lực mua tại vùng 1.750 điểm đủ mạnh, kịch bản thuận lợi là VN-Index phục hồi và kiểm tra lại khu vực 1.765–1.775 điểm, trước khi hướng đến mốc 1.780 điểm. Để nhịp hồi có độ tin cậy cao, số lượng cổ phiếu tăng cần cải thiện rõ so với 97 mã của phiên trước, đi kèm dòng tiền khớp lệnh gia tăng và sự tham gia của nhiều nhóm ngành. Một vài cổ phiếu vốn hóa lớn kéo chỉ số tăng nhưng phần còn lại tiếp tục giảm sẽ chưa đủ xác nhận xu hướng hồi phục bền vững.

Ở chiều ngược lại, nếu chỉ số xuyên thủng 1.750 điểm với độ rộng tiêu cực và áp lực bán tăng, vùng 1.740 điểm sẽ là mốc tiếp theo cần theo dõi. Việc đánh mất vùng 1.740 điểm có thể mở rộng nhịp điều chỉnh về khu vực thấp hơn, song không có cơ sở để khẳng định một mức đóng cửa cụ thể cho ngày mai. Báo cáo phân tích của Vietstock công bố tối 29/10 lưu ý mẫu nến Bearish Engulfing và việc VN-Index chưa vượt đường trung bình 50 phiên, cho thấy rủi ro ngắn hạn chưa chấm dứt.

Ngân hàng sẽ là một trong những nhóm quyết định khả năng cân bằng chỉ số. Phiên 29/10, LPB giảm 2,10%, STB giảm 1,62%, SSB giảm 1,58%, VPB giảm 1,28% và VCB giảm khoảng 0,52%, trong khi BID tăng 0,59%, SHB tăng khoảng 0,47%. Trong ngày 30/10, cần quan sát liệu BID, SHB và những mã giữ nền giá tốt có tiếp tục hút tiền, đồng thời VPB, VCB, LPB có thu hẹp áp lực bán hay không. Diễn biến giá TCB cần được so sánh với mức tham chiếu đã điều chỉnh sau ngày giao dịch không hưởng quyền 29/10, tránh đọc sai biến động do cổ tức cổ phiếu 50%.

Nhóm chứng khoán có thể phản ứng nhanh với trạng thái thanh khoản. SSI giảm khoảng 0,76%, TCX giảm 2,28%, VIX giảm 0,40% và ORS giảm 3,59% trong phiên vừa qua, dù VND tăng khoảng 1,12%. Nếu giá trị khớp lệnh HoSE vượt mức khoảng 12.452 tỷ đồng của ngày 29/10 cùng sự cải thiện độ rộng, nhóm môi giới và dịch vụ tài chính sẽ có thêm điều kiện hồi phục. Ngược lại, thanh khoản đi lên chủ yếu do bán tháo sẽ là tín hiệu rủi ro, không phải yếu tố tích cực tự thân.

Đối với bất động sản, VHM là mã cần theo dõi bởi mức giảm 2,20% ngày 29/10 và tác động lớn tới VN-Index. Các cổ phiếu KBC, KDH, NVL, PDR và DXG cũng giảm từ khoảng 1% đến gần 2%, trong khi VRE, TCH, DIG tăng nhẹ. Một nhịp cân bằng tại VHM cùng lực mua trở lại ở các mã đầu ngành có thể giúp giảm áp lực lên chỉ số; nhưng nếu sắc đỏ tiếp tục lan rộng, sự phục hồi cục bộ của vài cổ phiếu sẽ chưa đủ thay đổi xu thế chung.

Dầu khí và năng lượng là nhóm cần cảnh giác với biến động mạnh sau phiên giảm sâu. PVT mất 6,78%, PVP giảm 6,95%, PVS giảm 4,69%, BSR giảm 3,83%, PLX giảm 3,82% và PVD giảm 2,39%. Trong phiên 30/10, lực cầu tại BSR, PLX, PVS và PVD, cũng như tình trạng dư bán của PVT, PVP, sẽ cho thấy áp lực chốt lời đã được hấp thụ hay chưa. Không nên đồng nhất giá dầu thế giới tăng với khả năng cổ phiếu dầu khí phục hồi ngay trong phiên kế tiếp.

Cổ phiếu điện và thiết bị điện có thể tiếp tục phân hóa. POW giảm 1,20% trong phiên trước, GEE mất 3,18% còn PGV đóng góp tích cực cho chỉ số. Nhà đầu tư cần phân biệt các doanh nghiệp phát điện như POW, PGV, NT2 với nhóm thiết bị điện và đầu tư hạ tầng, bởi mức độ nhạy cảm với sản lượng, chi phí nhiên liệu, tiến độ dự án và đơn hàng không giống nhau. Đây là các yếu tố theo dõi, không phải căn cứ để dự báo đồng loạt tăng hay giảm trong ngày 30/10.

Công nghệ và viễn thông cần chờ dấu hiệu ngừng giảm tại các cổ phiếu dẫn dắt. FPT mất 2,41% xuống 52.700 đồng/cổ phiếu ngày 29/10 và tiếp tục chịu bán ròng từ khối ngoại; vì vậy khả năng giữ vùng giá hiện tại cùng diễn biến thanh khoản là chỉ báo đáng theo dõi. CMG, ELC và các mã hạ tầng viễn thông như VGI, CTR, FOX có cấu trúc kinh doanh khác FPT, nên cần nhìn riêng từng doanh nghiệp thay vì coi công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông là một nhóm đồng nhất.

Logistics có thể còn chịu sức ép nếu các mã đầu ngành không ổn định trở lại. VSC giảm 4,83%, GMD giảm 3,52%, HAH giảm 3,06% và PHP giảm khoảng 3,76% trong ngày 29/10. Khi theo dõi phiên 30/10, nên ưu tiên diễn biến lực cầu tại GMD, VSC và HAH, đồng thời tách biệt xu hướng giá cổ phiếu với triển vọng kinh doanh dài hạn liên quan sản lượng cảng biển, giá cước và mạng lưới vận tải.

Ở bán lẻ và tiêu dùng, MWG giảm nhẹ khoảng 0,26%, MSN giảm 2,83%, PNJ giảm 6,41% nhưng FRT và DGW vẫn tăng lần lượt khoảng 0,48% và 0,35% trong ngày 29/10. Sự phân hóa này có thể tiếp diễn khi thị trường đánh giá kết quả kinh doanh quý III và triển vọng tiêu dùng. Nhóm y tế, dược phẩm như DHG, IMP, DBD và TNH ít có vai trò dẫn dắt điểm số; yếu tố cần quan sát là thanh khoản và thông tin doanh nghiệp riêng lẻ hơn là kỳ vọng một diễn biến đồng loạt.

Một biến số khác là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, sau phiên bán ròng khoảng 459 tỷ đồng trên HoSE. FPT, TCB, SSI và VHM nằm trong nhóm bị bán mạnh, còn VPB, HPG, SHB được mua ròng. Nếu khối ngoại thu hẹp mức bán và dòng tiền nội lan sang ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, thị trường sẽ có thêm điều kiện giữ hỗ trợ; ngược lại, sức ép ngoại tiếp tục tập trung vào các trụ lớn có thể làm nhịp hồi thiếu bền vững.

Với tín hiệu chưa rõ ràng, nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng hợp lý, hạn chế đòn bẩy và tránh mua đuổi khi chỉ số tăng trở lại. Các vùng hỗ trợ, kháng cự nêu trên chỉ là kịch bản tham khảo từ dữ liệu đến tối 29/10, không phải kết quả đã xảy ra trong phiên 30/10.